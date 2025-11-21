En Directo
Fallas al día Noviembre | Estreno de la Navidad... y del micrófono
Las noticias de la fiesta
Las Fallas llegan al ecuador del mes cargadas de noticias
Las Falleras Mayores de Valencia y sus cortes de honor, han estrenado la Navidad y han hecho, de alguna forma, el ensayo general al acto de esta tarde en el Ayuntamiento con el encendido de la iluminación navideña del centro comercial Nuevo Centro, con el primer grito al alimón, preludio a los "senyor pirotècnic" del futuro. Al encendido ha seguido la visita al Belén Monumental, ubicado en la Casa de la Navidad, espacio destinado a la venta de artículos y productos propios de estas fechas.
No está pudiendo ser mejor la década de San Vicente-Marvá porque, tras un sexto premio y fin de etapa de Vicente Albert, se hicieron con los servicios de Josué Beitia, con un primer y un segundo premio. Cuando éste dio el salto a Especial había que buscarle un sustituto y el elegido, José Ramón Lisarde, aún ha mejorado lo casi inmejorable: dos fallas, dos primeros premios. "Quina por... quería" será el proyecto con el que tratará de lograr el triplete.
Para la falla infantil, la selectividad no es menor: José Fuster lleva seis fallas y todas en el podio, incluyendo dos victorias. Su propuesta estará dedicada a uno de los temas del momento: "Ai, la IA".
18.000 euros repartirá el Ayuntamiento en el concurso de Fallas Neutras y Sostenibles, en el que las comisiones deben poner a prueba sus iniciaticas para la descarbonización de los monumentos.
Estos días se presenta a imágenes muy expresivas, porque la comitiva está en pleno proceso con la indumentaria tradicional. Aquí hay dos ejemplo, con los aderezos oficiales que ya han conocido Carmen y Marta.
Agenda del Jueves, 20 de noviembre
18 h. En el Palacio de la Exposición, Semana de la Costura del Gremio de Sastres y Modistas de la C. Valenciana
18.30 h. Inauguración de las luces y el belén de Nuevo Centro
19 h. En Ministro Luis Mayans, mesa redonda con los presidentes de la comisión de los 50 años
20 h. Presentación de los bocetos de Castellón-Segorbe
20 h. En Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar, charla a cargo de Francesc Llop sobre "El Micalet y las Fallas".
(Permanece abierta, a la vez, una exposicion dedicada al campanario de la Seo)
Agenda del Viernes, 21 de noviembre
19 h. En Ministro Luis Mayans, Inauguración de la muestra de indumentaria de los 50 años.
19.30 h. Inauguración de las luces de Navidad en la Plaza del Ayuntamiento
22.30 h. Presentación de los bocetos de Pío XI-Fontanars
23 h. Presentación de los bocetos del Barrio de San Isidro
El Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana celebra los días 20 y 21 , la novena edición de la Semana de la Costura, el evento, que se recupera tras la suspensión del año pasado a causa de la dana, reúne a los principales exponentes de la moda de autor y la alta costura valenciana. El Gremio tiene una elevada implantación -sus cursos son muy requeridos porque, tal como asegura su maestro mayor, Fran Tochena, prácticamente garantizan el pleno empleo- y tienen en la indumentaria tradicional una de sus salidas más buscadas.
Durante dos jornadas, el Palacio de la Exposición acogerá los desfiles de reconocidas firmas como AO Concept, Higinio Mateu, Miguel de Cruces, Sara Omatos y Dolores Costura, junto a las nuevas propuestas de los jóvenes diseñadores de la Escuela de Formación del Gremio.
Será en el Palacio de la Exposición. Hoy, a las 18 horas, será el momento de las creaciones de los Jóvenes Diseñadores del Gremio. A las 19.15 horas es el turno de AO Concept y, a las 20.30 horas serán las propuestas de Higinio Mateu.
Ya puestos, las pasarelas del viernes 21 serán las de Sara Omatos (18 horas), Dolores Costura (19.15) y Miguel de Cruces (20.30 h.). La fallera mayor de València, Carmen Prades acudirá precisamente a esta última antes de marchar a la plaza para la inauguración de las luces de Navidad.
Además de las firmas consolidadas, la pasarela de los jóvenes diseñadores tiene ese carácter especial de hacer primeras armas. El Gremio promete, en este caso, "una pasarela diversa y llena de creatividad, donde conviven la reinterpretación contemporánea de piezas icónicas con propuestas cargadas de discurso", con Nando Boneity, Juan Teruel, Technicolor, Clo Studio, Alicia González o Adriana Mendes.
El barrio San Antoni de Xirivella lleva en el ADN la originalidad. A lo largo ya de las décadas han presentado propuestas de todo tipo, pero siempre caracterizadas por salirse del convencionalismo. Numerosos artistas o sociedades artísticas han tenido libertad creativa y han hecho de la demarcación un lugar para visitar.
En la presente edición repiten fórmula, teniendo en cuenta que el año pasado les fue muy bien, con primer premio en Sexta B. En esta ocasión, Javier Álvarez-Sala se "ochenteará" para traer los frikis e iconos de hace casi medio siglo, incluyendo el Mazinger Z, la calabaza Ruperta, el Frigopie, Pacman o el lápiz para rebobinar el casete. Tambien doblará con la falla infantil, con el "Jardí Misteriós"
