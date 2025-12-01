La reválida para la "Falla Perfecta de 2025"

¿Qué es "un año perfecto" en Fallas? Hay miles de formas de describirlo, pero si la fiesta merece priorizar el monumento, y que éste lleva 125 años con un sistema de premios, habrá que concluir que son los galardones que se conceden el 15 y 16 de marzo los que marcan esa pauta.

Y dentro de los muchos que se reparten, habrá que coincidir que primero son los de la falla en su conjunto, a los que se complementa con los individuales.

Por eso, el "año perfecto", el "diez sobre diez", es conseguir los cuatro primeros: de falla y de ingenio y gracia, tanto mayor como infantil.

Es muy difícil, pero no imposible. En los últimos veinte años lo han conseguido siete fallas: dos veces Nou Campanar y una Archiduque Carlos-Músico Gomis, Baja-Mesón de Morella, Daroca-Padre Viñas, Doctor Sanchis Bergón-Turia y el caso que nos ocupa: L'Eliana-Cid.

Esta serie de victorias se puede mejorar con los premios de ninots indultados. El "trébol de seis hojas" sería, por ello, la maravilla de las maravillas. Nunca ha ocurrido. Convento Jerusalén ha estado cerca este año, pero les falló el ingenio y el ninot infantil, pero sus cuatro victorias tampoco están nada mal. Y además, en la máxima categoría.

Falla grande del año pasado en L'Eliana-Cid / Moisés Domínguez

La falla infantil, que también hizo doblete / Moisés Domínguez

El pasado mes de marzo, sin hacer ruido, L'Eliana-Cid, como queda dicho, alcanzó esos "cuatro unos". Reforzados, en este caso, por otras dos victorias de prestigio: los "ninots" con más ingenio y gracia de la Exposición en sus dos versiones, infantil y mayor, de sus respectivas secciones. Unos galardones que exhiben con orgullo en la pared del casal.

Los premios del pasado año de L'Eliana-Cid, con sus seis victorias / Roberto Elías

Toda una torrentera de galardones que pusieron en valor el trabajo de José Miguel Gasent y SuperArte Alicante que, desde su estreno en 1983, no había conseguido más que un par de subcampeonatos y un primero premio de ingenio y gracia.

Falla grande de L'Eliana-Cid / RLV

Gasent y SuperArte

"L'Eliana Xi" y "Colors Wars" son las apuestas para el nuevo ejercicio, con los mismos artistas que el pasado, en el que uno y otro taller se estrenaron con tan clamorosos resultados. Gasent es un artista de ya largo recorrido, pero que ha desarrollado gran parte de su producción en Juntas Locales. Es en Marqués de Solferi, de Quart de Poblet, donde ha tenido sus mejores resultados en la competición de Junta Central Fallera -allí también vuelve a plantar-. SuperArte Alicante son de más reciente implantación, pero de un éxito casi permanente: sus ocho fallas plantadas previamente en València suman cuatro victorias, tres subcampeonatos y un sexto premio.

Ambos proyectos tendrán el guión de Roberto Elías -quien en apenas dos horas, este sábado vio desvelados dos de sus proyectos más importantes: estas dos fallas y las de Doctor Serrano-Carlos Cervera.

Falla infantil, de SuperArte / RLV

La Sección Tercera B en las Fallas 2026

Lope de Vega - Pere Baenas

Barraca-Espadán - Luis Espinosa

Alquerías de Bellver-Garbí - JJ García Pérez

Reino de Valencia-Ciscar - Gotes de Foc C.B.

Poeta Alberola-Totana - Víctor Hugo Giner

General Llorens Cristian García Carrasco

Cadiz-Dénia - Víctor Navarro Granero

Mendizábal - Manuel García Lleonart

Azcárraga-Fernando el Católico - José Ramón Lisarde

Mercado Monteolivete - Ximo Esteve

Cuba-Buenos Aires - Cristian García

Mosen Sorell-Corona - Manuel Martín Huguet

Barrio de S. Isidro - Vicente Herrando

Maestro Arambul Sanz-Campanar - Enrique y Mario Cardells

L'Eliana-Cid José Miguel Gasent

Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina - Vicente Albert

Camino Nuevo de Picanya-Nicolau Primitiu - Javier Rico Catalán

Ramiro de Maeztu-Humanista Furió - Javier Rico Catalán