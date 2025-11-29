Zapadores presenta una falla con récord al alcance de muy pocas
La comisión de Quatre Carreres alcanza una marca casi insuperable con su artista infantil
Zapadores-Vicente Lleó es una comisión que, prácticamente desde su fundación, mantiene una apuesta seria por la falla. Nunca ha transitado por categorías bajas y año tras año presenta propuestas interesantes. Incluso ha llegado a asomarse por la Sección Especial. Ahora forma parte de la Federación de Ingenio y Gracia para reforzar su compromiso con las bases de la fiesta.
Sin embargo, este año tendrá un especial significado la falla infantil porque será el proyecto número 25 que planta y quema Ángel Navarro en esta demarcación, en la que, además, es fallero. Una relación de continuidad que, por un solo año, no ha sido de forma consecutiva, lo que le situaría una de las grandes relaciones históricas de fidelidad. Aquella "cosa rara", sin embargo, no disminuye el legado presentado a lo largo de toda una generación.
A pesar de ello, el artista no se va a hacer un monumento conmemorativo, que bien lo merecería. Será en su línea habitual de trabajos ingeniosos. En esta ocasión jugará con el concepto "letra" para hacer una antología de gags, muy al estilo, con conceptos y frases hechas.
Y la grande, con SacabutxArt
Para la falla grande, siempre en la línea de artistas de renombre, hace dos años se hicieron con los servicios de SacabutxArt. Tras el sexto y el séptimo premio de los años anteriores, este año afrontan la tercera intentona de asaltar los puestos de honor en la exigente Segunda A. Lo harán con "Desllenguats", en la que todos los protagonistas sacarán la lengua.
La Sección Segunda A en las Fallas 2026
Zapadores-Vicente Lleó - SacabutxART - 27.500 €
Jesús-S. Francisco de Borja - Paco Torres - 27.500 €
Pie de la Cruz-Juan de Vilarrasa - Ximo Esteve - 27.000 €
Reino de Valencia-S. Valero - Luis Espinosa - 27.000 €
Isabel la Católica-Cirilo Amorós - Art En Foc - 27.000 €
Felix Pizcueta-Cirilo Amorós - Ximo Martí Fernández - 27.000 €
Dr. García Brustenga - Vicente Barrera Cambra - Art de Foc - 25.500 €
Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch - García Ribas - 25.000 €
Marqués de Montortal-Berni Catalá - Luis Espinosa - 25.000 €
Molinell-Alboraia - Ximo Martí - 24.500 €
Reina-Paz-S. Vicente - Manuel Algarra Viguer - 24.100 €
Serranos-Pza. Fueros - Juane Cortell - 24.000 €
Albacete-Marvá - Sergio Carrero - 23.650 €
Industria-Santos Justo y Pastor - Pasky Roda - 23.000 €
Pintor Salvador Abril-Peris y Valero - Sergio Musoles - 23.000 €
Pintor Maella-Av. Francia - Martínez Vello - 22.024,20 €
S. José de la Montaña-Teruel - Pau Soler - 21.000 €
Consulta la Clasificación de Fallas Grandes 2026
Consulta la Clasificación de Fallas Infantiles 2026
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Una segunda pasarela sobre la V-30 unirá las pedanías de València con la capital
- Hortensia Herrero: 'La gente me pide ahora que hagamos algo con la Albufera
- El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap
- El resurgir del mercado de Rojas Clemente gracias al relevo generacional y sus nuevos puestos
- El puerto marca a Catalá los tiempos del gran Parque de Desembocadura