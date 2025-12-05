Costa i Borràs vuelve por sus fueros en el "play back" individual de la JCF

Fiel a sus principios y a una de sus grandes especialidades, Costa i Borrás-Agustina de Aragón se ha alzado con el primero de los grandes galardones del concurso de "play back" adulto de la Junta Central Fallera, el individual. Que no por tener menos dificultad técnica aparente -no es lo mismo coordinar a tres actuantes que a un grupo numeroso- no deja de ser de altísima exigencia a la hora de competir en coreografía, vocalización, vestuario y decoración.

Superado su 75 aniversario, la comisión vuelve a mostrar sus credenciales, en este caso con el número "Under the Sea", en una final con muchos de los clásicos en la especialidad, pero en el que se llevaron también cuatro de los cinco premios especiales.

Este es el veredicto

1º. Costa i Borrás. "Under the Sea".

2º. Islas Canarias-Trafalgar. "Semillas de Esperanza"

3º. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. "One, two, three… Caramba!"

4º. Molinell-Alboraia. "El Despertar de la Luna"

5º. Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno. "Tres guardianes del tiempo"

6º. Santa María Micaela. "Codi Espolí".

Mejor coreografía: Costa i Borràs

Mejor decorado: Costa i Borràs

Mejor vestuario: Costa i Borràs

Mejor intérprete femenina: Esther Larroza (Costa i Borràs)

Mejor intérprete masculino: Francisco Salmerón (Islas Canarias-Trafalgar)

El concurso adulto se completará la próxima semana con una sesión doble de grupos: el miércoles, los B y el jueves, los A.