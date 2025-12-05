Las Fallas prolongan el programa de actos al puente: programa del 6 al 8 de diciembre

El calendario de actividades de Fallas no para durante el puente. Es verdad que, a efectos de comisiones, se nota una cierta reducción, no tan drástica como la del 9 d'Octubre. Pero sí que hay casales abiertos y movimiento. Entre otras cosas, porque los hay que ya exhiben los belenes que van a concurso y que recibirán la visita de los jurados durante esas tres jornadas.

Sirven estas fechas, además, para triplicar las sesiones de Balls al Carerr, que serán en la Plaza de los Fueros. Y los infantiles completarán el concurso de play back infantil. El sábado, los grupos B, el único que tuvo que celebrar una semifinal. Y la categoría reina, los Grupos A, serán durante la matinal del lunes.

El lunes continuará el concurso de teatro, que ahora ya dobla escenarios con las categorías Segunda y Primera: Flumen y Rambleta.

Sábado, 6 de diciembre

Toda la mañana. En la Plaza de los Fueros, Balls al Carrer.

Río Bidasoa-Conde Torrefiel / Ramiro de Maeztu-Leones / Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad / Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno / Borrull-Turia / Monteolivete / Dr. Jose Juan Domine-Av. Puerto

9.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Final Grupos B

Escalante-La Marina / San José de la Montaña-Teruel / José Soto Micó-Síndico Mocholí / Vicente Sancho Tello-Chile / Aras de Alpuente-Castell / Mercado de Castilla

10 h. – 14 h. / 17 h. – 20 h. En Mama Cose (Portal de Valldigna), outlet de blusones

12.30 h. Inauguración del belén temático de Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá

18 h. Inauguración del belén de San Vicente-Marvá, ganador del primer premio de Libre Diseño A en 2025

18.30 h. Espectáculo piromusical en la fachada del Ayuntamiento a cargo de la Pirotecnia Valenciana

Domingo, 7 de diciembre

Toda la mañana. En la Plaza de los Fueros, Balls al Carrer.

San José de la Montaña-Teruel / Poeta Altet-Benicarló / Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch / Rosario-Plaza Calabuig / Plaza de la Cruz-Los Ángeles / Virgen de la Cabeza-José María Mortes Lerma / Islas Canarias-Trafalgar.

10 h. – 14 h. / 17 h. – 20 h. En Mama Cose (Portal de Valldigna), outlet de blusones

Lunes, 8 de diciembre

Toda la mañana. En la Plaza de los Fueros, Balls al Carrer.

Mendizábal / Gayano Lluch / Jesús-San Francisco de Borja / Cuba-Denia / Ausias March-Na Robella / Mercado de Castilla / Mercado Central

9.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Final Grupos A

Plaza Segovia-Dr. Tomás Sala / Padre Santonja-Cardenal Benlloch / Lepanto-Don Juan de Austria / Barrio Beteró / Duque de Gaeta-Pobla de Farnals / Islas Canarias-Dama de Elche / Obispo Amigó-Cuenca / Pedro Cabanes-Juan XXIII

12.30 h. Inauguración de la nueva sede de la firma de posticería Realce.

21.30 h. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Cádiz-Denia. “Les Dionisies”

21.30 h. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Hierros-Juan Bautista Perales. “Missió Sogres Imposibles”