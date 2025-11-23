¿Por qué Algarra es el artista fallero más homenajeado de la historia?

Manuel Algarra ya dispone de un recuerdo para toda la vida en la ciudad de València en forma de placa. En la ciudad (en la calle Almirante Cadarso en su cruce con Conde Altea) porque, además, ha sido costeado por el propio ayuntamiento. Tal como se dijo en el acto de inauguración, "para que sus nietos y biznietos, un día, transiten por estas calles y puedan verlo". Si la historia es mínimamente parecida a la reciente, así sucederá, porque la ciudad está llena de "rajolas" que recuerdan determinado acontecimiento u honor, reflejado en calles y plazas de forma permanente, y de las que las comisiones de falla tienen un notable, que no único, protagonismo.

El homenaje a Manuel Algarra se celebró tres años y medio después de su fallecimiento y lo más sobresaliente del mismo fue su poder de convocatoria.

Ninguno de los grandes mitos de la plástica fallera que han fallecido recientemente han recibido un reconocimiento popular así. Tiempo atrás se fueron Regino Mas, Modesto González, Julián Puche... pero en un lapso de tiempo relativamente corto, pero más reciente, se marchó casi toda la Generación de Oro: Salvador Debón, Juan Huertas y, hace nada, Vicente Luna. Y también Vicente Agulleiro, varias veces ganador de la Especial. O Manolo Martín. Cada uno está reconocido de diferente forma. Algunos disfrutan de una calle en la ciudad. Otros, en sus poblaciones de origen. Otros son reconocidos por sectores culturales o idolatrados en sus fallas emblemáticas. Otros, desgraciadamente, nada.

Manolo Algarra, sin embargo, ya tiene un premio a su nombre, un libro que resume su vida y su trayectoria profesional, una falla que se plantó en su honor en 2023, una canción de homenaje. Y, como remate, nadie tuvo, ha tenido, ese homenaje en idioma fallero e institucional. Masivo y sincero, emotivo y real.

¿Cómo se explica? Si: Algarra tiene algunos récords importantes en la fiesta: la mayor fidelidad en la máxima categoría entre un artista y una comisión. Y es el que más ninots indultados tiene en el Museo. No haber ganado nunca el primer premio de la máxima categoría no ha sido obstáculo para esta inmortalidad absoluta.

Una tormenta perfecta del afecto

Seguramente, porque confluyeron varios aspectos: Algarra se marchó cuando no tocaba, en plenitud creativa, en un tiempo en el que la figura de los artistas tiene mucha más repercusión mediática, su figura no despertaba malos rollos, trabajaba para dos comisiones agradecidas, con gente emprendedora que captó el mensaje de que no debía caer en el olvido, nunca renunció a trabajar en la Ciudad del Artista Fallero y, sobre, tuvo una despedida tan triste como grandiosa: no todo el mundo es capaz de anunciar él mismo su marcha. El mismo escribió el mensaje de despedida. Aún hoy, ese "hoy he autorizado mi sedación" pone los pelos de punta.

Y ya como remate, su "Sempre Falla" para señalar la denominación exacta del arte efímero único en la ciudad. Acompañado de una animadversión -en determinados contextos, excesiva- a la palabra "monumento" a la que tantos, ahora, tras décadas de inopia, se han sumado con repetidos golpes en el pecho. Más allá de sinonimias mejor o peor entendidas, lo que trasciende es la defensa a ultranza de la falla como obra de arte única. Seguramente, la mayor puesta en valor de tamaña singularidad con apenas once letras.

Añádanle que la propia familia está tan embebida en la fiesta fallera como él mismo. Tanto Tere Viguer como Manolo "junior", que ahora continúan el legado del taller. Una tormenta perfecta del afecto.

Y se materializó con una fiesta en la que no faltó nadie. Tanto autoridades -encabezados por la alcaldesa María José Catalá, pero secundado por representantes de los cuatro grupos políticos municipales- como de invitados. No hubo colectivo fallero que no se diera cita. Y profesionales de la creación de fallas, que se sumaron generosamente a la llamada de las comisiones de Almirante Cadarso y Maestro Gozalbo.

Y como remate, fuego

El remate de la fiesta fue la quema de dos ninots que ambas comisiones mantenían en sus casales. Esa costumbre de indultar por cuenta propia. Maestro, la que realizó con el trazo de Ivan Tortajada. Almirante, su última figura a concurso, esa que homenajeaba, sin representarlo, a su suegro y que la comisión reconvirtió a un homenaje a él mismo cambiándole la cabeza, pero que empezaba a acusar el paso del tiempo. Ambas figuras, como un último homenaje, se fueron también a lo más alto como colofón de un homenaje enorme. Quizá tanto, que, tal como decía alguno de sus allegados, "habría dicho que nos hemos pasado".

De 1987 a 2022

Manuel Algarra Salinas debutó en 1987 con una falla de examen en Mercado de Monteolivete y fue inmediatamente después cuando inició dos de sus grandes series de fidelidad: Calabazas-En Gall (donde, tras su fallecimiento, el artista callejero Patufalla puso una de sus habituales creaciones de playmobil) y Cuba-Denia, a la que llegó de manos de su suegro. Pero fue a partir del nuevo siglo cuando su nombre empezó a agrandarse. La victoria en Primera A en Ramiro de Maeztu-Humanista Furió en 2003 le abrió las puertas de la Sección Especial de la mano de Almirante Cadarso en 2005, donde fue capaz de elevar el nivel hasta estar a punto de ganar en 2011. Y a partir de 2014, cuando es contratado también en Maestro Gozalbo, su figura se agrandó aún más hasta sus últimas fallas, las de 2022, que siguió en la distancia. Ahora, desde noviembre de 2025, es, además, patrimonio material en forma de "rajola".