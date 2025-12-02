Consulta los horarios de la Ofrenda para las Fallas de València 2026

La Ofrenda a la Virgen de los Desamparados de las Fallas 2026 llevará su sesión "tardía" al 17 de marzo, una vez aprobado por el pleno de la Junta Central Fallera y pendiente de ratificación por la próxima Asamblea de Presidentes, en el que no se ha dicho "in voce", pero que no tiene ningún cambio en materia de movimiento de sectores, por lo que se convierte en un "calendario zaragozano" respecto al del año pasado.

Dentro de la alternancia habitual, será en la jornada del martes cuando se produzca la sesión que termina más tarde, de tal manera que la salida de la fallera mayor infantil, Marta Mercader, está agendada para la una de la madrugada. Esto significa que el festejo no terminará hasta un poco antes de las dos y media, si se incluyen el desfile, la llegada, el acto litúrgico y los himnos, paso previo a la apertura de las vallas para poder ser visitado por el público. Todo ello, contando con que las comisiones cumplan con los horarios previstos, algo que, en líneas generales se está cumpliendo, especialmente en la calle San Vicente, la de la comitiva, que en algunas de las últimas ediciones ha tenido que parar a la espera de que Paz concluya su pase y que este año debería tener un paso menor o ligeramente menor si se tiene en cuenta que las dos jornadas son entre semana.

El desfile es una auténtica obra de ingeniería que hay que modificar ligeramente conforme pasan los años. Las comisiones acuden por sectores y van alternando tanto los días (17 y 18) como el horario en el que salen.

Esa alternancia de sectores propicia que éstos vayan desfilando en un horario cada vez más temprano hasta que, al año siguiente de abrir cortejo, lo cierran. De esta forma, La Xerea, La Seu-El Mercat, Mislata y Poblats al Sud serán los últimos en desfilar en cada día y en cada calle.

Honores para Alberic y Convento Jerusalén

Pero no serán las últimas comisiones que tomen parte en el festejo: posteriormente lo harán las comisiones de Alberic-Heroi Romeu el 17 y Convento Jerusalén el 18. Son las que tienen el honor de hacerlo en última posición, dentro de la comitiva oficial, por ser aquellas a las que pertenecen las dos falleras mayores de València. Las comitivas incluyen a las fiestas hermanas y las casas regionales, mientras que el 17 se invita a juntas locales y el 18, éstas se cambian por entidades invitadas.

Antes de las falleras mayores de València y sus cortes de honor pasarán las últimas cinco que han ocupado el cargo. Por este motivo, este año se estrenarán Berta Peiró y Lucía García, mientras que será la última de la serie que hagan Consuelo Llobell y Carla García.

A este festejo le falta ahora un único detalle: saber qué flores tiene que llevar cada comisión, algo que suele darse a conocer a primeros de febrero.

Como curiosidad de futuro, este año, el cortejo del día 18 empezarán Benicalap y luego Campanar. Habida cuenta de que son dos sectores que actúan como uno, es fácil imaginar que de cara a la Ofrenda de 2027 vuelvan a solicitar "saltar" juntos al turno de noche, como ya pidieron hace unos años.

La Fallera Mayor de València, Berta Peiró, cierra la Ofrenda a la Virgen de las Fallas de 2025 / L-EMV

Martes, 17 de marzo

Por la calle de la Paz

15:30 h. Rascanya

17:10 h. Camins al Grau

19 h. Ruzafa A

20 h. Ruzafa B

20:45 h. Pla del Reial-Benimaclet

22:45 h. Canyamelar-Grau-Nazaret

00:10 h. La Xerea

Por la calle San Vicente

15:30 h. Patraix

16:45 h. Botanic-La Petxina

17:45 h. El Carmen

18:30 h. Jesús

19:45 h. Quart de Poblet - Xirivella

21:25 h. Creu Coberta

22:40 h. Pilar-Sant Francesc

23:55 h. La Seu-El Mercat

00:30 h. Comitiva Oficial (Casas regionales, juntas locales, falla Alberic-Heroi Romeu y representantes de las ciudades invitadas)

01.00 h. Fallera Mayor Infantil de València

Galería de falleras Ilustres en la Ofrenda 2025 (3/4) /

Miércoles, 18 de marzo

Por la calle de la Paz

15:30 h. Quatre Carreres

17:10 h. Benimámet-Burjassot-Beniferri

19:10 h. Pla del Remei-Gran Via

20:40 h. Malvarrossa-Cabanyal-Beteró

21:55 h. Algiros

22:55 h. Poblats al Sud

Por la calle San Vicente

15:30 h. Benicalap

16:45 h. Campanar

18:00 h. La Roqueta-Arrancapins

19:30 h. Olivereta

21:15 h. Zaidia

22:50 h. Mislata

00.00 h. Comitiva Oficial (casas regionales, entidades, falla Convento Jerusalén y representantes de las ciudades invitadas)

00:45 h. Fallera Mayor de Valencia