Músico Gomis afronta la Primera B con la idea "si algo funciona, no lo toques"

Archiduque Carlos-Músico Gomis no será este año la cenicienta de la Primera B de las Fallas 2026, pero casi, casi. Al fin y al cabo, contratos en la mano de la Clasificación de Fallas, tan solo 1.500 euros le separan de las dos últimas de la lista, Isla Cabrera y Vicente Sancho Tello. Sin embargo, seguirá acudiendo a la cita con una inferioridad económica que, a la hora del reparto de premios salda con éxito de forma permanente y hasta heroíca. La presencia de Ernesto Cimas se ha convertido casi en una máquina de demostrar que en la alta competición se puede competir simplemente dando con la tecla. Los números cantan con los premios: podio en los tres últimos años. Segundo, Tercero y Segundo. Y con el ingenio y gracia, el mismo damero a mejor: Segundo, Primero y Segundo.

Este año vuelven a la carga. Si una cosa funciona, no la toques.

Archiduque Carlos-Musico Gomis, de Ernesto Cimas / RLV

"Innovació vs. Tradició"

Por eso, Cimas presentará el proyecto "Innovació vs. Tradició", con un boceto en el que, como en otros años, ha dejado entrever solo una parte del mismo. En este caso, el cuerpo central, mientras que el resto de la falla queda escondida, tan solo su silueta. Jugará bajo la clave oriental, de Japón, como ejemplo de una sociedad que es capaz de jugar con los dos valores y que se trasladan en las escenas a la actualidad.

El proyecto tiene el diseño de Paco Camallonga y cuenta con un guión propio de la comisión: Eduardo Navarro, Juan Céspedes y Rafael Sherpa.

El mismo equipo de guionistas tomará parte en "Estelar", la falla infantil con la que sí que se tiene que abrir una nueva etapa. Después de dieciseis años, siempre con grandes éxitos, Vicente Gomar decidió completar su etapa, siendo despedido con honores, como alguien que deja muchos amigos en esa replaza.

El recambio ha sido Borja Llorens, uno de los jovenes valores que acaba de cumplir diez años en la alta competición infantil y que viene de plantar en la Plaza del Pilar.

Archiduque Carlos-Musico Gomis infantil, de Borja Llorens / RLV

Sección Primera B de las Fallas 2026

Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Art En Foc - 42.000 €

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - SacabutxART - 42.000 €

Joaquín Costa-Conde Altea - Manolo Martín - Marina Puche - 41.000 €

Obispo Amigó-Cuenca - Salva Bañuls y Néstor Ruiz - 40.000 €

Gayano Lluch-Marco Merenciano - Luis Espinosa Olmos - 39.000 €

Pintor Segrelles - José Ramón Devis Benet - 36.960 €

Fernando el Católico-Angel Guimerá - Noel Hervás García - 35.090 €

Lo Rat Penat - Joserra Lisarde - 34.500 €

Barón de S. Petrillo-Leonor Jovani - Arturo Vallés Bea - 34.100 €

Ramiro de Maeztu-Leones - Gotes de Foc C.B. - 34.000 €

Sta. María Micaela-Martín el Humano - SacabutxART - 33.500 €

Dr. Collado - Tedi Chichanova - 33.000 €

Archiduque Carlos-Músico Gomis - Ernesto Cimas Ribera - 32.500 €

Carrera Malilla-Isla Cabrera - Mario y Enrique Cardells - 31.000 €

Vicente Sancho Tello-Chile - J.Ramón Núñez- J de Juanes - 31.000 €