Programa de Fallas 22 - 23 de noviembre: Homenaje a Manuel Algarra

El descubrimiento de una placa en honor a Manuel Algarra en el cruce de las calles Almirante Cadarso y Conde Altea supondrá el inicio de un fin de semana cargado de actividad en el calendario de Fallas 2026.

El acto supone dejar para la posteridad el recuerdo al artista, fallecido hace apenas tres años, y que desarrolló en esta calle la parte más importante de su dilatada carrera artística. En Almirante firmó el mayor periodo de fidelidad de la Sección Especial. Ni Regino Mas en el Mercado Central estuvo tantos años como los 17 consecutivos en los que acompañó a la falla de Gran Vía. A esto se le añadió, en los últimos años, su incorporación a comisión vecina, Maestro Gozalbo-Conde Altea, donde fue el gran dominador de la sección Primera A. De hecho, el acto está coorganizado por las dos comisiones. De hecho, en Maestro Gozalbo ya hay una alegoría al artista: una placa en la que se lee "Plaza de los Sueños", en alusión a sus trabajos para esta comisión.

Con este homenaje, su adscripción a la calle Conde Altea quedará inmortalizada para las generaciones próximas.

Este acto marcará el inicio de una doble jornada en la que la presentación de bocetos seguirá multiplicándose en todo tipo de demarcaciones. Y mientras, el sábado empieza la serie de mini-espectáculos pirotécnicos que ha organizado la Concejalía de Fallas en la fachada del Ayuntamiento, a las seis y media de la tarde y que se repetirá todos los sábados de Navidad.

Los Balls al Carrer continúan su periplo por las calles del centro. Este domingo será en la Plaza de la Merced.

Sábado, 22 de noviembre

11 h. En Almirante Cadarso-Conde Altea, homenaje a Manuel Algarra y descubrimiento de una placa en su honor

17.30 h. Presentación de los bocetos de Rubén Darío-Fray Luis Colomer

18 h. En Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar, Manifestación poética "Interlectura" y "València lee" con Marta García Ponce y Sara Olivas.

18.30 h. Espectáculo piromusical en la fachada del Ayuntamiento a cargo de la Pirotecnia Valenciana

18.30 h. En Ministro Luis Mayans, Sarao Popular con la colla El Follet de Campanar. A continuación, Correfocs a cargo de la Colla de Dimonis Socarrats de Campanar.

18.30 h. En Rojas Clemente, charla del maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, Vicente Julián García y presentación de los bocetos.

19.30 h. En San Ignacio de Loyola-Jesús y María (Gabriel Miró, 36), El Botànic se va de tapas

20 h. Inauguración de la exposición conmemorativa del 50 aniversario de a falla Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma

20 h. Presentación de los bocetos de En Plom-Guillem de Castro

20.30 h. Presentación de los bocetos de la Plaza del Negrito

Domingo, 23 de noviembre

Toda la mañana. En la Plaza la Merced, Balls al Carrer.

Duque de Gaeta-Pobla de Farnals / Salvador Giner-Gregorio Gea / Costa i Borràs-Agustina de Aragón / Ministro Luis Mayans-Platero Suárez / Creu i Mislata / Hierros-Juan Bautista Perales / Tomasos-Carlos Cervera

10.30 h. – 20 h. En Zapadores-Vicente Lleó, ZapaXmas, mercadillo de Navidad

10.30 h. En Ramiro de Maeztu-Humanista Furió, Trobada de Balls Regionals

16.30 h. En Vicente Sancho Tello-Chile, Xarrades Vicente Martínez Cava. “Fallers de casal: es busquen” con la participación de Laura Valero, Manuel Jorge, José Vicente Llopis, Alberto de Marco, José Luis Sánchez, Conchín Martínez y Alfredo Ferrando.

18 h. En la sala Canal, presentación de los bocetos de la Agrupación Quatre Carreres