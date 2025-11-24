En Directo
Fallas al día | Noviembre. Falla Alberic en el corazón... en la piel
El noticiario de las Fallas 2026
Las Fallas encaran la última semana de noviembre plena de actividades.
Pincha aquí para leer el anterior hilo de noticias
Pincha aquí para Fallas Levante en Instagram
Agenda del Lunes, 24 de noviembre
17.30 h. – 20.20 h. Exposición conmemorativa del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma
19 h. En la JCF, nominaciones del concurso de“play back.
20 h. En Doctor Domingo Orozco, inauguración de la exposición “Societat, Falles i Fútbol en el Burjassot de la II República. Abierta hasta el jueves 27.
20 h. En San Vicente-Periodista Azzati, coloqui. “I del Congrés Faller… qué?” con la participación de José Manuel Nieto, José Vicente Marco, José Luis Font Barona y José Miguel Calap
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Reino de València-¨Duque de Calabria. “8 Reines”
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Na Jordana. “És així, si us ho sembla”
Agenda del Martes, 25 de noviembre
17.30 h. – 20.20 h. Exposición conmemorativa del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma
19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, conferencia “Burjassot durant la II República”, a cargo de Maria Amparo López Ramírez
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. San Marcelino. “Les Assembleistes”
Con taller reconstruido y sin haber perdido ni un gramo de creatividad, Miriam García Sandemetrio se ha instalado nuevamente en la normalidad para seguir siendo lo que es: ahora mismo, la artista fallera más importante en el escalafón. Al que solo falta comprobar qué día da el salto, si es que quiere, a Especial. De momento sigue a su marcha en sus espacios naturales. En Segunda, con la falla Aras de Alpuente y en Primera, con La Nova d’Orriols, con la que se estrenó el año pasado con un cuarto premio de falla y el primero de Ingenio y Gracia. Todo un éxito teniendo en cuenta todo el camino que tuvo que desandar tras la riada de Paiporta.
Artista y comisión ya han presentado el proyecto con el que competirán en Primera nuevamente: una fantasía sobre las onomatopeyas será el hilo conductor del proyecto del próximo mes de marzo.
La más que aseada presentación el año pasado con dos fallas de pequeño tamaño (Embarcadero y la última de la historia, al menos de momento, de Montesa-Doctor Marañón) son la tarjeta de visita en València de Iván Gómez Villalba para presentarse ahora, con más ambiciones, en Castellón-Segorbe-General Sanmartín en la Sección Tercera C, aunque sus prestaciones más sobresalientes son en otras poblaciones y sobre todo en Alicante, su tierra natal, de la que es tercera generación de artistas y en la que ha empezado con ganas de comerse el mundo. Suyo es el proyecto "The Queens".
En la grande es "casi presentación", mientras que la infantil será un estreno en toda regla, la de Frank Fons, con el proyecto "Armonía Natural".
Artistas y Cuadro de Honor de Castellon-Segorbe
Un fin de semana lo que se dice intensito:
"Blanc paguís" es el nombre de la exposición que inaugura Marina Puche el día 27, a las 19 horas en la galería Alba Cabrera, en la calle Joaquín Cosa. Una exposición depintura dedicada a "placeres con notas del pasado, fiestas que recuerdo de pequeña y que reunirá el glamur con el garruleo a partes iguales". "Blanc Paguís" , por cierto, es un fonético del Blanco París; es decr, el vino blanco con hielo. Que se servirá en la inauguración.
La comisión de Alberic-Heroi Romeu ha presentado el traje que ha regalado a Marta Mercader, su fallera más ilustre y cuyo nombre pasea por toda la ciudad. Un detalle para que recuerde siempre a los suyos.
Es un “San Demetrio” de Vives i Marí, que no será comercializado durante este ejercicio, en Gris Imperial -bautizado “Gris Alberique”por la comisión-. Y también el nombre de la población de La Ribera Alta lleva el aderezo que le ha regalado su fallera mayor, Cristina Cremades, realizado por Paco Artola, junto con manteletas de Viana, zapatos de Creaciones Autora, cancán de Mavimar y puntillas de Santos Textil.
Y esto no ha acabado: el sector, La Roqueta-Arrancapins, se va a "rascar el bolsillo" y por partida doble, porque tanto Marta como Carmen Prades pertenecen al mismo y ambas van a recibir sendas sedas de Vives i Marí. También un acto de gratitud y recuerdo de que llevarán el nombre del barrio por todas partes.
- Así serán las luces de Navidad en València y el acto de inauguración: día, horario y concierto
- El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio
- Una segunda pasarela sobre la V-30 unirá las pedanías de València con la capital
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- El Congreso Fallero decide la continuidad o no de las fallas de las poblaciones vecinas en la JCF
- El resurgir del mercado de Rojas Clemente gracias al relevo generacional y sus nuevos puestos
- Nuevo 'enganchón' entre Catalá y Grezzi por el póster de la alcaldesa recibiendo un beso de Mazón