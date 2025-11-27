En Directo
Fallas al día | Noviembre. Fallera Mayor y Concejala; Fallera Mayor y Fallera Mayor
El noticiario de las Fallas 2026
Las Fallas encaran la última semana de noviembre plena de actividades.
Recién sacado del horno: el calendario del Concurso de Presentaciones.
El Círcul d'Opinió “Bunyols d'Or i Brillants ab Fulles de Llorer” ha anunciado la concesión de su premio “Brillant”, que reconoce toda una trayectoria. Va a parar, merecidamente, a Antonio de Zárate, el presidente más longevo de la historia de la fiesta, que va ya para 51 ejercicios y ahí continúa. Se lo entregarán el día 15 de diciembre
Recuerdos del año:
El "Prefallas" tiene, entre sus actos más importantes, la Entrada Mora y Cristiana de Pío XI-Fontanars. Hasta ahí todo bien. Pero hay una curiosidad al otro extremo de la ciudad. En dos calles casi consecutivas se celebran otras dos entradas. A este lado de la Gran Vía, la de Conde Salvatierra-Cirilo Amorós; y a este otro lado, la de Jacinto Benavente-Reina Doña Germana. Coinciden en el tiempo y en la hora pero son compatibles una con otra. Ésta acaba de celebrar el Mig Any. El festejo llega este año al vigésimo aniversario.
Carmen Prades inició bien pronto su agenda de jueves. A primera hora ya estaba en la en la presentación del Circuit de Carreres Populars Ciutat de València. Es una acción ciudadana importante, es solidaria y hay que estar. Además, las Fallas tienen protagonismo con su Volta a Peu, que es la prueba que cerrará el Circuito, el 4 de octubre. Allí coincidió con la Concejala de Deportes, que no es otra que su antecesora en el cargo hace ocho años, Rocío Gil.
El Barrio de San Isidro está dispuesto a ser una de las plazas más fuertes de las secciones Tercera. Han encontrado para ello una fórmula perfecta: Vicente Herrando con el diseño de su hijo, Vicente Olmos y el guión de Toni González. "M'Estic afobiant!" será el proyecto con el que tratarán de reeditar el exitazo del año pasado, el doblete de falla e ingenio y gracia. "Una propuesta ácida, divertida y muy humana, que repasa con ironía ese sinfín de fobias que todos tenemos… aunque a veces no las queramos reconocer" es el hilo argumental.
Para la falla infantil repiten la experiencia con Pepe Gómez, también con ideas de Toni González y que interactuará con el juego del "Quien es quien".
Se acaba el plazo para presentar los trabajos del concurso literario de la Junta Central Fallera. Que no será por alternativas para desplegar la creatividad: Obra de Teatro, Obra de Teatro Infantil, Apropòsit, Apropòsit infantil, Microteatro y Sainete. La presentación de los trabajos finalizan el 30 de noviembre.
Cuando se publiquen los recorridos de los jurados os podremos dar la "ruta" para poder ir a verlos, pero, de momento, aquí teneis...
Los casales en los que estarán los belenes del concurso de la JCF
Agenda del Miércoles, 26 de noviembre
17.30 h. – 20.20 h. Exposición conmemorativa del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma
19 h. En el Colegio Mayor Rector Peset, “Converses”de la Associació d’Estudis Fallers. “Marcats per les Falles”, con la participación de Julio Tormo, Miguel Santaeulalia, Ibán Ramón y Reyes Pe.
19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, coloquio “Societat i les Falles de Burjassot durant la II República” con Ángel López García, Roberto Blanes Andrés, Vicente Roig Folch y Javer Naharros Lozano.
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Periodista Gil Sumbiela-Azucena. “Vosté té ulls de dona fatal”
Agenda del Jueves, 27 de noviembre
19 h. En la Galería Alba Cabrera, inauguración de la exposición “Blanc Paguís” de Marina Puche
19.30 h. En La Nave de la Ciudad del Artista Fallero, presentación de los proyectos de las Fallas de Innovación y Experimentación
19.30 h. En Doctor Domingo Orozco, conferencia “Deportivo Republicano Burjassot Fútbol Club”, a cargo de Miquel Lázaro López.
20 h. En Joaquín Navarro-Carrícola, inauguración de la Exposición histórica sobre la la comisión y la demarcación, con motivo del 65 aniversario de la misma. Continuará hasta el día 29.
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. San Marcelino. “Sinfonía Nº6”
