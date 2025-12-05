Programa Pirotécnico de las Fallas 2026

La Pirotecnia es uno de los elementos indispensables en la fiesta fallera. De hecho, podría decirse que es el segundo en orden de importancia si tenemos en cuenta que es un acompañante indispensable en la danza del fuego y que alrededor de la misma se han desarrollado actos tan emblemáticos como la "despertà" (que se hace con "tro de bac", el único elemento pirotécnico típico de la fiesta y, por consiguiente, protegible desde la declaración de Patrimonio de la Humanidad) o la "mascletà", que es, con su ciclo de 19 días, el festejo más masivo y emblemático.

El programa pirotécnico está formado por los disparos que auspicia la Junta Central Fallera, pero a lo largo de los días grandes se acompaña de los festejos organizados por las comisiones. De ellos, el más importante es la "Pólvora a la Vespra", que se celebrará, por la lógica del calendario, el último fin sábado de febrero y el primero de marzo. Y también hay festejos que las propias comisiones irán comunicando y que se incorporan a un programa de la propia JCF. El ayuntamiento subvenciona a aquellas comisiones que invierten un mínimo de 4.000 euros en pirotecnia.

Dentro del Programa Oficial de Festejos están señalados ya los disparos municipales, que incluyen tanto "mascletaes" como castillos, éstos en su fórmula tradicional, trasladados definitivamente al Puente de Monteolivete y con el horario unificado de la medianoche; así como los "espectáculos pirotécnicos" nocturnos en los fines de semana previos en la plaza del Ayuntamiento, que son versiones más pequeñas, que no menos relevantes. La Nit de l'Alba y los efectos de luz y color que acompañan a determinados festejos completan la oferta.

Este año, el traslado de la Gala de la Pirotecnia a Novotel propicia que el disparo en el Jardín del Turia se mantenga, pero ya como una célula aislada de la propia gala, que tiene lugar a varios kilómetros de distancia.

En esa Gala, a celebrar en enero, se conocerá qué pirotecnia se encarga de cada festejo.

Estos son los festejos pirotécnicos oficiales de las Fallas 2026

Viernes 16 de enero

21:00h. - Espectáculo pirotécnico en el antiguo cauce del Río Turia.

Viernes 30 de enero

Sobre las 0.45 h. (aprox) Espectáculo pirotécnico en los Jardines del Palau al finalizar la Exaltación de la fallera mayor infantil de València.

Sábado 31 de enero

Sobre las 20.30 h. (aprox). Espectáculo pirotécnico en los Jardines del Palau al finalizar la Exaltación de la fallera mayor infantil de València

Viernes 6 de febrero

20 h. (aprox.) En la Ciutat de les Arts i les Ciències (desde el estanque), espectáculo pirotécnico al acabar la inauguración de la Exposición del Ninot

Domingo 22 de febrero

07:00 h. - “Despertà” Infantil.

07:30h. - “Macrodespertà”.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

19:30 h. - “Crida” en las Torres de Serranos. Al finalizar, efectos de luz y color con espectáculo.

Domingo 1 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Lunes 2 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Martes 3 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 4 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Jueves 5 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Espectáculo pirotécnico del 28 de febrero en las Fallas 2025 /

Viernes 6 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 7 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento / Moisés Domínguez

Domingo 8 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

20:00 h. – Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Lunes 9 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Martes 10 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Palco del día 11: Guillamon, Carla y el Colegio Helios /

Miércoles 11 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

Jueves 12 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

20.30 h Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Viernes 13 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

23.59. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 14 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

23.59. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento.

Domingo 15 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h.– L’Alba de las Fallas en toda la ciudad, con espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento.

Lunes 16 de marzo

14:00h.- “Mascletà” en Plaza del Ayuntamiento

23:59 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete.

Martes 17 de marzo

14:00 h. -“Mascletà” en Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h.: Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete.

Miércoles 18 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

23:59 h.: “Nit de Foc” en el Puente de Monteolivete.

Jueves 19 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento.

19:00 h.-Cabalgata del Fuego que empezará en la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.

20 h. - 23 h. La "cremà" estará acompañada, en todos los casos, por efectos pirotécnicos, tanto en la plaza de Ayuntamiento como en todas las demarcaciones: