Doctor Serrano-Carlos Cervera vuelve a la carga para intentar otra racha "imposible" de primeros premios

Bajo el lema "Guerrers", Sergio Musoles presentará en las Fallas 2026 su nueva propuesta para la comisión de Doctor Serrano-Carlos Cervera, la que será su séptima falla en la demarcación.

Se trata de un nuevo capítulo después de que, el año pasado, el proyecto se quedara en un "ay" porque, si bien un segundo premio es siempre una buena noticia, en esta ocasión supuso no seguir sumando la racha victoriosa más larga de la historia moderna de la fiesta: antes de esa "plata" habían llegado seis primeros premios consecutivos, todos ellos en una categoría tan exigente como ya es la Segunda B salvo un año, el del centenario, de 2023, en el que subieron a Segunda A con el mismo resultado: una victoria.

Truncar la racha no ha supuesto ningún contratiempo para la comisión que preside Javier Sanz: sabían que a esos niveles (ese año, Tercera A) la competencia es mucha. San Vicente-Marvá tuvo el honor de romper la racha, pero también había propuestas de enorme nivel, como la de Espartero-Maestro Plasencia, que completó el podio.

Para 2026, Musoles pondrá en escena una sinfonía vertical de elementos superpuestos en el que la base de guerreros permitirá desarrollar las escenas. La falla Clero volverá a subir a Segunda B, en un territorio donde las diferentes de precios declaradas son mínimas, moviéndose sobre los 20.000 euros.

La falla grande de Sergio Musoles / RLV

La historia de la comisión es conocida: hace menos de veinte años deambulaba por las últimas categorías. Sin embargo, empezaron a coger impulso, a apostar artística y socialmente y, ahora mismo, es una de las comisiones de moda en la ciudad. Ni siquiera se le puede denominar "emergente" porque hace ya tiempo que subió a la zona noble del escalafón. El primer culpable en materia de falla fue Lorenzo Fandos, quien les convirtió en habitual en el podio en el primer gran salto cualitativo, entre Terceras y Cuartas. Llegadas las fallas de 2017, y cuando se completaba este ciclo, ya se lanzó la oferta a Sergio Musoles, quien ya era un artista consolidado y exitoso no solo en Especial con Reino de València-Duque de Calabria, sino en comisiones cercanas, como Pintor Salvador Abril-Peris y Valero. Y ya en plenas fiestas quedó sellado el compromiso para el siguiente año, la que sería primera victoria de seis seguidas.

Musoles, que es especialista en victorias -y si no, podios en casi toda su producción en la que puede competir- ha levantado un poco el pie en cuanto a producción. Este año reduce una falla más y en los dos últimos años ha cerrado etapas en Reino de València-Císcar y en Lo Rat Penat, por lo que este año será visible en las tres comisiones ruzafeñas, separadas entre sí por apenas unos cientos de metros.

Falla infantil, de Ausias Estrugo / RLV

Y en la infantil, los "descubridores" de Ausias Estrugo

Tampoco van nada mal en la falla infantil. En esta demarcación, y por medio del guionista de los dos proyectos, Roberto Elías, llegó a València Ausias Estrugo, quien ha saldado todas sus participaciones con notable éxito. El prestigio del artista de Gandia, cimentado en esta demarcación, le ha bierto las puertas de la alta competición y, de hecho, este año ya se estrenará en la Sección Especial de la mano de Joaquín Costa-Conde Altea.

Y en enero y febrero, Sant Blai

La comision de Doctor Serrano tiene en horizonte, justo dentro de dos meses, su gran cita: el Mercat de Sant Blai, que este año tendrá lugar desde el domingo, 1 de enero (el día después de la exaltación de la fallera mayor infantil de València), hasta el 3, en la única fiesta calificada de Interés Turístico Local que desarrolla una comisión de falla, y que incluye un amplio "porrat" que llena de "paraetas" las calles de la demarcación hasta la Iglesia de San Valero.

La sección Segunda B de las Fallas 2026

Blas Gámez-Ángel Villena - Fran Tarazona

Barrio de la Luz - SacabutxART

Joaquín Costa-Burriana - Art En Foc

Matías Perelló-Luis Santángel - Ilusión Artística S.L.

Blocs Platja - Víctor Hugo Giner

Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá - Salva Bañuls y Néstor Ruiz

Tribunal de les Aigües - Sergio Lis

Av. Burjassot-Padre Carbonell - Luis Espinosa

Federico Mistral-Murta - Juane Cortell Dasca

Bilbao-Maximiliano Thous - Ximo Martí

Espartero-Maestro Plasencia - Javier Álvarez-Sala

Hierros-Juan Bautista Perales - Miguel Santaeulalia

Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma - Falles i Fogueres Martínez Velló

Barrio de San José - Lorenzo Fandos

Andrés Piles-Salvador Tuset - Rafael Ibañez

Cristobal Sorní-Maestro Martín - Fernando Llopis

Padre Santonja-Cardenal Benlloch - Arturo Valles

Dr. Serrano-Carlos Cervera - Sergio Musoles