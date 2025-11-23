Así es la pirotecnia de la Navidad en la fachada del Ayuntamiento de València

La fachada del Ayuntamiento de València estrenó este sábado su serie de mini-castillos piromusicales que ambientarán la Navidad.

La Concejalía de Fallas ha incorporado a la programación navideña este aliciente, que supone aprovechar la azotea de la casa consistorial para lanzar todos los sábados a las seis y media, cuando ya ha oscurecido, un pequeño concierto de música de tres minutos.

El efecto pirotécnico se antoja casi como el inicio de la jornada de sábado tarde-noche en el centro de la ciudad, algo que se prevé que sea especialmente concurrido tanto en el último fin de semana de noviembre como en todos los que se avecinan durante el mes de diciembre, y finalizarán con una doble sesión: el sábado 3 de enero y, ya como colofón, el 5 de enero, cuando finalice la Cabalgata de Reyes. Todos ellos corren a cargo de la Pirotecnia Valenciana con un volumen de 49 kilos de explosivo.

Fechas y horarios

- 29 de noviembre de 2025, a las 18:30 horas

- 6 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas

- 13 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas

- 20 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas

- 27 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas

- 3 de enero de 2026, a las 18:30 horas

- 5 de enero de 2026, al acabar la cabalgata de reyes