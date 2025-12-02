Programa de Festejos de las Fallas 2026
La Junta Central Fallera ha diseñado un calendario festivo que incluirá actos tradicionales y espectáculos pirotécnicos, culminando con la "nit de la cremà" del 19 al 20 de marzo.
El Programa Oficial de Festejos de las Fallas 2026 se prolongará durante más de dos meses. La Junta Central Fallera ha elaborado una lista de festejos que se sumarán a los que ya de por sí se celebran fuera de programa y a los que aportan los diferentes colectivos falleros para completar una oferta lúdica alrededor de la fiesta grande de la ciudad. El programa está apenas a falta de la aprobación de la asamblea de presidentes. En esta ocasión, el estreno de los pasodobles de las nuevas falleras mayores será el primer acto el 11 de enero, y finalizarán con la "nit de la cremà" en el tránsito del 19 al 20 de marzo, a partir del cual empezará el ciclo de las Fallas 2027.
Se trata, pues, de unas fiestas que se celebrarán íntegramente entre semana en sus días principales (16-19 de marzo), lo que abre ciertas dudas de cómo será la asistencia de visitantes y turistas, especialmente respecto a los años anteriores.
Domingo 11 de enero
11:00 h.- Presentación de los Pasodobles de las Falleras Mayores de Valencia en el Palau de la Música.
Jueves 15 de enero
19:00 h. - Gala de la Indumentaria en el Palacio de la Exposición.
Viernes 16 de enero
19.30 h.- Gala de la Pirotecnia en Novotel donde se presentará el calendario pirotécnico para las Fallas de 2026.
21:00h. - Espectáculo pirotécnico en el antiguo cauce del Río Turia.
Viernes 30 de enero
22:00 h. - Exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil , y su Corte de Honor en el Palau de la Música.
Al finalizar la Exaltación, habrá un espectáculo pirotécnico.
Sábado 31 de enero
17:30 h. - Exaltación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig , y su Corte de Honor en el Palau de la Música.
Al finalizar la Exaltación, habrá un espectáculo pirotécnico.
Domingo 1 de febrero
10:00 h.- Final de Pelota Valenciana. Trofeo Fallera Mayor infantil en el Trinquet Pelayo.
11:30 h.- Final de Pelota Valenciana. Trofeo Fallera Mayor en el Trinquet Pelayo.
Lunes 2 de febrero
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. - Recepción de los ninots para la Exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias.
Martes 3 de febrero
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h. - Recepción de los ninots para la Exposición del Ninot en el Museo de las Ciencias.
Jueves 5 de febrero
19:00 h.- Gala de nominaciones de Cultura en las Atarazanas.
Viernes 6 de febrero
19:00 h. - Inauguración de la Exposición del Ninot.
Al finalizar, espectáculo pirotécnico.
Sábado 7 de febrero
09:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor Infantil de Valencia y representantes infantiles de las comisiones e imposición de distintius d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos infantiles por parte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia en las Reales Atarazanas
- 09:15 h. - Sectores: Zaidia/El Carmen/Algirós
- 10:30 h. - Sectores: Botànic/Malvarrosa-Cabanyal-Beteró/Pla del Reial –Benimaclet.
- 11:45 h. - Sectores: Creu Coberta/Jesús/Patraix.
- 13:00h. - Sectores: Russafa A/Russafa B/Roqueta-Arrancapins/Rascanya.
16:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.
- 16:00h. - Sector Creu Coberta.
- 17:00h. - Sector Patraix
- 18:00 h. - Sector Pla del Reial-Benimaclet.
- 19:00 h. - Sector Botànic.
- 19:45 h. - Sector Jesús.
Domingo 8 de febrero
09.00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.
- 09:15 h. – Sectores Benicalap/Campanar
- 10:30 . – Sector Quatre Carreres
- 11:30 h. - Sector Malvarrosa-Cabanyal-Beteró
- 12:45 h. – Sector Mislata
16:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas
- 16:00 h. - Zaidia
- 17:00 h. - El Pilar-Sant Francesc
- 17:45 h. - Russafa A/Russafa B.
