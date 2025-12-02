Programa de Festejos de las Fallas 2026

El Programa Oficial de Festejos de las Fallas 2026 se prolongará durante más de dos meses. La Junta Central Fallera ha elaborado una lista de festejos que se sumarán a los que ya de por sí se celebran fuera de programa y a los que aportan los diferentes colectivos falleros para completar una oferta lúdica alrededor de la fiesta grande de la ciudad. El programa está apenas a falta de la aprobación de la asamblea de presidentes. En esta ocasión, el estreno de los pasodobles de las nuevas falleras mayores será el primer acto el 11 de enero, y finalizarán con la "nit de la cremà" en el tránsito del 19 al 20 de marzo, a partir del cual empezará el ciclo de las Fallas 2027.

Se trata, pues, de unas fiestas que se celebrarán íntegramente entre semana en sus días principales (16-19 de marzo), lo que abre ciertas dudas de cómo será la asistencia de visitantes y turistas, especialmente respecto a los años anteriores.

Domingo 11 de enero

11:00 h.- Presentación de los Pasodobles de las Falleras Mayores de Valencia en el Palau de la Música.

Jueves 15 de enero

19:00 h. - Gala de la Indumentaria en el Palacio de la Exposición.

Viernes 16 de enero

19.30 h.- Gala de la Pirotecnia en Novotel donde se presentará el calendario pirotécnico para las Fallas de 2026.

21:00h. - Espectáculo pirotécnico en el antiguo cauce del Río Turia.

Viernes 30 de enero

22:00 h. - Exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil , y su Corte de Honor en el Palau de la Música.

Al finalizar la Exaltación, habrá un espectáculo pirotécnico.

Sábado 31 de enero

17:30 h. - Exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig , y su Corte de Honor en el Palau de la Música.

Al finalizar la Exaltación, habrá un espectáculo pirotécnico.

Domingo 1 de febrero

10:00 h.- Final de Pelota Valenciana. Trofeo Fallera Mayor infantil en el Trinquet Pelayo.

11:30 h.- Final de Pelota Valenciana. Trofeo Fallera Mayor en el Trinquet Pelayo.

Lunes 2 de febrero

10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. - Recepción de los ninots para la Exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias.

Martes 3 de febrero

10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. - Recepción de los ninots para la Exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias.

Jueves 5 de febrero

19:00 h.- Gala de nominaciones de Cultura en las Atarazanas.

Viernes 6 de febrero

19:00 h. - Inauguración de la Exposición del Ninot.

Al finalizar, espectáculo pirotécnico.

Sábado 7 de febrero

09:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor Infantil de Valencia y representantes infantiles de las comisiones e imposición de distintius d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos infantiles por parte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia en las Reales Atarazanas

09:15 h. - Sectores: Zaidia/El Carmen/Algirós

10:30 h. - Sectores: Botànic/Malvarrosa-Cabanyal-Beteró/Pla del Reial –Benimaclet.

11:45 h. - Sectores: Creu Coberta/Jesús/Patraix.

13:00h. - Sectores: Russafa A/Russafa B/Roqueta-Arrancapins/Rascanya.

16:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.

16:00h. - Sector Creu Coberta.

17:00h. - Sector Patraix

18:00 h. - Sector Pla del Reial-Benimaclet.

19:00 h. - Sector Botànic.

19:45 h. - Sector Jesús.

Domingo 8 de febrero

09.00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.

09:15 h. – Sectores Benicalap/Campanar

10:30 . – Sector Quatre Carreres

11:30 h. - Sector Malvarrosa-Cabanyal-Beteró

12:45 h. – Sector Mislata

16:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas

16:00 h. - Zaidia

17:00 h. - El Pilar-Sant Francesc

17:45 h. - Russafa A/Russafa B.

19:00 h. – Canyamelar-Grau-Nazaret

Miércoles 11 de febrero

19:00 h .- Gala de la Cultura Infantil en el Teatro Principal.

Jueves 12 de febrero

20:00 h .- Gala de Teatro de Junta Central Fallera en el Teatro Principal.

Viernes 13 de febrero

19:00 h. - Gala Infantil y Juvenil de Junta Central Fallera en las Atarazanas.

Sábado 14 de febrero

09:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor Infantil de Valencia y representantes infantiles de las comisiones e imposición de distintius d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia en las Reales Atarazanas

09:15 h. - Sectores: Pla del Reial- Gran Vía/Quatre Carreres/Benicalap/Campanar.

10:30 h. - Sectores: Pilar-Sant Francesc/Mislata/Camins al Grau/Canyamelar- Grau-Nazaret.

11:45 h. - Sectores: Poblats al Sud/Olivereta/Benimamet-Burjassot-Beniferri

13.00h. – Sectores: Quart-Xirivella/La Seu-La Xerea-El Mercat.

15:30 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.

16:00 h. - Benimámet-Burjassot-Beniferri

17:15 h. - Pla del Remei – Gran Vía.

18:00 h. - Olivereta.

19:00 h. - Poblats al Sud

19:45 h.- Algirós.

Domingo 15 de febrero

09.00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.

09:15 h. - Sector La Roqueta-Arrancapins.

10:00 h.- Sector Quart de Poblet-Xirivella.

11:00 h. - Sector Camins al Grau

12:00 h. – Sectores El Carmen /La Seu La Xerea-El Mercat.

13:00 h. - Sector Rascanya.

18.00 h Gala del Deporte Infantil en las Atarazanas.

