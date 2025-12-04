Así es el nuevo belén del Mercado Municipal de València

El Mercado Central cambia sustancialmente su elemento básico de la decoración de Navidad. A partir de ahora ya no se plantará un belén de miniaturas, sino una creación contratada por el Ayuntamiento, que irá creciendo con el paso de los años.

Los artistas José Ceballos y Francisco Sanabria, especialistas en fallas e imaginería, han confeccionado una primera parte del Nacimiento con sus elementos básicos, la Sagrada Familia, que es lo que se instalará a partir de ahora en la plaza central del recinto.

Se trata de figuras grandes, lo que permite tener golpe fuerte de imagen pero, a la vez, no interrumpir tanto el tráfico: el belén que llevaban a cabo los vendedores era a base de figuras pequeñas y muchas escenas, lo que obligaba a una visión mucho más larga para disfrutar de los detalles, cuando en el recinto se necesita de tránsito de gente para acudir a los puestos de venta. Generar, en definitiva, "una imagen de postal".

El belén fue inaugurado con un concierto de villancicos instrumentales / Moisés Domínguez

Las tres piezas tienen ya hasta su propio nombre: Sant Josep del Mercat, Santa María del Mercat y el Jesuset del Mercat y el guiño a las tradiciones valencianas se refleja en la rama de azucena que lleva San José, una alusión a la Virgen de los Desamparados.

Y el año que viene, más piezas

Las imágenes han sido realizadas en "corcho blanco" de alta densidad y cubiertos con poliéster para garantizar su durabilidad. La policromía recuerda a la artesanía de porcelana por las tonalidades elegidas, e incluye acabados en pan de oro. Las figuras se guardarán de un año para otro, convenientemente embaladas, en los bajos del Mercado y en próximos años se irán incorporando el resto de piezas. El próximo año se construirán los Reyes Magos y la Estrella para incorporar el rito de la Adoración.

La obra es un encargo de la delegación de Comercio y Mercados y, tal como ha explicado el concejal Santiago Ballester, “se ha llevado a cabo con la intención de convertirse en icónica, puesto que ha sido diseñada y concebida ad hoc, pensando en la arquitectura que la envuelve y el espacio donde va a ser expuesta y a la altura de un edificio como es el Mercado Central, situado debajo de su espectacular cúpula; pero también, a la altura de todos los comerciantes y clientes que visitan este mercado todos los días”.