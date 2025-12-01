La reválida para la "Falla Perfecta de 2025"
L'Eliana-Cid exhibe los bocetos de los artistas que les encumbraron el pasado mes de marzo, logrando una hazaña muy difícil de conseguir
¿Qué es "un año perfecto" en Fallas? Hay miles de formas de describirlo, pero si la fiesta merece priorizar el monumento, y que éste lleva 125 años con un sistema de premios, habrá que concluir que son los galardones que se conceden el 15 y 16 de marzo los que marcan esa pauta.
Y dentro de los muchos que se reparten, habrá que coincidir que primero son los de la falla en su conjunto, a los que se complementa con los individuales.
Por eso, el "año perfecto", el "diez sobre diez", es conseguir los cuatro primeros: de falla y de ingenio y gracia, tanto mayor como infantil.
Es muy difícil, pero no imposible. En los últimos veinte años lo han conseguido siete fallas: dos veces Nou Campanar y una Archiduque Carlos-Músico Gomis, Baja-Mesón de Morella, Daroca-Padre Viñas, Doctor Sanchis Bergón-Turia y el caso que nos ocupa: L'Eliana-Cid.
Esta serie de victorias se puede mejorar con los premios de ninots indultados. El "trébol de seis hojas" sería, por ello, la maravilla de las maravillas. Nunca ha ocurrido. Convento Jerusalén ha estado cerca este año, pero les falló el ingenio y el ninot infantil, pero sus cuatro victorias tampoco están nada mal. Y además, en la máxima categoría.
El pasado mes de marzo, sin hacer ruido, L'Eliana-Cid, como queda dicho, alcanzó esos "cuatro unos". Reforzados, en este caso, por otras dos victorias de prestigio: los "ninots" con más ingenio y gracia de la Exposición en sus dos versiones, infantil y mayor, de sus respectivas secciones. Unos galardones que exhiben con orgullo en la pared del casal.
Toda una torrentera de galardones que pusieron en valor el trabajo de José Miguel Gasent y SuperArte Alicante que, desde su estreno en 1983, no había conseguido más que un par de subcampeonatos y un primero premio de ingenio y gracia.
Gasent y SuperArte
"L'Eliana Xi" y "Colors Wars" son las apuestas para el nuevo ejercicio, con los mismos artistas que el pasado, en el que uno y otro taller se estrenaron con tan clamorosos resultados. Gasent es un artista de ya largo recorrido, pero que ha desarrollado gran parte de su producción en Juntas Locales. Es en Marqués de Solferi, de Quart de Poblet, donde ha tenido sus mejores resultados en la competición de Junta Central Fallera -allí también vuelve a plantar-. SuperArte Alicante son de más reciente implantación, pero de un éxito casi permanente: sus ocho fallas plantadas previamente en València suman cuatro victorias, tres subcampeonatos y un sexto premio.
Ambos proyectos tendrán el guión de Roberto Elías -quien en apenas dos horas, este sábado vio desvelados dos de sus proyectos más importantes: estas dos fallas y las de Doctor Serrano-Carlos Cervera.
La Sección Tercera B en las Fallas 2026
Lope de Vega - Pere Baenas
Barraca-Espadán - Luis Espinosa
Alquerías de Bellver-Garbí - JJ García Pérez
Reino de Valencia-Ciscar - Gotes de Foc C.B.
Poeta Alberola-Totana - Víctor Hugo Giner
General Llorens Cristian García Carrasco
Cadiz-Dénia - Víctor Navarro Granero
Mendizábal - Manuel García Lleonart
Azcárraga-Fernando el Católico - José Ramón Lisarde
Mercado Monteolivete - Ximo Esteve
Cuba-Buenos Aires - Cristian García
Mosen Sorell-Corona - Manuel Martín Huguet
Barrio de S. Isidro - Vicente Herrando
Maestro Arambul Sanz-Campanar - Enrique y Mario Cardells
L'Eliana-Cid José Miguel Gasent
Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina - Vicente Albert
Camino Nuevo de Picanya-Nicolau Primitiu - Javier Rico Catalán
Ramiro de Maeztu-Humanista Furió - Javier Rico Catalán
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- ¿Donde está el 'tubo de luz' en la decoración navideña de València?
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Hortensia Herrero: 'La gente me pide ahora que hagamos algo con la Albufera
- El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap
- El resurgir del mercado de Rojas Clemente gracias al relevo generacional y sus nuevos puestos