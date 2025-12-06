Mercado de Castilla gana el play back infantil de Grupos B
El concurso de "playback" fallero infantil, donde la comisión de Olivereta obtuvo el primer premio, mostró el talento de las nuevas generaciones en comisiones con mucha tradición
Dos auténticas escuelas de la historia del "playback" fallero han mostrado que el recambio y la continuidad es posible con nuevas hornadas de actuantes. En este caso, infantiles. Porque Mercado de Castilla y Aras de Alpuente son, en ese sentido, casales en los que se ha ensayado infinidad de veces y a lo largo ya de generaciones. Entre ambas se han repartido los premios más importantes de la modalidad de Grupos B, la segunda de las grandes finales del concurso infantil, aunque el primer premio ha sonreido finalmente a la comisión de Olivereta y tras una final con otras seis participantes también habituales en todo tipo de escenarios.
El concurso concluirá el lunes con la final de Grupos A
Este ha sido el resultado del jurado:
1º. Mercado de Castilla "Sweet tooth"
2º. Aras de Alpuente-Castell de Pop "Vittoria"
3º. Vicente Sancho Tello-Chile "I wanna be?"
4º. José Soto Micó-Síndico Mocholí "Behind the chocolate"
5º. Escalante-La Marina "Alice in Wonderland"
6º. San José de la Montaña-Teruel con "Llums, cámara, magia!".
Mejor Coreografía: Aras de Alpuente-Castell de Pop
Mejor Decorado: Mercado de Castilla
Mejor Vestuario: Aras de Alpuente-Castell de Pop
Mejor vocalización femenina: Daniela Pinar Coves (Mercado de Castilla)
Mejor vocalización masculina: Lucas Cortón Tarazona (Mercado de Castilla)
