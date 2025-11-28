La falla que hizo honores al Ingenio y Gracia y que ahora busca repetir

Marqués de Montortal-Berni Catalá consiguió cumplir el año pasado uno de los objetos fundacionales de la Federación de Ingenio y Gracia, al que pertenece. Aunque no depende tanto de ellos como de los jurados: si se pertenece al colectivo que busca en la sátira y la intención en la falla, ésta hay que buscarla y ponerla en la calle. Apelaron por segunda vez a Luis Espinosa, un especialista en la materia y, efectivamente, el 16 de marzo se les concedía el primer premio de ingenio y gracia de la exigente sección de Segunda A. Acompañada con un cuarto premio de falla que les permite mantener la buena línea de premiación que mantienen desde el año 2012 después de haber pasado por la demarcación varios artistas.

En 2026, el proyecto presentado es "Cracks!!" que, precisamente, habla de la competitividad y la ambición en la sociedad, llevada a sus últimos extremos. Entre los que no faltará las Fallas y los jurados con todas sus variables. "Una falla que habla de nosotros, de la sociedad y de nuestras ganas de ser... cracks".

Boceto de la falla grande / RLV

4+3 = 7

La falla infantil no está exenta de ingenio, porque Xaume Torrent plasma diferentes acepciones con las que se menciona el número siete: desde los colores del arco iris a las vidas del gato, el agente secreto 00 o los continentes. Un número que viene de la suma "cuatro más tres" que son las cifras del 43, el del censo de la Berni.

Falla infantil, de Xaume Torrent / RLV

La Sección Segunda A en las Fallas 2026

Zapadores-Vicente Lleó - SacabutxART - 27.500 €

Jesús-S. Francisco de Borja - Paco Torres - 27.500 €

Pie de la Cruz-Juan de Vilarrasa - Ximo Esteve - 27.000 €

Reino de Valencia-S. Valero - Luis Espinosa - 27.000 €

Isabel la Católica-Cirilo Amorós - Art En Foc - 27.000 €

Felix Pizcueta-Cirilo Amorós - Ximo Martí Fernández - 27.000 €

Dr. García Brustenga - Vicente Barrera Cambra - Art de Foc - 25.500 €

Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch - García Ribas - 25.000 €

Marqués de Montortal-Berni Catalá - Luis Espinosa - 25.000 €

Molinell-Alboraia - Ximo Martí - 24.500 €

Reina-Paz-S. Vicente - Manuel Algarra Viguer - 24.100 €

Serranos-Pza. Fueros - Juane Cortell - 24.000 €

Albacete-Marvá - Sergio Carrero - 23.650 €

Industria-Santos Justo y Pastor - Pasky Roda - 23.000 €

Pintor Salvador Abril-Peris y Valero - Sergio Musoles - 23.000 €

Pintor Maella-Av. Francia - Martínez Vello - 22.024,20 €

S. José de la Montaña-Teruel - Pau Soler - 21.000 €