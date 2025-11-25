En Directo
Fallas al día | Noviembre. Veredicto y sorteo definen las finales de "play back". Consulta el programa
El noticiario de las Fallas 2026
Las Fallas encaran la última semana de noviembre plena de actividades.
Agenda del Martes, 25 de noviembre
17.30 h. – 20.20 h. Exposición conmemorativa del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma
19 h. En el Colegio Mayor Rector Peset, “Converses”de la Associació d’Estudis Fallers. “De la Falla a la Marca”, con la participación de Alma Gomis, Marcos Soriano, Conxa Bermell y Paloma Mas.
19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, conferencia “Burjassot durant la II República”, a cargo de Maria Amparo López Ramírez
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. San Marcelino. “Les Assembleistes”
Agenda del Miércoles, 26 de noviembre
17.30 h. – 20.20 h. Exposición conmemorativa del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma
19 h. En el Colegio Mayor Rector Peset, “Converses”de la Associació d’Estudis Fallers. “Marcats per les Falles”, con la participación de Julio Tormo, Miguel Santaeulalia, Ibán Ramón y Reyes Pe.
19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, coloquio “Societat i les Falles de Burjassot durant la II República” con Ángel López García, Roberto Blanes Andrés, Vicente Roig Folch y Javer Naharros Lozano.
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Periodista Gil Sumbiela-Azucena. “Vosté té ulls de dona fatal”
Agenda del Jueves, 27 de noviembre
19 h. En la Galería Alba Cabrera, inauguración de la exposición “Blanc Paguís” de Marina Puche
19.30 h. En La Nave de la Ciudad del Artista Fallero, presentación de los proyectos de las Fallas de Innovación y Experimentación
19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, conferencia “Deportivo Republicano Burjassot Fútbol Club”, a cargo de Miquel Lázaro López.
20 h. En Joaquín Navarro-Carrícola, inauguración de la Exposición histórica sobre la la comisión y la demarcación, con motivo del 65 aniversario de la misma. Continuará hasta el día 29.
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. San Marcelino. “Sinfonía Nº6”
Hoy es un día importante pensando en el futuro: la reunión para comunicar y debatir cómo será la Dansà del próximo mes de mayo. Es decir, quien y cómo se podrá participar. Especialmente teniendo en cuenta la enorme demanda que hay.
Por tercer año, la Plaza del Negrito se apunta al cmbo de Lorenzo Fandos para hacer las dos fallas. Se han abonado al 6, porque, de las cuatro fallas plantadas hasta ahora, dos grandes y dos infantiles, en tres ocaisones ha sido ese el premio recibido. Y en el que no, casi gana, segundo premio en la grande de 2024. Con esos antecedentes, y con la demostrada trayectoria del artista, serán una apuesta a seguir en Sexta A y Décimocuarta sección.
Lo que empezó siendo “Converses a la Nau” ahora son “Converses al Peset”, porque el escenario es diferente: el Colegio Mayor Rector Peset, en la Plaza del Horno de San Nicolás. Allí, la Associació d’Estudis Fallers organiza charlas muy interesantes sobre aspectos de la fiesta que no son precisamente los tópicos. En este caso, por ejemplo, está dedicado a la “marca”en la fiesta. Es decir, aquellas trayectorias caracterizadas por la especialización cn la que se han ganado un estilo o una impreonta personal identificativa.
Una cuestión de identidad que termina por dar una personalidad propia a los protagonistas, sean artistas o comisiones.
Así, esta tarde, día 25, y a las 19 horas, se tratará el tema
“De la Falla a la Marca”, con la participación de Alma Gomis, Marcos Soriano, Conxa Bermell y Paloma Mas.
Y el míercoles, bajo el lema “Marcats per les Falles”, contará con la participación de Julio Tormo, Miguel Santaeulalia, Ibán Ramón y Reyes Pe.
La comitiva oficial acudió a La Rambleta para cumplimentar al concurso de teatro asistiendo a la representación de Reino de Valencia-Duque de Calabria. El certamen todavía tiene recorrido con la categoría reina, que se prolongará hasta mediados de enero. Después ya llegarán las nominaciones y la Gala.
Alquerías de Bellver-Garbí da un nuevo giro a su historia y en 2026 presentará en competición (en Tercera B) un proyecto de los hermanos García. "Rubicón" permitirá cruzar para conocer, en estas calles de Benicalap, la siempre particular estética de los hermanos. Para la infantil contarán con Alejandro Arredondo, en su segunda experiencia en la ciudad. Lo hará con "Naix 1 idea".
