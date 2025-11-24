Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas al día | Noviembre. Falla Alberic en el corazón... en la piel

El noticiario de las Fallas 2026

Marta Mercader, con el traje regalado por su comisión

Marta Mercader, con el traje regalado por su comisión / Fotofilmax

Moisés Domínguez

València

Las Fallas encaran la última semana de noviembre plena de actividades.

