El Programa de Festejos de las Fallas 2026 tendrá un cambio significativo con su "acto inaugural"

El Programa de Festejos de las Fallas 2026 es una lista de eventos que, desde una determinada fecha, pasan a ser los "Oficiales" de las fiestas. Eso, a pesar de que, en los meses anteriores, se vienen celebrando gran cantidad de actos que tendrían la misma condición, por ejemplo la elección de candidatas a fallera mayor, la Telefonada y la Proclamación o algunos de los concursos más importantes, como el de Teatro, del que solo se referencian las nominaciones y la Gala. Sin embargo, la publicación del Programa supone un bloque cerrado de festejos y ya en la recta final del ejercicio.

En este gran bidón siempre hay un festejo que se considera el "acto inaugural" y que ha ido cambiando con el paso de los años. A veces han sido las exaltaciones, otras la Gala de la Cultura; en 2024 fue la entrega de premios del Concurso de Audiovisuales y en 2025 fue la Gala de la Pirotecnia y en la edición de 2026 estrena festejo que, estando consolidado en el calendario, se modifica sustancialmente con un motivo muy determinado.

En esta ocasión, el programa empezará el 11 de enero en el Palau de la Música con la presentación y estreno de los Pasodobles compuesto a nombre de las falleras mayores de València. Se trata de una serie de composiciones que, precisamente, cumplirán 30 años en el presente ejercicio y que están dejando, con el paso de los años, un fondo musical para pasacalles y eventos de todo tipo.

E / Fotofilmax

Un acto de primavera

La adjudicación y el estreno de las piezas eran, hasta ahora, propios de la temporada de primavera-verano y que se interpretaban por primera vez a cargo de la Banda Municipal, ora en el Palau de la Música -como el pasado mes de mayo con los de Berta Peiró y Lucía García- ora en los Jardines del Palau.

Este acto se traslada a los primeros días de 2026 para introducirlos ya en el repertorio para las próximas fiesta. Y sobre todo, porque, de esta manera, será el que se interprete cuando tanto Marta Mariner como Carmen Prades hagan su entrada en la Plaza de la Virgen en las noches del 17 y 18 de marzo.

El programa continuará en la semana siguiente con las sucesivas galas de la Indumentaria y de la Pirotecnia, ambos como pasos previos a las Exaltaciones, con los que finalizará el mes de enero.