Fallas al día | Noviembre. Dos "Roquetas" de orgullo

La elección de Carmen Prades y Marta Mercader como falleras mayores de València supone un doblete que no se producía desde hace 22 años: que las dos pertenezcan a un mismo sector.

Había que celebrarlo y el sector ha hecho un esfuerzo y ha obsequiado a ambas con sendas telas que podrán lucir como recuerdo y agradecimiento. Ambas acudieron a Vives y Marí para elegirlas y ahora, aprovechando el acto de intercambio de insignas entre los cuadros de honor del sector-agrupación, acudieron a recibir los maletines con las sedas.

El dibujo se llama "Roqueta" (como no) y ya se les entregó a las dos antecesoras procedentes de este barrio: a Raquel Alario en 2017 y a Consuelo Llobell en 2020.

La Federación, a su vez, les hizo entrega de un aderezo y un juego de peinetas. Para llevar al barrio en la indumentaria y en el sentimiento.

Carmen Prades, con su tela y los delegados de sector / Fotofilmax

Marta recibe el regalo de la Federación / Fotofilmax