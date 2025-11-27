Fallas al día | Noviembre. Fallera Mayor y Concejala; Fallera Mayor y Fallera Mayor

El Barrio de San Isidro está dispuesto a ser una de las plazas más fuertes de las secciones Tercera. Han encontrado para ello una fórmula perfecta: Vicente Herrando con el diseño de su hijo, Vicente Olmos y el guión de Toni González. "M'Estic afobiant!" será el proyecto con el que tratarán de reeditar el exitazo del año pasado, el doblete de falla e ingenio y gracia. "Una propuesta ácida, divertida y muy humana, que repasa con ironía ese sinfín de fobias que todos tenemos… aunque a veces no las queramos reconocer" es el hilo argumental.

Para la falla infantil repiten la experiencia con Pepe Gómez, también con ideas de Toni González y que interactuará con el juego del "Quien es quien".