Ya están definidos los finalistas del concurso de play back de la JCF, después de las reuniones del jurado para desentrañar quienes han superado las sesiones preliminares. Así mismo, se ha dado a conocer el orden de actuación. Este es el resultado, tanto de la selección como del orden en el que saldrán al escenario
Individual Adulto:
- Santa María Micaela-Martín el Humano
- Islas Canarias-Trafalgar
- Molinell-Alboraia
- Duque de Gaeta-Pobla de Farnals
- Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno
- Costa i Borràs-Agustina de Aragón
Grupos B Adulto
- Císcar-Burriana
- Pintor Salvador Abril-Peris y Valero
- Marqués de Montortal-José Esteve
- Reino de València-Císcar
- Industria-Santos Justo y Pastor
- Islas Canarias-Dama de Elche
Y vamos con la categoría reina.
Grupos A Adulto:
- Fray J. Rodriguez-Pintor Cortina
- José Soto Micó-Síndico Mocholí
- Islas Canarias-Trafalgar
- Jerónima Galés-Litógrafo Pascual i Abad.
- Duque de Gaeta-Pobla de Farnals
- Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana
También se desentrañó, en categoría infantil, los Grupos B, los únicos que no tienen final directa.
Los seleccionados por el jurado son:
- Escalante-Marina
- San José de la Montaña-Teruel
- José Soto Micó-Síndico Mocholí
- Vicente Sancho Tello-Chile
- Aras de Alpuente-Castell de Pop
- Mercado de Castilla
Con las otras dos modalidades a final directa, sí que se ha sorteado es el orden de actuación que queda de la siguiente forma:
Final Individual:
- Cádiz-Denia
- Sierra Martés-Miguel Servet
- Falla Pedro Cabanes-Juan XXIII
- Falla Quart Extramuros-Velázquez
- Falla Costa y Borrás-Agustina de Aragón
- Falla Maestro Bellver-Mariano Ribera
- Falla Camino de Alba-Castillo de Cullera
Final Grupos A:
- Plaza Segovia-Av. Dr. Tomás Sala
- Padre Santonja-Cardenal Benlloch
- Lepanto-Don Juan de Austria
- Barrio Beteró
- Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals
- Islas Canarias-Dama de Elche
- Obispo Amigó-Cuenca
- Pedro Cabanes-Juan XXIII
El concurso tiene ahora el siguiente calendario:
Sábado, 29 de noviembre: Final Individual infantil
Jueves, 4 de diciembre: Final Individual Adulta
Sábado, 6 de diciembre: Final Grupos B Infantil
Lunes, 8 de diciembre: Final Grupos A Infantil
Miércoles, 10 de diciembre: Final Grupos B Adulto
Jueves, 11 de diciembre: Final Grupos A Adulto
Con taller reconstruido y sin haber perdido ni un gramo de creatividad, Miriam García Sandemetrio se ha instalado nuevamente en la normalidad para seguir siendo lo que es: ahora mismo, la artista fallera más importante en el escalafón. Al que solo falta comprobar qué día da el salto, si es que quiere, a Especial. De momento sigue a su marcha en sus espacios naturales. En Segunda, con la falla Aras de Alpuente y en Primera, con La Nova d’Orriols, con la que se estrenó el año pasado con un cuarto premio de falla y el primero de Ingenio y Gracia. Todo un éxito teniendo en cuenta todo el camino que tuvo que desandar tras la riada de Paiporta.
Artista y comisión ya han presentado el proyecto con el que competirán en Primera nuevamente: una fantasía sobre las onomatopeyas será el hilo conductor del proyecto del próximo mes de marzo.
La más que aseada presentación el año pasado con dos fallas de pequeño tamaño (Embarcadero y la última de la historia, al menos de momento, de Montesa-Doctor Marañón) son la tarjeta de visita en València de Iván Gómez Villalba para presentarse ahora, con más ambiciones, en Castellón-Segorbe-General Sanmartín en la Sección Tercera C, aunque sus prestaciones más sobresalientes son en otras poblaciones y sobre todo en Alicante, su tierra natal, de la que es tercera generación de artistas y en la que ha empezado con ganas de comerse el mundo. Suyo es el proyecto "The Queens".
En la grande es "casi presentación", mientras que la infantil será un estreno en toda regla, la de Frank Fons, con el proyecto "Armonía Natural".
