En Directo
Fallas al día | Noviembre. Dos "Roquetas" de orgullo
El noticiario de las Fallas 2026
Las Fallas encaran la última semana de noviembre plena de actividades.
Al Grup de Peixcadors-El Perellonet no le ha ido ni tan mal en los últimos años. El pasado ejercicio tuvieron doble premio con el buen hacer de Vicente Francisco Lorenzo. Ahora tocaba nuevos fichajes. La grande, que será una apología de las fiestas que hay en España, la realizará Iván Gómez Villalba. Se dieron cuenta, sin duda, de que la falla plantada el pasado ejercicio muy cerca, en El Saler, para echarle ahora las redes.
Para la infantil estrenarán a Fernando López Cabañero (ya sabéis, el compañero de taller de Josué Beitia en Benetússer cuando le llegó la dana destructora), que jugará con los satélites del sistema solar.
"Han passat 14 anys entre una foto i l’altra, però és la mateixa il·lusió la que brilla als meus ulls. Aquella Marteta que no tingué la sort de ser elegida, mai va deixar de somiar. Hui sé que cada desig té el seu moment i cada camí, el seu temps. Hui, dos mesos després, tanque els ulls i encara puc sentir aquell batec accelerat, aquella mescla de nervis i il·lusió quan el meu nom va sonar. Aquell instant en què la meua vida fallera va fer un gir inesperat i meravellós. Formar part de la Cort d’Honor és abraçar aquell somni antic i convertir-lo en realitat". Con este mensaje, Marta Capella reflexiona en voz alta después de haber sido elegida hace ahora dos meses. Era día de efemérides y era día de que la fallera de Carretera Escrivá sea feliz.
La elección de Carmen Prades y Marta Mercader como falleras mayores de València supone un doblete que no se producía desde hace 22 años: que las dos pertenezcan a un mismo sector.
Pincha aquí para conocer el antecedente.
Había que celebrarlo y el sector ha hecho un esfuerzo y ha obsequiado a ambas con sendas telas que podrán lucir como recuerdo y agradecimiento. Ambas acudieron a Vives y Marí para elegirlas y ahora, aprovechando el acto de intercambio de insignas entre los cuadros de honor del sector-agrupación, acudieron a recibir los maletines con las sedas.
El dibujo se llama "Roqueta" (como no) y ya se les entregó a las dos antecesoras procedentes de este barrio: a Raquel Alario en 2017 y a Consuelo Llobell en 2020.
La Federación, a su vez, les hizo entrega de un aderezo y un juego de peinetas. Para llevar al barrio en la indumentaria y en el sentimiento.
Recién sacado del horno: el calendario del Concurso de Presentaciones.
El Círcul d'Opinió “Bunyols d'Or i Brillants ab Fulles de Llorer” ha anunciado la concesión de su premio “Brillant”, que reconoce toda una trayectoria. Va a parar, merecidamente, a Antonio de Zárate, el presidente más longevo de la historia de la fiesta, que va ya para 51 ejercicios y ahí continúa. Se lo entregarán el día 15 de diciembre
Recuerdos del año:
El "Prefallas" tiene, entre sus actos más importantes, la Entrada Mora y Cristiana de Pío XI-Fontanars. Hasta ahí todo bien. Pero hay una curiosidad al otro extremo de la ciudad. En dos calles casi consecutivas se celebran otras dos entradas. A este lado de la Gran Vía, la de Conde Salvatierra-Cirilo Amorós; y a este otro lado, la de Jacinto Benavente-Reina Doña Germana. Coinciden en el tiempo y en la hora pero son compatibles una con otra. Ésta acaba de celebrar el Mig Any. El festejo llega este año al vigésimo aniversario.
Carmen Prades inició bien pronto su agenda de jueves. A primera hora ya estaba en la en la presentación del Circuit de Carreres Populars Ciutat de València. Es una acción ciudadana importante, es solidaria y hay que estar. Además, las Fallas tienen protagonismo con su Volta a Peu, que es la prueba que cerrará el Circuito, el 4 de octubre. Allí coincidió con la Concejala de Deportes, que no es otra que su antecesora en el cargo hace ocho años, Rocío Gil.
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Una segunda pasarela sobre la V-30 unirá las pedanías de València con la capital
- Hortensia Herrero: 'La gente me pide ahora que hagamos algo con la Albufera
- El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap
- El resurgir del mercado de Rojas Clemente gracias al relevo generacional y sus nuevos puestos
- El puerto marca a Catalá los tiempos del gran Parque de Desembocadura