¿Qué tradiciones fueron Patrimonio de la Humanidad tras las Fallas? Alguna te sorprenderá y la paella ni está ni se la espera

Ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el sello de calidad obtenido por las Fallas hace nueve años, no supone pasar a formar parte de una lista de "las fiestas más populares del mundo", aunque también aparezca en ellas de forma recurrente y que elaboran periódicos, agencias de viaje, webs especializadas en turismo y viajes y todo tipo de portales de internet. Es verdad que son muchas las fiestas que son Patrimonio de la Humanidad, pero no necesariamente las más "populares". No es Patrimonio de la Humanidad la Oktoberfest ni la Tomatina, ni los carnavales de Notting Hill, Venecia o Rio de Janeiro, el Holi, el Mardi Gras o los Sanfermines, "fijas" en estas listas.

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que este año rebasarán la barrera de las 700, son fiestas, tradiciones, elaboraciones artesanas, tradiciones culinarias, técnicas de la propia vida, espacios culturales, rituales, juegos o manifestaciones folclóricas que son estimados por su origen centenario, su implantación en la sociedad, la transmisión de sus conocimientos de generación en generación o la creatividad con la que surgen.

Muchos son desconocidos

Es por ello que la lista está formada, sobre todo, por elementos que son desconocidos para el gran público. Y por eso, en esta galería ilustre se dan cita igual un arte escénico de Madagascar que el trenzado de paja en Bielorrusia, una sopa de Haití, la fabricación de juguetes de madera en Croacia o una técnica de pesca de gambas de Bélgica.

La paella, sin candidatura aún

Los patrimonios que son culinarios lo son atendiendo sobre todo a esa tradición que suponen dentro del pueblo de la que son originarios. Y, de hecho, son muchos los productos alimenticios que forman parte de la lista. Es razón por la que la paella dispone, a priori, de muchas de las condiciones para ser convertida en candidatura puesto que, más que un plato de cocina, es una cultura.

España (aunque la iniciativa sea local, son los estados los que tienen que presentar las candidaturas) tiene 22 Patrimonios. Algunos de ellos coparticipados con otros países porque estos elementos suelen trascender fronteras. Por eso forma parte de los países que tienen reconocido, por ejemplo, la cetrería, la trashumancia, la dieta mediterránea o la construcción en piedra seca. Y con ellos, los "made in Spain": el Misteri d'Elx, el Tribunal de les Aigües, el Flamenco, la fiesta de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí, los Patios de Córdoba o las Fallas. Entre otros.

Aquel 30 de noviembre de 2016, junto a las Fallas, se convirtieron en Patrimonio otras manifestaciones conocidas. Por ejemplo, el merengue (presentado por la República Dominicana), la rumba (Cuba), la cerveza de Bélgica o el yoga (India).

Y después de las Fallas...

Desde entonces, ¿qué otros Patrimonios más o menos populares se han incorporado?. La gran mayoría siguen el patrón de ser elementos culturales muy locales, conocidas en círculos sociales no muy amplios. Pero no todos. Así, a partir de 2017 se han sumado manifestaciones universales como:

La técnica de los pizzeros napolitanos (Italia)

La fabricación artesanal de órganos (Alemania)

El regaae (Jamaica)

El deporte del Hurling (Irlanda)

La parranda (Cuba)

La bachata (República Dominicana)

El alpinismo (Francia, Italia y Suiza)

Las prácticas, conocimientos y habilidades con la palmera datilera (16 países)

La relojería mecánica (Suiza y Francia)

El Corso (la "Batalla de Flores"holandesa)

El cuscús (Argelia, Marruecos, Mauritania y Túnez)

La extracción de trufa (Italia)

La caligrafía árabe (16 países)

La baguette (Francia)

La sauna (Finlandia)

La polonesa (Polonia)

La técnica de canto de ópera (Italia)

El bolero (Cuba y México)

El sake (Japón)

El Tango, el Día de los Mueros, el Fado...

Estas manifestaciones conocidas se unen a las previas a aquel año 2016, entre las que están el Día de los Muertos (México), la caligrafía china, el tango (Argentina), la dieta mediterránea (varios países), el fado (Portugal), el mariachi (México), el teatro de sombras (China), la Escuela Española de Equitación de Viena (Austria) o el café árabe (6 países)

Como curiosidad, también están las "Procesiones de estructuras colosales llevadas a cuestas" de Italia, como el "Giglio" que, antes de ser proclamada Patrimonio de la Humanidad, se trajo a València durante las Fallas de 2007: una especie de fallas rodantes (falla entendida como estructura, pero que no se queman).

María Estela y la corte visitaron el Museo de la Sidra con Levante-EMV / Moisés Domínguez

Cultura sidrera con apoyo en el Extra de Fallas de Levante-EMV

El pasado año, España añadió un nuevo patrimonio: la cultura sidrera. No pasó desapercibida la candidatura a Levante-EMV, que aprovechó el Extra de Fallas para que la fallera mayor, María Estela Arlandis, y su corte de honor visitaran el Museo de la Sidra de Nava y se fotografiaran con la campaña de apoyo a la candidatura.

En los últimos años se han incorporado, con participación valenciana, las tamboradas, la construcción de muros de piedra seca o el toque manual de campanas.

Y en 2025, nuevas candidatas

En la próxima reunión a celebrar en India se presenta medio centenar de manifestaciones culturales y tradiciones, que incluyen el Joropo (Venezuela), la Cultura del Circo Familiar de Chile, la cocina italiana o el Caftán marroquí.