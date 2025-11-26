Fallece José Vicente Lahuerta, histórico miembro de la JCF

El mundo de las Fallas ha conocido el fallecimiento de uno de los falleros más veteranos y con más trayectoria en las alturas de la fiesta: José Vicente Lahuerta Embuena.

Fallero de Avenida Burjassot-Joaquín Ballester, de la que fue presidente dos años a finales de la década de los ochenta, su carrera transcurrió fundamentalmente los últimos treinta años en la Junta Central Fallera, en la que ejercía como delegado de sector de Campanar en la que ejerció en diferentes delegaciones, pero siendo conocido especialmente por su labor como acompañante de la corte de honor durante muchos años.

Así mismo, fue miembro activo de los últimos congresos falleros. Incluyendo el actual, para el que presentó varias enmiendas. A causa de su ya delicado estado de salud ha sido Enrique Almero quien ha salido -y seguirá saliendo- a defenderlas, y que se basan fundamentalmente en correcciones de enunciados para completar los contenidos. Precisamente, Almero empezó destacando el carácter escrupuloso de Lahuerta, que jamás quería dejar cabo suelto en el texto legal. Una Constitución de la fiesta a la que apeló en más de una ocasión en sus intervenciones en los plenos de la JCF.

Lahuerta estará este miércoles 26 en el Tanatorio Municipal a partir de las 16 horas y el jueves será la misa a las 13 horas.