La fiebre por la Experimentación multiplica los participantes en las Fallas 2026

La Federación de Fallas I+E ha alcanzado su máximo histórico de miembros después de la incorporación de varias comisiones en el último ejercicio, de tal forma que en el curso 25-26 estará formado por 17 comisiones. Se trata de aquellas que presentan como seña de identidad la búsqueda de nuevos tipos de falla. Se arraciman en torno a una federación, que auspicia la marca (I+E) como sello de personalidad artística sin perder el concepto de la crítica y la sátira. "Nuevas alternativas para nuevas inquietudes". La Federación es porosa: o son las comisiones las que piden ingresar se invita a estar a aquellas con artistas de trayectoria innovadora, así como a los nominados con su concurso de "Ninots Mes Innovadors" de la Exposición. Incluso organizan una Ruta I+E, consistente en visitar todas las demarcaciones para recibir recompensas.

Son aquellas que se salen de los cánones habituales de expresión, arquitectura y materiales de construcción. No respetan necesariamente ninguno de los cánones vigentes en cada época -distribución de remates y cuerpos centrales en proyección vertical-. Prima la figuración y la búsqueda de diseños fuera de lo convencional. La proliferación de las mismas no ha sido fácil, porque ha topado con la crítica más o menos generalista -bajo la idea de “eso no es una falla”, sea desde fuera o desde dentro de la propia comisión. También tiene el hándicap de que, durante mucho tiempo, se las ha penalizado en el reparto de premios, una tendencia que ha ido revirtiéndose. Y también se las ha acusado de ser una excusa para justificar un gasto solo limitado en monumento. Aunque no menos cierto es que la alternativa, a esos niveles, son las fallas ultraconvencionales, repetitivas y llamadas a ser olvidadas en poco tiempo.

Lo cierto es que el movimiento es cada vez más fuerte. A lo que contribuye el interés mostrado por nuevas hornadas de artistas y por la llegada de diseñadores con ganas de ver sus obras en un espacio tan privilegiado como es la calle. Y hay datos, en ese sentido, poderosos: artistas reconocidos internacionalmente como Okuda o Pichi&Avo han visto cómo las fallas municipales que idearon recibieron en redes sociales unas interacciones muy superiores a las de sus trabajos convencionales.

Muchos años en la calle

La Experimentación lleva ya muchos años en las calles de la ciudad. De hecho, es un concepto lo suficientemente amplio como para encontrar antecedentes hace ya varias generaciones. En la fiesta contemporánea fue, durante mucho tiempo, fruto de la imaginación de algunos, pocos, artistas y de la iniciativa, no siempre permanente, de determinadas comisiones.

Desde la llegada del nuevo siglo hay demarcaciones que han solidificado su existencia a este tipo de fallas. De hecho, las más antiguas, como Lepanto-Guillem de Castro y Mossen Sorell-Corona -que sigue sin querer unirse a este colectivo, cuando no a participar en el concurso de Fallas Experimentales- llevan ya más de un cuarto de siglo ininterrumpido presentando, a través de diferentes artistas y diseñadores, este tipo de proyectos.

Con la entrada de los nuevos participantes, el colectivo lo conforman la Plaza del Árbol, Borrull-Socors, Lepanto-Guillem de Castro, Dr. José Juan Domine-Avenida del Puerto, Universitat Vella-Plaza del Patriarca, Jesús Morante i Borrás-Caminot, Micer Rabasa-Poeta Maragall, Plaza de Jesús, Maestro Bellver-Mariano Ribera, San Vicente de Paul-Diputada Clara Campoamor, Tarongers-Politècnic, Plaza del Ángel, Plaza de Honduras, Avenida Portugal-Fragata, todas del “Cap i casal”, extendiéndose a dos municipios con la Penya el Mocador de Sagunt y Pes de Fulla de Carcaixent, ésta última recién incorporada.

Autores clásicos y nuevos

Entre los artistas hay clásicos en los cometidos, como Anna Ruiz, Giovanni Nardin, David Moreno, Miguel Hache o Ricard Balanzà, a los que se han ido uniendo otros recientes. El propio maestro mayor del Gremio, Vicente Julián García, empezó a plantar hace muy pocos años y siempre lo ha hecho bajo líneas experimentales. Lo mismo que un veterano como Jordi Palanca que también ha investigado en estas creatividades. O Fet d’Encàrrec, Marisa Falcó y Paco Pellicer, cuyo concepto de falla es, desde que empezaron su carrera, cuanto menos, diferenciada.

A esta llamada se suman diseñadores como Javier Valiente (el año pasado, sin estar en el colectivo I+E materializó una excepcional creación en Blanquerías), la diseñadora y tatuadora Pepita Grilla, la especialista en moda Amparo Ordaz “Taconcitos”o el estudio Socarrat. De la mano de Borrull-Socors regresan Pichi&Avo, cuyo proyecto lo materializará todo un clásico como Francisco Ribes.

Repertorio temático

El colectivo ha presentado los proyectos, que, también contrariamente a la normalidad clásica, están más cerca del pictograma que del boceto como aproximación al modelo tridimensional que se plantará al final.

Las propuestas incluyen arcos de colores para soñar en el futuro con esperanza, calma, conocimiento u optimismo; la despersonalización de las ciudades por la turistificación; las diferentes formas de entender el concepto de Ofrenda; la sociedad digital; la soledad no buscada; el compromiso social o la convivencia.