Lunes 16 de febrero

19.30 h Gala del Deporte en las Atarazanas.

Jueves 19 de febrero

18:30 h. - Presentación del Libro Fallero en las Atarazanas.

20:00 h.- Gala de la Cultura en las Atarazanas.

Viernes 20 de febrero

20:00 h. - Gala Fallera en Feria Valencia

Domingo 22 de febrero

06:30 h. – Plegaria de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a Santa Bárbara en la Iglesia de San Juan del Hospital.

07:00 h. - “Despertà” Infantil.

07:30 h. - “Macrodespertà”.

A continuación, se ofrecerá un desayuno fallero a todos los participantes.

12:00 h. - Entrada de Bandas de Música.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

19:30 h. - “Crida” en las Torres de Serranos.

Al finalizar, espectáculo pirotécnico.

Sábado 28 de febrero

10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.

De 10:00 a 13:30 h. - Feria del coleccionismo fallero en los Jardines de Junta Central Fallera.

17:30 h.- “Cabalgata del Ninot”.

Itinerario: Salida de Glorieta, Calle La Paz, San Vicente, Plaza del Ayuntamiento, Marqués de Sotelo y final en la calle Xátiva. Cerrará la Cabalgata la entrada de las primeras piezas de la falla municipal.

Domingo 1 de marzo

10:00 h. – Cant de l’Estoreta en la Plaza del Carmen.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Lunes 2 de marzo

10:30 h. - Visita de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a la Ciudad del Artista Fallero.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Martes 3 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 4 de marzo

11:00 h. – Visita a la Central de la Policía Local de Valencia de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Jueves 5 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

18:30 h. - Acto de las Fuerzas Armadas.

Viernes 6 de marzo

12:00 h. - Ronda Fallera de coches de l’Antigor en la Plaza del Ayuntamiento.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 7 de marzo

11:30 h. Homenaje al Pintor Segrelles.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Domingo 8 de marzo

10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

20:00 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Lunes 9 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Martes 10 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 11 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Jueves 12 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

20.30 h Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Viernes 13 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

20.00 h. – Muestra de bailes y canciones populares, organizado por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la Plaza del Ayuntamiento.

23.59. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 14 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

17:00 h. - Clausura de la Exposición del Ninot Infantil.

17:30 h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del “Ninot Indultat” Infantil de 2026.

17:45 h. – Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 h.

23.59 h. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Domingo 15 de marzo

09:00 h. - “Plantà” de todas las fallas infantiles.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

17:00h. - Clausura de la Exposición del Ninot.

17:30h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del “Ninot Indultat” 2026.

17:45 h.– Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00h.

23:59 h.– L’Alba de las Fallas en toda la ciudad y espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento.

Lunes 16 de marzo

08:00 h. -“Plantà” de todas las fallas.

14:00h.- “Mascletà” en Plaza del Ayuntamiento

16:30 h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, Presentaciones Infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla infantiles.

23:59 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete.

Martes 17 de marzo

09:00h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de Calles Iluminadas, Presentaciones y llibrets de falla.

14:00 h. -“Mascletà” en Plaza del Ayuntamiento.

15:30 h. – Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

Calle de la Paz

15:30 h.: Rascanya

17:10 h.: Camins al Grau

18:55 h.: Ruzafa A

19:55 h.: Ruzafa B

20:40 h.: Pla del Reial-Benimaclet

22:40 h.: Canyamelar -Grau-Nazaret

00:10 h.: La Xerea

Calle San Vicente

15:30 h.: Patraix

16:45 h.: Botanic

17:45 h: El Carmen

18:30 h.: Jesús

19:45 h.: Quart de Poblet - Xirivella

21:25 h.: La Creu Coberta

22:40 h.: El Pilar-Sant Francesc

23:55 h.: La Seu- El Mercat

00:25h.: Casas Regionales.

00:35 h.: Juntas Locales.

00:45 h.: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.

00:50 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:55 h.: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.

01:00 h.: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

23:59 h.: Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete.

Miércoles 18 de marzo

10:00 h. - Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous.

12:00 h. - Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

Calle de la Paz

15:30 h.: Quatre Carreres

17:10 h: Benimámet-Burjassot-Beniferri

19:10 h.: Pla del Remei-Gran Via

20:40 h.: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró

21:55 h.: Algiros

22:55 h.: Poblats al Sud

Calle San Vicente

15:30 h.: Benicalap

16:45 h.: Campanar

18:00 h.: La Roqueta-Arrancapins

19:30 h.: Olivereta

21:15 h: Zaidia

22:50 h.: Mislata

00.05 h.: Casas Regionales.

00:15 h.: Entidades invitadas

00:25 h.: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.

00.30 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:35h.: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia.

00:40 h.: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.

23:59 h.: “Nit de Foc” Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete.

Jueves 19 de marzo

11.00 h. - Ofrenda de flores de les Falleres Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor frente a la imagen del Patriarca en el Puente de San José.

12:00 h. - Misa solemne en honor a San José en la Catedral de Valencia, oficiada por el Arzobispo de Valencia, Don Enrique Benavent y ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

19:00 h.-Cabalgata del Fuego que empezará en la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.

20:00 h. -“Cremà” de las fallas infantiles.

20:30 h. – “Cremà” de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.

21:00 h. – “Cremà” de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento.

22:00 h. – “Cremà” de todas las fallas de Valencia.

22:30 h. – “Cremà” de la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.

23:00h. – “Cremà” de la falla de la Plaza del Ayuntamiento.