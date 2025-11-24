Fallas al día | Noviembre. Falla Alberic en el corazón... en la piel

Agenda del Lunes, 24 de noviembre

17.30 h. – 20.20 h. Exposición conmemorativa del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma

19 h. En la JCF, nominaciones del concurso de“play back.

20 h. En Doctor Domingo Orozco, inauguración de la exposición “Societat, Falles i Fútbol en el Burjassot de la II República. Abierta hasta el jueves 27.

20 h. En San Vicente-Periodista Azzati, coloqui. “I del Congrés Faller… qué?” con la participación de José Manuel Nieto, José Vicente Marco, José Luis Font Barona y José Miguel Calap

21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Reino de València-¨Duque de Calabria. “8 Reines”

21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Na Jordana. “És així, si us ho sembla”

Agenda del Martes, 25 de noviembre

17.30 h. – 20.20 h. Exposición conmemorativa del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma

19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, conferencia “Burjassot durant la II República”, a cargo de Maria Amparo López Ramírez

21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. San Marcelino. “Les Assembleistes”