La Avenida del Oeste completa la Primera A de las Fallas 2026

A pesar de haber militado un respetable número de años en la Sección Especial, habría que considerar que la Avenida del Oeste vive, en materia de falla, uno de los mejores momentos de su historia. Viniendo desde unas secciones Terceras nada habituales en su palmarés, la pasada década fue la del principio de la recuperación y la llegada de los años veinte han supuesto su nuevo gran salto adelante. En los cuatro últimos ejercicios ya ha vuelto a las Primeras con unos resultados que están frescos en la memoria: dos primeros premios en Primera B (2022 y 2023), medalla de plata en el siguiente 2024 y, el pasado ejercicio, el gran salto a Primera A donde, dentro de la enorme competencia que hay en la misma, se quedaron a nada de la victoria, solo superados por Espartero-Ramón y Cajal.

Buena parte de la culpa de ese proceso de mejora lo tiene el haberse aliado con uno de los mejores artistas del escalafón: Paco Torres, quien de esta manera escribe su particular combo con apenas un par de cientos de metros de distancia, al complementar el trabajo con el de la plaza del Pilar.

Avenida del Oeste, de Paco Torres / RLV

Els Velluters han rematado la presentación de propuestas para esta categoría -tras la presentación conjunta de la Federación, el pasado fin de semana- poniendo en escena en forma de boceto y maqueta, su "Sombra aquí, Sombra allá, ¡Maquillate!", una forma de pintar la crítica social por la búsqueda del éxito "y que la sociedad nos mete en la cabeza, con encantadores de serpientes, aduladores, vendedores de humo y demonios".

Con el trazo de Fernando Foix

Hay dos aspectos que llaman poderosamente la atención. Por una parte, el trazo, que pasa a ser de Fernando Foix, quien pone al servicio de la causa su reconocible expresividad. Por otra parte, la composición, en forma de "C", que parte desde el suelo y gira casi completamente hasta cubrir media circunferencia. Un arma importante para competir nuevamente en la zona alta del escalafón dentro de apenas cuatro meses.

La falla infantil, de Francisco Tarazona / RLV

Artista y cuadro de honor infantil, con el boceto / Moisés Domínguez / D

La infantil, de "Pam de Nas"

Para la falla infantil, la comisión repite confianza en Francisco Tarazona, "Pam de Nas", el artista "de las naricitas de colores", que este año debuta en la Sección Especial de la mano de Blas Gámez-Ángel Villena, volverá a militar en Cuarta con el proyecto "Muack", dedicado al mundo de los besos.

75 años de historia en la Ofrenda de la Avenida del Oeste /

Sección Primera A de las Fallas 2026

Espartero-Ramón y Cajal - Vicente Martínez Aparici - 104.000 €

Ribera-Convento Sta. Clara - Miguel Serrán - 100.000 €

Maestro Gozalbo-Conde Altea - David Sánchez Llongo - 99.000 €

Grabador Esteve-Cirilo Amorós - Paco Giner - 95.000 €

Av. Oeste - Paco Torres - 90.000 €

Conde Salvatierra-Cirilo Amoros - José Ramón Devis - 80.000 €

Císcar-Burriana - Ernesto Cimas - 78.000 €

Sta. Genoveva Torres-A. Tolsá - Oscar Dols - 70.000 €

Mercado Central - Palacio i Serra - 57.000 €

Islas Canarias-Trafalgar-Samuel Ros - Vicente Herrando - 51.000 €

Arzobispo Olaechea-S. Marcelino - SacabutxART - 50.000 €

Merced - Art En Foc - 50.000 €

S. Vicente-Periodista Azzati - Juane Cortell - 48.000 €

Justo Vilar-Mercado del Cabanyal - Xavier Herrero - 46.000 €

Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad - Luís Espinosa - 45.000 €

Linterna-Na Robella-B. Cárcer - Fernando Llopis - 45.000 €

Quart-Palomar - Enrique Cardells - 45.000 €

Quart Extramuros-Velázquez - Víctor Hugo Giner - 40.000 €