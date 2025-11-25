Fallas al día | Noviembre. Veredicto y sorteo definen las finales de "play back". Consulta el programa

Agenda del Martes, 25 de noviembre

17.30 h. – 20.20 h. Exposición conmemorativa del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma

19 h. En el Colegio Mayor Rector Peset, “Converses”de la Associació d’Estudis Fallers. “De la Falla a la Marca”, con la participación de Alma Gomis, Marcos Soriano, Conxa Bermell y Paloma Mas.

19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, conferencia “Burjassot durant la II República”, a cargo de Maria Amparo López Ramírez

21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. San Marcelino. “Les Assembleistes”

Agenda del Miércoles, 26 de noviembre

19 h. En el Colegio Mayor Rector Peset, “Converses”de la Associació d’Estudis Fallers. “Marcats per les Falles”, con la participación de Julio Tormo, Miguel Santaeulalia, Ibán Ramón y Reyes Pe.

19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, coloquio “Societat i les Falles de Burjassot durant la II República” con Ángel López García, Roberto Blanes Andrés, Vicente Roig Folch y Javer Naharros Lozano.

21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Periodista Gil Sumbiela-Azucena. “Vosté té ulls de dona fatal”

Agenda del Jueves, 27 de noviembre

19 h. En la Galería Alba Cabrera, inauguración de la exposición “Blanc Paguís” de Marina Puche

19.30 h. En La Nave de la Ciudad del Artista Fallero, presentación de los proyectos de las Fallas de Innovación y Experimentación

19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, conferencia “Deportivo Republicano Burjassot Fútbol Club”, a cargo de Miquel Lázaro López.

20 h. En Joaquín Navarro-Carrícola, inauguración de la Exposición histórica sobre la la comisión y la demarcación, con motivo del 65 aniversario de la misma. Continuará hasta el día 29.

21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. San Marcelino. “Sinfonía Nº6”