- 19:00 h. – Canyamelar-Grau-Nazaret
Miércoles 11 de febrero
19:00 h .- Gala de la Cultura Infantil en el Teatro Principal.
Jueves 12 de febrero
20:00 h .- Gala de Teatro de Junta Central Fallera en el Teatro Principal.
Viernes 13 de febrero
19:00 h. - Gala Infantil y Juvenil de Junta Central Fallera en las Atarazanas.
Sábado 14 de febrero
09:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor Infantil de Valencia y representantes infantiles de las comisiones e imposición de distintius d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia en las Reales Atarazanas
- 09:15 h. - Sectores: Pla del Reial- Gran Vía/Quatre Carreres/Benicalap/Campanar.
- 10:30 h. - Sectores: Pilar-Sant Francesc/Mislata/Camins al Grau/Canyamelar- Grau-Nazaret.
- 11:45 h. - Sectores: Poblats al Sud/Olivereta/Benimamet-Burjassot-Beniferri
- 13.00h. – Sectores: Quart-Xirivella/La Seu-La Xerea-El Mercat.
15:30 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.
- 16:00 h. - Benimámet-Burjassot-Beniferri
- 17:15 h. - Pla del Remei – Gran Vía.
- 18:00 h. - Olivereta.
- 19:00 h. - Poblats al Sud
- 19:45 h.- Algirós.
Domingo 15 de febrero
09.00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y las falleras mayores de las comisiones e imposición de Bunyols d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer colectivos e individuales por parte de la Fallera Mayor de Valencia en las Reales Atarazanas.
- 09:15 h. - Sector La Roqueta-Arrancapins.
- 10:00 h.- Sector Quart de Poblet-Xirivella.
- 11:00 h. - Sector Camins al Grau
- 12:00 h. – Sectores El Carmen /La Seu La Xerea-El Mercat.
- 13:00 h. - Sector Rascanya.
18.00 h Gala del Deporte Infantil en las Atarazanas.
Lunes 16 de febrero
19.30 h Gala del Deporte en las Atarazanas.
Jueves 19 de febrero
18:30 h. - Presentación del Libro Fallero en las Atarazanas.
20:00 h.- Gala de la Cultura en las Atarazanas.
Viernes 20 de febrero
20:00 h. - Gala Fallera en Feria Valencia
Domingo 22 de febrero
06:30 h. – Plegaria de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a Santa Bárbara en la Iglesia de San Juan del Hospital.
07:00 h. - “Despertà” Infantil.
07:30 h. - “Macrodespertà”.
A continuación, se ofrecerá un desayuno fallero a todos los participantes.
12:00 h. - Entrada de Bandas de Música.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
19:30 h. - “Crida” en las Torres de Serranos.
Al finalizar, espectáculo pirotécnico.
Sábado 28 de febrero
10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.
De 10:00 a 13:30 h. - Feria del coleccionismo fallero en los Jardines de Junta Central Fallera.
17:30 h.- “Cabalgata del Ninot”.
- Itinerario: Salida de Glorieta, Calle La Paz, San Vicente, Plaza del Ayuntamiento, Marqués de Sotelo y final en la calle Xátiva. Cerrará la Cabalgata la entrada de las primeras piezas de la falla municipal.
Domingo 1 de marzo
10:00 h. – Cant de l’Estoreta en la Plaza del Carmen.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.
Lunes 2 de marzo
10:30 h. - Visita de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a la Ciudad del Artista Fallero.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
Martes 3 de marzo
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
Miércoles 4 de marzo
11:00 h. – Visita a la Central de la Policía Local de Valencia de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
Jueves 5 de marzo
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
18:30 h. - Acto de las Fuerzas Armadas.
Viernes 6 de marzo
12:00 h. - Ronda Fallera de coches de l’Antigor en la Plaza del Ayuntamiento.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.
Sábado 7 de marzo
11:30 h. Homenaje al Pintor Segrelles.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.
