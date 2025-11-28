Programa de Fallas del fin de semana 28 - 30 de noviembre
El play back empieza sus finales mientras prolifera la presentación de bocetos
La inauguración de los primeros belenes, incluyendo el del regreso a la alta competición de la comisión del Mercat del Cabanyal, se une a la actividad propia del calendario, que está basado en dos ejes: la presentación de bocetos y el inicio de las finales del concurso de "play back" de la Junta Central Fallera, que empieza con la final individual infantil.
El sábado se celebra, además, una nueva sesión de los espectáculos piromusicales en la plaza del Ayuntamiento: las sinfonías de tres minutos para iniciar el encendido de la iluminación navideña.
Viernes, 28 de noviembre
20 h. Presentación de los bocetos de Ceramista Ros
20 h. Presentación de los bocetos de Borrull-Turia
20 h. Inauguracíon del belén de Justo Vilar-Mercat del Cabanyal
20.30 h. Presentación de los bocetos de Reino de València-Císcar
20.30 h. Presentación de los bocetos de Mossen Josep Cuenca-Pinedo
21.30 h. En Vicente Sancho Tello-Chile, Gala Solidaria La Flama para la Asociación GUP
Sábado, 29 de noviembre
9.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Final Individual
- Orden de actuación: Cádiz-Denia / Sierra Martés-Miguel Servet / Pedro Cabanes-Juan XXIII / Quart Extramuros-Velázquez / Costa i Borràs-Agustina de Aragón / Maestro Bellver-Mariano Ribera / Camino de Alba-Castillo de Cullera
10 h. En Pérez Galdós-Jesús, Feria de Artesanía
12 h. En Pérez Galdós-Jesús, char la de indumentaria tradicional a caro de Domasset Atelier
18 h. En Pérez Galdós-Jesús, festival de Balls al Carrer
18.30 h. Espectáculo piromusical en la fachada del Ayuntamiento a cargo de la Pirotecnia Valenciana.
19 h. Presentación de los bocetos de Av. Francia-Alfredo Toràn y Olmos
19.30 h. Presentación de los bocetos de Pizarro-Cirilo Amorós
20 h. Presentación de los bocetos de San Vicente-Amparo Iturbi
Domingo, 30 de noviembre
Toda la mañana. En la Plaza la Merced, Balls al Carrer.
- Pintor Goya-Brasil / Vicente Sancho Tello-Chile / Alquerías de Bellver-Garbí / Maestro Bellver-Mariano Ribera / Humanista Mariner-Manuel Simó / Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu / Archiduque Carlos-Chiva
10 h. En la Ermita de Vera, Balls al Carrer de la Agrupación del Marítim
10 h. En San Miguel de los Reyes, presentacion de los bocetos de la Agrupación Rascanya
10 h. En Primado Reig-Vinarós, Primado Solidari, charla de la Associació Asperger València
10.30 h. Presentación de los bocetos de Ciudad del Artsta Fallero
11 h. - 14 h. En los jardines de la Gran Vía, "Balls a Gran Vía" con nueve grupos de baile de la Agrupación.
11.30 h. En la Basílica, Pasacalle, Ofrenda y misa con motivo del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza
12 h. Picaeta Fest en Convento Jerusalén
17.30 h. Presentación del boceto infantil de Císcar-Burriana
Final de la inscripción para los concursos literarios de la JCF.
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Una segunda pasarela sobre la V-30 unirá las pedanías de València con la capital
- El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap
- El Congreso Fallero decide la continuidad o no de las fallas de las poblaciones vecinas en la JCF
- El resurgir del mercado de Rojas Clemente gracias al relevo generacional y sus nuevos puestos
- El puerto marca a Catalá los tiempos del gran Parque de Desembocadura
- València inaugura una Navidad con lleno absoluto