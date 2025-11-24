Na Jordana honra durante medio siglo a un ilustre de su barrio... que casi no se nota

Na Jordana es una marca tan potente, que nada hay a su alrededor que pueda ni hacerle competencia. De hecho, trasciende completamente a lo que es el propio vecindario en esta zona del barrio del Carmen de València.

Na Jordana es la calle que empieza en Guillem de Castro y finaliza en un cruce de tres calles que la ciudad terminó por considerar "plaza" y que es donde se plantaba la falla hasta 1982. Y aunque su nombre era "Plaça del Centenar de la Ploma", a todos los efectos populares siempre ha sido "Plaza de Na Jordana" en toda la extensión de la palabra. Ahora está renombrada en honor al presidente perpetuo, Pere Borrego Pitarch.

Lo mismo sucede ahora: la Plaça del Portal Nou "no existe" como tal: vuelve a ser "la plaza de Na Jordana", entendido como "la plaza en la que se planta la falla de Na Jordana".

La comisión mantiene dos liturgias el 19 de marzo a mediodía: honrar con coronas de laurel tanto a Pere Borrego Pitarch en su falla como al otro presidente histórico que también tiene plaza no muy lejos de allí: Pere Maroto.

Este fin de semana era el turno del nexo de unión entre demarcaciones. En medio de tanta toponimia fallera, hay una calle que queda huérfana y que es no menos trascendente. Así, una representación de la comisión acudió, junto a la Societat Cultural el Micalet y el Grup de Danses Alimara a poner una corona en la "rajola" en la calle a la que da nombre al músico Salvador Giner. De hecho, en todos los libros conmemorativos de la comisión.

Así, falleras mayores y presidentes cumplimentaron con ello al "mestre" tras un pasacalle folclórico por las calles cercanas en colaboración con las otras dos instituciones. Un acto de fidelidad que, además, este año cumplía medio siglo de vigencia.

Importante por...

Giner es no menos trascendente en la historia de la comisión, porque en la misma han estado los casales históricos de la comisión. Durante décadas, el "Clot Faller" estuvo en el número 10. Años atrás se trasladaron justo a la acera de enfrente, a Salvador Giner 9 -caualidad o no, el número de censo de la comisión-.

Fue Presidente fundador del Micalet, promotor y director de la Banda Municipal y el Conservatorio de València y, en el imaginario fallero, autor de "L'Entrà de la Murta" -una de las piezas más conocidas de la fonoteca utilizada en la fiesta-, aunque también es el creador del "Himno del Corpus, "Es chopá hasta la Moma". Es, además, el tercer Hijo Predilecto de la ciudad, solo superado en el tiempo (1901) por Joaquín Sorolla y Mariano Benlliure (Escultor).

Una falla a su nombre... en Mislata

Salvador Giner tiene muchas calles a su nombre en varios municipios valencianos. Y precisamente, en Mislata sí que tiene falla a su nombre (Salvador Giner-Gregorio Gea). La que honra y cobija a Na Jordana es la suya natal, llamada inicialmente "de Lliria", denominación que pasó a partir de entonces a una cercana calle paralela.