El ayuntamiento lanza las subvenciones para la pirotecnia de Fallas

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de subvenciones a las comisiones falleras por gastos de pirotecnia para las Fallas 2026. Tal como ha explicado el concejal delegado de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, “de esta manera, el consistorio continúa dando apoyo a la descentralización de las celebraciones y los espectáculos pirotécnicos por toda la ciudad”.

La iniciativa cuenta con un montante total de 100.000 euros en ayudas (se ha aprobado una partida inicial de 75.000 euros, ampliables a otros 25.000 euros más), y el objetivo de la convocatoria es, como en años anteriores, fomentar, promover e innovar la fiesta fallera, en línea con el Plan Estratégico de Subvenciones y apoyar la actividad de las comisiones falleras mediante una ayuda económica por los gastos efectuados en pirotecnia en el marco de las fiestas de las Fallas de 2026.

Para las comisiones

El anuncio está abierto a todas las comisiones de falla de la ciudad de València registradas como entidades sin ánimo de lucro e integradas en la Junta Central Fallera. Para ello, las comisiones solicitantes deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento en la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud de subvención. El gasto mínimo subvencionable en pirotecnia es de 4.000 euros (IVA incluido), y la ayuda cubre hasta el 100% de la base imponible de los gastos justificados, con un máximo de 3.000 euros por comisión.

Los gastos que se considerarán subvencionables, según las bases aprobadas, serán los que lleven a cabo las comisiones en las actividades propias de pirotecnia fallera (como las mascletàs, cremà, castillos, correfoc, cordà, despertà o cualquier otro gasto en material pirotécnico) durante las fallas 2026.

Forma de pedir la ayuda

Las comisiones interesadas en acceder a estas subvenciones deberán presentar la correspondiente solicitud de manera telemática, con firma electrónica avanzada y documentación específica, e incluirán una declaración responsable. Para justificación las ayudas deberán presentarse facturas, acreditación de pago y pruebas de difusión del carácter público de la ayuda (por ejemplo, en web, redes sociales, llibret o cartelería). El procedimiento de concesión de estas ayudas se realizará en forma de concurrencia competitiva. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, se publicarán las listas provisionales y definitivas, con plazos para subsanaciones y recursos.

La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que remitirá el extracto al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y en la Sede electrónica, la página web del Ayuntamiento de Valencia y la de Junta Central Fallera. El plazo de presentación de las solicitudes, acompañadas de la documentación, será de veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, BOP.