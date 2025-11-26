Estos son los belenes del concurso de la Junta Central Fallera
La cuarta parte del censo de comisiones participa en la competición, articulada en dos estilos y cuatro categorías
La práctica totalidad del podio del año pasado estará presente en la edición 2026 del concurso de Belenes de la Junta Central Fallera y en el que participa la cuarta parte del censo de comisiones, lo que lo hace uno de los certámenes más concurridos del ejercicio.
El concurso, que el año pasado llegó a su 50 aniversario, se articula en dos concepciones, el Diseño Tradicional y el Diseño Libre y en dos categorías cada una en atención a las dimensiones. Las comisiones están ultimando ahora los montajes a la espera de la visita de los jurados, que será la próxima semana.
Los Tradicionales se caracterizan, en la alta competición, por la sofisticada arquitectura, que ha de competir con la oferta de belenes que se instalan en la ciudad a lo largo de las fechas navideñas.
Hace ya unos años que los de Libre Diseño tienen más aceptación en la sociedad fallera porque, tratándose además de elaboraciones caseras, se presta más a la imaginación, a jugar con hilos temáticos y a trabajar en equipo. Mientras el concurso de Calles Adornadas acabó desapareciendo por la falta de participantes, el de Belenes mantiene su vigor. A pesar de que en los grandes montajes también suponen ocupar una parte importante del casal durante varios meses, pero no hasta el nivel de exigencia que requerían los volúmenes de la calle adornada.
Los cuatro ganadores del año pasado repiten en sus respectivas categorías. El Libre A cuenta con San Vicente-Marvá, ganador con su "Feriantropía", que llegó incluso a incrustar un globo dentro del casal. La acompañará la comisión más persistente en el concurso, Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá, y varias veces ganador de esta modalidad, el Mercat del Cabanyal. Completan la participación Borrull-Turia, Zapadores, Luis Lamarca-Velázquez, Padre Santonja, Xiva-Francisco de Llano y Padre Luis Navarro-Remonta.
El podio al completo de Tradicional A estará presente nuevamente, encabezados por Reino de València-San Valero, Creu i Mislata y Ramiro de Maeztu-Humanista Furió. Completan esta modalidad Camino de Barcelona-Travesía de Moncada, Industria-Santos Justo y Pastor, Huerto de San Valero-Avenida de la Plata y Doctor García Brustenga-Vicente Barrera Cambra.
CATEGORIA TRADICIONAL“A”
CREU I MISLATA
CAMINO BARCELONA-TRAVESIA DE MONCADA
INDUSTRIA - SANTOS JUSTO Y PASTOR
RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO
HUERTO SAN VALERO-AVDA. PLATA
DR.GARCÍA BRUSTENGA-VICENTE BARRERA CAMBRA
CATEGORIALIBRE “A”
BORRULL -TURIA
ZAPADORES - VICENTE LLEO
LUIS LAMARCA -VELAZQUEZ
JUSTO VILAR-MERCAT DEL CABAÑAL
SAN VICENTE - MARVA
PADRE SANTONJA-C.BENLLOCH
CHIVA - FRANCISCO DE LLANO
DR. GIL Y MORTE- DR.VILA BARBERA
PADRE LUIS NAVARRO – REMONTA
CATEGORIA TRADICIONAL “B”
AVDA.DEL OESTE
VALLE DE LAGUAR - PADRE FERRIS
PELAYO - MATEMATICO MARZAL
MARQUESDE MONTORTAL-JOSEESTEVE
VIDAL DECANELLES -SANCHEZ COELLO
ALQUERIAS DE BELLVER - GARBI
BLOCSPLATJA
QUART EXTRAMUROS - VELAZQUEZ
MALVARROSA- A.PONZ-CAVITE
DAROCA - PADRE VIÑAS
YECLA- CARDENALBENLLOCH
FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA
DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS
SAN IGNACIODE LOYOLA-JESUS Y MARIA
GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN
SUECA -LITERATO AZORIN
BARRIO BETERO
PALLETER -ERUDITO ORELLANA
DR. GOMEZ FERRER
AVDA.PERIS Y VALERO - CUBA
RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA
SALVADOR GINER-GREGORIO GEA
NAQUERA - LAURI VOLPI
JOAQUINCOSTA -CONDE ALTEA
VIRGEN DE LA CABEZA-J.M. MORTES LERMA
JERONIMA GALES-LITOGRAFO PASCUAL Y ABAD
MERCADO DE CASTILLA
ARCHIDUQUE CARLOS - MUSICO GOMIS
CAMÍ NOU DE PICANYA-NICOLAU PRIMITIU
TARONGERS-POLITÈCNIC
AV. ECUADOR - ALCALDE GURREA
MAESTRO RODRIGO - GENERAL AVILES
MARQUES DE LOZOYA-POETA CERVERA I GRIFOL
PINTOR MAELLA - AVDA. FRANCIA
CATEGORIA LIBRE “B”
CADIZ -LOS CENTELLES
LO RAT PENAT
DOCTOR SERRANO-CARLOS CERVERA
ALBERIQUE - HEROE ROMEU
BARRACA- ESPADAN
PINTOR SEGRELLES
PINTOR GOYA - BRASIL
GENERAL LLORENS
VALENCIA -T. LLORENTE (XIRIVELLA)
BILBAO - MAXIMILIANO THOUS
CTRA. SANLUIS -AVDA. DR.WAKSMAN
MAESTRO VALLS-MARINO ALBESA
RAMIRO DE MAEZTU-LEONES
FELIPE BELLVER-MADRE RAFOLS
SAN VICENTE-AMPARO ITURBI
SAN PEDRO - VIRGEN DE VALLIVANA
JESUS - SAN FRANCISCO DE BORJA
HIERROS - JUAN BAUTISTA PERALES
PLAZA DE ESPAÑA
GIORGETA - ROIG DE CORELLA
GRABADOR JORDAN-ESCULTOR PASTOR
NORTE- DR. ZAMENHOFF
JUAN JOSE DOMINE-PORT
GAYANO LLUCH
ISABEL DE VILLENA-GREGORIO GEA
JOSE MARIA HARO-POETA MAS Y ROS
PLAZA SEGOVIA-AVDA. DR.TOMAS SALA
CADIZ - DENIA
GUARDACOSTAS -MUSICO JARQUE CUALLADO
MINISTRO LUIS MAYANS-PLATERO SUAREZ
RODRIGUEZ DE CEPEDA-L. PALMIRENO
CAMINO DE MONCADA - PINTOR JACOMART
SANTAMARIA MICAELA- MARTIN EL HUMANO
PLAZA DEL NEGRITO
PLAÇA DEL POBLE- SANROC (CARPESA)
VICENTE SANCHO TELLO -CHILE
CARTEROS - LITOGRAFO PASCUAL Y ABAD
AVDA.VALLADOLID-INGENIERO VTE. PICHO
PIANISTA MARTINEZ CARRASCO - ESLIDA
SANTOS JUSTO Y PASTOR - SERRERIA
PLAZADE LAMORERIA
SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES
JOSEP MARIA BAYARRI-LOS ISIDROS
ANTIGUA SENDA SENENT-PASEO ALAMEDA
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Una segunda pasarela sobre la V-30 unirá las pedanías de València con la capital
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas
- El Congreso Fallero decide la continuidad o no de las fallas de las poblaciones vecinas en la JCF
- El resurgir del mercado de Rojas Clemente gracias al relevo generacional y sus nuevos puestos
- València inaugura una Navidad con lleno absoluto