La vinculación fallera de la nueva consellera de Educación y Cultura

La nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tiene una dilatada carrera en el mundo de la Enseñanza, por la que ha pasado por todos su estadios: profesora, directora e inspectora, además de haber trabajado en diferentes instituciones, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de València, donde ejercía como directora gerente de la Universitat Popular de València, a la que había llegado el pasado mes de mayo. Su ya extenso currículum incluye la condición de funcionaria de carrera del cuerpo de inspección de educación de la Generalitat, la diplomatura en Ciencias de la Educación y la licencistura en Psicopedagogía.

Pero, en lo personal, hay una vinculación muy especial: el mundo de las Fallas. Habiendo nacido en Xirivella. Tal como se señala en su biografía, su nacimiento era en una época, 1966 -el día 5 de diciembre es su cumpleaños-, "cuando todavía el pueblo tenía una marcada identidad asociada a l'Horta Sud, pero que ya empezaba su transformación como ciudad acogedora, por encontrarse ubicada en las cercanías de la ciudad de València".

Una población que crece y que reúne nuevas sensibilidades tiene una herramienta de cohesión fundamental: las comisiones de falla. Y es en esa época cuando empezó a oficializarse la presencia de las mismas en el censo de la Junta Central Fallera.

Carme y Carmen, en la "mascletà" del Día de la Madre / Moisés Domínguez

"Niña fundadora"

Y en ese contexto, Carmen Ortí y su hermano Enrique -que con el tiempo acabaría siendo alcalde de la población- formaron parte del primer censo de una comisión, pero no al uso: una comisión infantil, con el nombre de Barri Sant Antoni. Un colectivo solo de niños, al que solo posteriormente se incorporarían adultos para, ahora sí, conformar una comisión de pleno derecho, que plantaría falla grande en 1971 por primera vez. Por eso, Carmen Ortí tiene la condición de "niña fundadora", que así se les considera en una comisión que ahora disfruta de una larga y exitosa trayectoria, basada en una colección de monumentos falleros basados en los estilos innovadores.

Y... mamá de corte de honor

Pero si ahora es ella foco de atención, durante el año 2025 lo ha sido su hija. Carme Montes Ortí ha formado parte de la corte de honor de la fallera mayor de València 2025. De hecho, es una componente muy reconocible de la misma. Carme ha seguido los pasos profesionales de su madre, aunque primero se interesó por los medios de comunicación: sacó la carrera de periodismo. De hecho, hizo las prácticas en La 97.7, cuando ésta pertenecía al grupo Prensa Ibérica, por lo que era una habitual en el edificio de Levante-EMV en Traginers.

Sin embargo, después hizo un máster pedagógico y viró su carrera hacia la enseñanza: es profesora de Lengua y Literatura en un Instituto de Secundaria en Carlet.