Domingo 8 de marzo
10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
20:00 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.
Lunes 9 de marzo
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
Martes 10 de marzo
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
Miércoles 11 de marzo
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
Jueves 12 de marzo
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
20.30 h Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.
Viernes 13 de marzo
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
20.00 h. – Muestra de bailes y canciones populares, organizado por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la Plaza del Ayuntamiento.
23.59. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.
Sábado 14 de marzo
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
17:00 h. - Clausura de la Exposición del Ninot Infantil.
17:30 h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del “Ninot Indultat” Infantil de 2026.
17:45 h. – Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 h.
23.59 h. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.
Domingo 15 de marzo
09:00 h. - “Plantà” de todas las fallas infantiles.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
17:00h. - Clausura de la Exposición del Ninot.
17:30h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del “Ninot Indultat” 2026.
17:45 h.– Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00h.
23:59 h.– L’Alba de las Fallas en toda la ciudad y espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento.
Lunes 16 de marzo
08:00 h. -“Plantà” de todas las fallas.
14:00h.- “Mascletà” en Plaza del Ayuntamiento
16:30 h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, Presentaciones Infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla infantiles.
23:59 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete.
Martes 17 de marzo
09:00h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de Calles Iluminadas, Presentaciones y llibrets de falla.
14:00 h. -“Mascletà” en Plaza del Ayuntamiento.
15:30 h. – Ofrenda de flores a la Mare de Déu.
- Calle de la Paz
- 15:30 h.: Rascanya
- 17:10 h.: Camins al Grau
- 18:55 h.: Ruzafa A
- 19:55 h.: Ruzafa B
- 20:40 h.: Pla del Reial-Benimaclet
- 22:40 h.: Canyamelar -Grau-Nazaret
- 00:10 h.: La Xerea
- Calle San Vicente
- 15:30 h.: Patraix
- 16:45 h.: Botanic
- 17:45 h: El Carmen
- 18:30 h.: Jesús
- 19:45 h.: Quart de Poblet - Xirivella
- 21:25 h.: La Creu Coberta
- 22:40 h.: El Pilar-Sant Francesc
- 23:55 h.: La Seu- El Mercat
- 00:25h.: Casas Regionales.
- 00:35 h.: Juntas Locales.
- 00:45 h.: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.
- 00:50 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
- 00:55 h.: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.
- 01:00 h.: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
23:59 h.: Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete.
Miércoles 18 de marzo
10:00 h. - Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous.
12:00 h. - Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu.
- Calle de la Paz
- 15:30 h.: Quatre Carreres
- 17:10 h: Benimámet-Burjassot-Beniferri
- 19:10 h.: Pla del Remei-Gran Via
- 20:40 h.: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró
- 21:55 h.: Algiros
- 22:55 h.: Poblats al Sud
- Calle San Vicente
- 15:30 h.: Benicalap
- 16:45 h.: Campanar
- 18:00 h.: La Roqueta-Arrancapins
- 19:30 h.: Olivereta
- 21:15 h: Zaidia
- 22:50 h.: Mislata
- 00.05 h.: Casas Regionales.
- 00:15 h.: Entidades invitadas
- 00:25 h.: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.
- 00.30 h.: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.
- 00:35h.: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia.
- 00:40 h.: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
23:59 h.: “Nit de Foc” Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete.
Jueves 19 de marzo
11.00 h. - Ofrenda de flores de les Falleres Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor frente a la imagen del Patriarca en el Puente de San José.
12:00 h. - Misa solemne en honor a San José en la Catedral de Valencia, oficiada por el Arzobispo de Valencia, Don Enrique Benavent y ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.
19:00 h.-Cabalgata del Fuego que empezará en la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.
20:00 h. -“Cremà” de las fallas infantiles.
20:30 h. – “Cremà” de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
21:00 h. – “Cremà” de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento.
22:00 h. – “Cremà” de todas las fallas de Valencia.
22:30 h. – “Cremà” de la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
23:00h. – “Cremà” de la falla de la Plaza del Ayuntamiento.
