La versión drag de la 'geperudeta' triunfa en Drag Race España

La Virgen de los Desamparados, la 'geperudeta', protagonizó ayer un momento inaudito en televisión hasta ahora y en el entorno menos esperado: en Drag Race España, la versión española del programa de drag queen creado por Rupaul en Estados Unidos. Y es que una de las concursantes, Laca Udilla, de origen valenciano presentó una versión drag de la 'geperudeta' en la ofrenda de las fallas de València, con la que se coronó como la ganadora del programa de este domingo. Una imagen que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales y que recibió el aplauso unánime por parte de los seguidores del programa.

La producción del formato, que se emite en Atresplayer, propuso a los concursantes convertir en drag queens a sus familiares para crear una dupla -festera y madrina- inspirada en los pueblos y tradiciones de cada una de las aspirantes a coronarse como la mejor 'drag queen' de España. En el caso de la valenciana, estuvo acompañada por su madre y quiso inspirarse en las fallas y, en concreto, en la ofrenda de flores, el acto más multitudinario de las fiestas josefinas.

Ofrenda drag

En su propuesta, Laca Udilla realizó su versión drag de la 'geperudeta' con un vestido inspirado en los mantos florales que los vestidores de la patrona tejen durante el 17 y el 18 de marzo en la ofrenda de fallas, con los ramos de las miles de falleras que pasan a los pies de la Virgen durante esas dos jornadas. Como remate portaba una exagerada corona, similar ala de la patrona de los valencianos.

Su madre, quien tenía que tener un vestuario en concordancia con el de su hijo, llevaba una reinterpretación drag del vestido de fallera. Sobre la pasarela del escenario, ambas representaron el momento en el que las falleras entregan su ramo a la Virgen de los Desamparados. Ambas llevaban sendas bandas que las identificaban como la "Xeperudeta" y la "Fallera Mayor".

Representación de la ofrenda de flores de las fallas en Drag Race España. / DRE

La concursante recibió infinidad de halagos por la reinterpretación de este acto tan tradicional de la cultura valenciana y por la ejecución de ambos vestuarios. El plantel del jurado está conformado por la drag Supremme Deluxe, por los Javis y por la diseñadora Ana Looking. Su victoria la convirtió en la primera finalista de la quinta temporada del formato.

¿Y el bigote?

Este rasgo es uno de los que más identifican a la drag valenciana y está ligado con su nombre artístico: "Lacau Dilla", en referencia al dictador Franco, una reapropiación del nombre del 'caudillo'. Para dejar claro que su madre forma parte de su misma familia drag, también lució el bigote representativo de esta transformista.

No fue la única en inspirarse en el folklore valenciano durante el reto. Su compañera Nix se inspiró en la indumentaria de la bellesa alicantina para confeccionar su vestuario; también estuvo acompañada por su madre.

¿Qué opinan los falleros?

Laca Udilla ha recibido decenas de comentarios positivos en sus redes sociales, en una publicación donde comparte fotos en l'Albufera de València con este vestuario. Uno de ellos, realizado por una fallera, alaba su trabajo: "Como valenciana y fallera, decirte que ha sido una maravilla vuestros looks. Eres la ganadora y si no ganas, quemamos València en fallas".

¿Será esta la opinión de la comunidad fallera? Se desconoce por el momento porque la imagen no ha trascendido al público fallero, conocido por su conservadurismo. ¿Entenderán los falleros y falleras esta reinterpretación 'drag' de la Virgen de los Desamparados?