Programa de Fallas del fin de semana 28 - 30 de noviembre

La inauguración de los primeros belenes, incluyendo el del regreso a la alta competición de la comisión del Mercat del Cabanyal, se une a la actividad propia del calendario, que está basado en dos ejes: la presentación de bocetos y el inicio de las finales del concurso de "play back" de la Junta Central Fallera, que empieza con la final individual infantil.

El sábado se celebra, además, una nueva sesión de los espectáculos piromusicales en la plaza del Ayuntamiento: las sinfonías de tres minutos para iniciar el encendido de la iluminación navideña.

Viernes, 28 de noviembre

20 h. Presentación de los bocetos de Ceramista Ros

20 h. Presentación de los bocetos de Borrull-Turia

20 h. Inauguracíon del belén de Justo Vilar-Mercat del Cabanyal

20.30 h. Presentación de los bocetos de Reino de València-Císcar

20.30 h. Presentación de los bocetos de Mossen Josep Cuenca-Pinedo

21.30 h. En Vicente Sancho Tello-Chile, Gala Solidaria La Flama para la Asociación GUP

Sábado, 29 de noviembre

9.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Final Individual

Orden de actuación: Cádiz-Denia / Sierra Martés-Miguel Servet / Pedro Cabanes-Juan XXIII / Quart Extramuros-Velázquez / Costa i Borràs-Agustina de Aragón / Maestro Bellver-Mariano Ribera / Camino de Alba-Castillo de Cullera

10 h. En Pérez Galdós-Jesús, Feria de Artesanía

12 h. En Pérez Galdós-Jesús, char la de indumentaria tradicional a caro de Domasset Atelier

18 h. En Pérez Galdós-Jesús, festival de Balls al Carrer

18.30 h. Espectáculo piromusical en la fachada del Ayuntamiento a cargo de la Pirotecnia Valenciana.

19 h. Presentación de los bocetos de Av. Francia-Alfredo Toràn y Olmos

19.30 h. Presentación de los bocetos de Pizarro-Cirilo Amorós

20 h. Presentación de los bocetos de San Vicente-Amparo Iturbi

Domingo, 30 de noviembre

Toda la mañana. En la Plaza la Merced, Balls al Carrer.

Pintor Goya-Brasil / Vicente Sancho Tello-Chile / Alquerías de Bellver-Garbí / Maestro Bellver-Mariano Ribera / Humanista Mariner-Manuel Simó / Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu / Archiduque Carlos-Chiva

10 h. En la Ermita de Vera, Balls al Carrer de la Agrupación del Marítim

10 h. En San Miguel de los Reyes, presentacion de los bocetos de la Agrupación Rascanya

10 h. En Primado Reig-Vinarós, Primado Solidari, charla de la Associació Asperger València

10.30 h. Presentación de los bocetos de Ciudad del Artsta Fallero

11 h. - 14 h. En los jardines de la Gran Vía, "Balls a Gran Vía" con nueve grupos de baile de la Agrupación.

11.30 h. En la Basílica, Pasacalle, Ofrenda y misa con motivo del 50 aniversario de la falla Virgen de la Cabeza

12 h. Picaeta Fest en Convento Jerusalén

17.30 h. Presentación del boceto infantil de Císcar-Burriana

Final de la inscripción para los concursos literarios de la JCF.