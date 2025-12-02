El presidente de la JCF podrá destituir a un jurado de Fallas si se demuestra que ha ocultado vínculos con la comisión que juzga

El pleno de la Junta Central Fallera ha aprobado la propuesta para ser jurado tanto del concurso de Fallas como el de la Exposición del Ninot y que tendrá que ser ratificado por la asamblea de presidentes.

En el mismo se incorpora el sorteo puro para todos los supuestos, al considerar que todos los jurados que entren en el bombo estarán habilitados por superar todas las incompatibilidades posibles. Se mantiene la condición de jurados paritarios "o acorde al porcentaje que marca la ley" y destaca especialmente no solo que los aspirantes deban estar libre de determinadas incompatibilidades, sino que esta "limpieza" debe estar plasmada en una declaración jurada que además será en un modelo estándar que facilitará el propio organismo fallero. Se trata de un endurecimiento de las normas, puesto que ahora son los propios jurados los que tienen que plasmarlo por escrito, con las sanciones que esto puede conllevar, y que augura que sucederá lo mismo el próximo ejercicio con el sistema para elegir falleras mayores de València y cortes de honor.

Las incompatibilidades aumentan al incorporarse el haber hecho guiones, bocetos o poesías para alguna de las comisiones que participen en determinada sección.

Se suma esta imposibilidad a otras, como haber pertenecido a otra comisión fallera diferente en la que se encuentra censado actualmente, tener familiares hasta tercer grado en otras comisiones, esa colaboración con artistas falleros, talleres, llibrets, guiones o bocetos o tener relación laboral o sentimental con componentes de otras comisiones.

Todas estas ramificaciones se deben especificar para, de esta manera, no invalidarles como jurado, sino destinarlos a otras categorías en las que sí que pueda ejercer.

Falta tan solo el concepto difuso de "relación de amistad manifiesta" con alguna comisión o artista, que va más allá de la "laboral" o "sentimental" y que posiblemente sería necesario también plasmarla, aunque bajo el riesgo de "quedarse sin jurados", habida cuenta que las Fallas es una sociedad muy endogámica, en la que "todos conocen a todos".

Inhabilitaciones endurecidas

La omisión de estos datos puede supone una inhabilitación como jurado que también se endurece: para los siguientes tres ejercicios y si ésta se conociera durante el mismo día de las calificaciones, el presidente de la JCF queda facultado para sustituir al jurado e inhabilitar al jurado, que quedará sancionado durante cinco años.

Esta condición también viene condicionada por lo sucedido con el jurado de fallera mayor y corte infantil, en la que el presidente reconoció que "no podía tomar decisiones" porque "habría tenido que convocar una asamblea extraordinaria".

El pleno, que contó con la presencia de la fallera mayor de València, Carmen Prades y su corte de honor, presentó también el Programa de Festejos, que mantiene e institucionaliza los castillos de Fallas en el Puente de Monteolivete y siempre a medianoche (los días 16, 17 y 18). El programa empezará el 11 de enero con el estreno de los pasodobles de las Falleras Mayores de València 2026, un acto que se traslada a inicios de año para que suenen en la Ofrenda, a la entrada de cada una de ellas.

Un fallero futbolista, sancionado cinco años

También se solventó un expediente sobre incidentes en un partido de Fútbol 7, por el que un jugador de la comisión Doctor Marañón-Mestre Palau ha sido sancionado con cinco años para no poder participar no solo en este campeonato, sino en ninguna actividad oficial, habida cuenta de la gravedad de las agresiones que protagonizó, recibiendo una advertencia a la comisión si hay reincidencia.

El 16 de marzo lectivo... sin solución

La Agrupacion de Rascanya insistió en la decisión del Consejo Escolar, de que el día 16 sea lectivo y apeló a buscar una fórmula alternativa. "¿Nos vamos a quedar de bajos cruzados?" preguntó el presidente, a lo que Ballester aseguró que "la concejala de Educación ha hecho consultas para ver si, a través de Generalitat, habilitar un día más por circunstancias excepcionales, pero se tenía que presentar antes del 20 de julio. No, no nos vamos a quedar parados, pero vamos a intentar que no vuelva a ocurrir, aunque este caso ya se ha dado".

El pleno guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de José Vicente Lahuerta / Moisés Domínguez

"Delegado de Sostenibilidad"

Ecoembes mostró su nueva campaña de reciclaje de vidrio, en la que propuso la creación de "delegados de sostenibilidad" con el objetivo de controlar la reducción de C02, residuos y cualquier iniciativa para buscar los ahorros energéticos.