Zapadores presenta una falla con récord al alcance de muy pocas

Zapadores-Vicente Lleó es una comisión que, prácticamente desde su fundación, mantiene una apuesta seria por la falla. Nunca ha transitado por categorías bajas y año tras año presenta propuestas interesantes. Incluso ha llegado a asomarse por la Sección Especial. Ahora forma parte de la Federación de Ingenio y Gracia para reforzar su compromiso con las bases de la fiesta.

Sin embargo, este año tendrá un especial significado la falla infantil porque será el proyecto número 25 que planta y quema Ángel Navarro en esta demarcación, en la que, además, es fallero. Una relación de continuidad que, por un solo año, no ha sido de forma consecutiva, lo que le situaría una de las grandes relaciones históricas de fidelidad. Aquella "cosa rara", sin embargo, no disminuye el legado presentado a lo largo de toda una generación.

Zapadores y Ángel Navarro llevan juntos un cuarto de siglo / Falla Zapadores

A pesar de ello, el artista no se va a hacer un monumento conmemorativo, que bien lo merecería. Será en su línea habitual de trabajos ingeniosos. En esta ocasión jugará con el concepto "letra" para hacer una antología de gags, muy al estilo, con conceptos y frases hechas.

Falla infantil de Zapadores / RLV

Y la grande, con SacabutxArt

Para la falla grande, siempre en la línea de artistas de renombre, hace dos años se hicieron con los servicios de SacabutxArt. Tras el sexto y el séptimo premio de los años anteriores, este año afrontan la tercera intentona de asaltar los puestos de honor en la exigente Segunda A. Lo harán con "Desllenguats", en la que todos los protagonistas sacarán la lengua.

Falla grande de Zapadores-Vicente Lleó / RLV

La Sección Segunda A en las Fallas 2026

Zapadores-Vicente Lleó - SacabutxART - 27.500 €

Jesús-S. Francisco de Borja - Paco Torres - 27.500 €

Pie de la Cruz-Juan de Vilarrasa - Ximo Esteve - 27.000 €

Reino de Valencia-S. Valero - Luis Espinosa - 27.000 €

Isabel la Católica-Cirilo Amorós - Art En Foc - 27.000 €

Felix Pizcueta-Cirilo Amorós - Ximo Martí Fernández - 27.000 €

Dr. García Brustenga - Vicente Barrera Cambra - Art de Foc - 25.500 €

Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch - García Ribas - 25.000 €

Marqués de Montortal-Berni Catalá - Luis Espinosa - 25.000 €

Molinell-Alboraia - Ximo Martí - 24.500 €

Reina-Paz-S. Vicente - Manuel Algarra Viguer - 24.100 €

Serranos-Pza. Fueros - Juane Cortell - 24.000 €

Albacete-Marvá - Sergio Carrero - 23.650 €

Industria-Santos Justo y Pastor - Pasky Roda - 23.000 €

Pintor Salvador Abril-Peris y Valero - Sergio Musoles - 23.000 €

Pintor Maella-Av. Francia - Martínez Vello - 22.024,20 €

S. José de la Montaña-Teruel - Pau Soler - 21.000 €