Estos son los belenes del concurso de la Junta Central Fallera

La cuarta parte del censo de comisiones participa en la competición, articulada en dos estilos y cuatro categorías

San Vicente Marvá, Primer premio de Libre Diseño A en 2025

San Vicente Marvá, Primer premio de Libre Diseño A en 2025 / Moisés Domínguez

València

La práctica totalidad del podio del año pasado estará presente en la edición 2026 del concurso de Belenes de la Junta Central Fallera y en el que participa la cuarta parte del censo de comisiones, lo que lo hace uno de los certámenes más concurridos del ejercicio.

El concurso, que el año pasado llegó a su 50 aniversario, se articula en dos concepciones, el Diseño Tradicional y el Diseño Libre y en dos categorías cada una en atención a las dimensiones. Las comisiones están ultimando ahora los montajes a la espera de la visita de los jurados, que será la próxima semana.

Los Tradicionales se caracterizan, en la alta competición, por la sofisticada arquitectura, que ha de competir con la oferta de belenes que se instalan en la ciudad a lo largo de las fechas navideñas.

Hace ya unos años que los de Libre Diseño tienen más aceptación en la sociedad fallera porque, tratándose además de elaboraciones caseras, se presta más a la imaginación, a jugar con hilos temáticos y a trabajar en equipo. Mientras el concurso de Calles Adornadas acabó desapareciendo por la falta de participantes, el de Belenes mantiene su vigor. A pesar de que en los grandes montajes también suponen ocupar una parte importante del casal durante varios meses, pero no hasta el nivel de exigencia que requerían los volúmenes de la calle adornada.

Los cuatro ganadores del año pasado repiten en sus respectivas categorías. El Libre A cuenta con San Vicente-Marvá, ganador con su "Feriantropía", que llegó incluso a incrustar un globo dentro del casal. La acompañará la comisión más persistente en el concurso, Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá, y varias veces ganador de esta modalidad, el Mercat del Cabanyal. Completan la participación Borrull-Turia, Zapadores, Luis Lamarca-Velázquez, Padre Santonja, Xiva-Francisco de Llano y Padre Luis Navarro-Remonta.

El podio al completo de Tradicional A estará presente nuevamente, encabezados por Reino de València-San Valero, Creu i Mislata y Ramiro de Maeztu-Humanista Furió. Completan esta modalidad Camino de Barcelona-Travesía de Moncada, Industria-Santos Justo y Pastor, Huerto de San Valero-Avenida de la Plata y Doctor García Brustenga-Vicente Barrera Cambra.

CATEGORIA TRADICIONAL“A”

CREU I MISLATA

CAMINO BARCELONA-TRAVESIA DE MONCADA

REGNE DE VALENCIA -SAN VALERO

INDUSTRIA - SANTOS JUSTO Y PASTOR

RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO

HUERTO SAN VALERO-AVDA. PLATA

DR.GARCÍA BRUSTENGA-VICENTE BARRERA CAMBRA

CATEGORIALIBRE “A”

BORRULL -TURIA

ZAPADORES - VICENTE LLEO

LUIS LAMARCA -VELAZQUEZ

JUSTO VILAR-MERCAT DEL CABAÑAL

SAN VICENTE - MARVA

PADRE SANTONJA-C.BENLLOCH

CHIVA - FRANCISCO DE LLANO

DR. GIL Y MORTE- DR.VILA BARBERA

PADRE LUIS NAVARRO – REMONTA

CATEGORIA TRADICIONAL “B”

AVDA.DEL OESTE

VALLE DE LAGUAR - PADRE FERRIS

PELAYO - MATEMATICO MARZAL

MARQUESDE MONTORTAL-JOSEESTEVE

VIDAL DECANELLES -SANCHEZ COELLO

ALQUERIAS DE BELLVER - GARBI

BLOCSPLATJA

QUART EXTRAMUROS - VELAZQUEZ

MALVARROSA- A.PONZ-CAVITE

DAROCA - PADRE VIÑAS

YECLA- CARDENALBENLLOCH

FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA

DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS

SAN IGNACIODE LOYOLA-JESUS Y MARIA

GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN

SUECA -LITERATO AZORIN

BARRIO BETERO

PALLETER -ERUDITO ORELLANA

DR. GOMEZ FERRER

AVDA.PERIS Y VALERO - CUBA

RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA

SALVADOR GINER-GREGORIO GEA

NAQUERA - LAURI VOLPI

JOAQUINCOSTA -CONDE ALTEA

VIRGEN DE LA CABEZA-J.M. MORTES LERMA

JERONIMA GALES-LITOGRAFO PASCUAL Y ABAD

MERCADO DE CASTILLA

ARCHIDUQUE CARLOS - MUSICO GOMIS

CAMÍ NOU DE PICANYA-NICOLAU PRIMITIU

TARONGERS-POLITÈCNIC

AV. ECUADOR - ALCALDE GURREA

MAESTRO RODRIGO - GENERAL AVILES

MARQUES DE LOZOYA-POETA CERVERA I GRIFOL

PINTOR MAELLA - AVDA. FRANCIA

CATEGORIA LIBRE “B”

CADIZ -LOS CENTELLES

LO RAT PENAT

DOCTOR SERRANO-CARLOS CERVERA

ALBERIQUE - HEROE ROMEU

BARRACA- ESPADAN

PINTOR SEGRELLES

PINTOR GOYA - BRASIL

GENERAL LLORENS

VALENCIA -T. LLORENTE (XIRIVELLA)

BILBAO - MAXIMILIANO THOUS

CTRA. SANLUIS -AVDA. DR.WAKSMAN

MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA

RAMIRO DE MAEZTU-LEONES

FELIPE BELLVER-MADRE RAFOLS

SAN VICENTE-AMPARO ITURBI

SAN PEDRO - VIRGEN DE VALLIVANA

JESUS - SAN FRANCISCO DE BORJA

HIERROS - JUAN BAUTISTA PERALES

PLAZA DE ESPAÑA

GIORGETA - ROIG DE CORELLA

GRABADOR JORDAN-ESCULTOR PASTOR

NORTE- DR. ZAMENHOFF

JUAN JOSE DOMINE-PORT

GAYANO LLUCH

ISABEL DE VILLENA-GREGORIO GEA

JOSE MARIA HARO-POETA MAS Y ROS

PLAZA SEGOVIA-AVDA. DR.TOMAS SALA

CADIZ - DENIA

GUARDACOSTAS -MUSICO JARQUE CUALLADO

MINISTRO LUIS MAYANS-PLATERO SUAREZ

RODRIGUEZ DE CEPEDA-L. PALMIRENO

CAMINO DE MONCADA - PINTOR JACOMART

SANTAMARIA MICAELA- MARTIN EL HUMANO

PLAZA DEL NEGRITO

PLAÇA DEL POBLE- SANROC (CARPESA)

VICENTE SANCHO TELLO -CHILE

CARTEROS - LITOGRAFO PASCUAL Y ABAD

AVDA.VALLADOLID-INGENIERO VTE. PICHO

PIANISTA MARTINEZ CARRASCO - ESLIDA

SANTOS JUSTO Y PASTOR - SERRERIA

PLAZADE LAMORERIA

SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES

JOSEP MARIA BAYARRI-LOS ISIDROS

ANTIGUA SENDA SENENT-PASEO ALAMEDA

