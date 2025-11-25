La Cena de Cortes falleras consigue una lluvia de dinero tras su acto benéfico

Las falleras que representaron a las Fallas de València el año 2014 ha llevado a cabo el cierre de cuentas de la Cena de Cortes y que deja un resultado espectacular para el fin benéfico para la que estaba orientada.

El colectivo de falleras organizó hace dos fines de semana la cena anual, de la que se obtienen beneficios especialmente por la venta de una lotería de navidad a lo largo del ejercicio y, sobre todo, por la rifa que acompaña al evento y la fila cero.

Así, la Associació Familiars Alzheimer (AFAC) de Catarroja recibirá un donativo de 31.787 euros, que podrán destinar a sus objetos sociales. Una inyección económica que vendrá especialmente bien después de haber sufrido el año pasado los rigores de la dana.

"Estamos sin palabras. Solo podemos daros las gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible, a todas las que nos habéis ayudado a conseguir esta cifra". La recaudación "irá destinada íntegramente a AFAC, para que continúen mejorando sus servicios y sigan dando ayuda a los enfermos de Alzheimer y otras demencias y a sus familias".

A pesar de estar cerca en el tiempo

La cuantía tiene especial importancia porque supera el evento anterior con la particularidad de que éste había sido mucho más cercano de lo normal en el tiempo, ya que, a causa de las suspensiones de la dana, hubo que celebrarlo el pasado mes de abril.

La Cena de Cortes es un evento anual que reúne a aquellas que han sido falleras mayores de València y cortes de honor. La organización del mismo corre a cargo cada ejercicio a un determinado año, que se ofrece voluntario para la organización del mismo. En esta ocasión fueron Carmen Sancho de Rosa y la corte de honor de 2014.

La gestión de la cena, la expedición de los tickets y la petición y recepción de regalos para la cena son algunos de los cometidos que tienen que hacer las falleras de cada año, quienes se van pasando el directorio de donantes habituales para solicitarles la colaboración.

El próximo año serán la fallera mayor de 2012, Sandra Muñoz, y su corte, las responsables de preparar el evento.