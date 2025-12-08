La falla San José de la Montaña llama a la puerta

Las Fallas de 2025 significaron, en muchos aspectos, el final de la travesía en el desierto de San José de la Montaña. En sus ya casi 70 años de existencia, siempre habían mostrado una apuesta convencida por el monumento. Tanto es así, que históricamente su sección natural es Primera B, junto con alguna incursión en Primera A. Sin embargo, la pasada temporada tuvieron un monumental "pajarón" que los llevó a lo más profundo de la clasificación. Una zona en la que no les tocaba estar. Y no fue algo efímero para reajustar. No: desde 2012 a 2017 bucearon por el mundo de las Sextas y Séptimas.

En los últimos ejercicios han vuelto a subir la escalera de forma constante y el pasado ejercicio, el tercer premio obtenido en Segunda A habla de una comisión totalmente saneada y con su personalidad nuevamente redefinida. Allí seguirán el próximo ejercicio con la misma combinación de lujo que les ha devuelto a lo más alto.

San Jose de la Montaña Teruel, de Pau Soler / RLV

En la grande, "Guerreres" será, además, la única oportunidad de ver a Pau Soler en València en las próximas fiestas después de haberse desvinculado, en Primera A, de San Vicente-Periodista Azzati, precisamente el año de su mejor resultado, el quinto premio.

En San José de la Montaña será su cuatro proyecto, como siempre con el boceto de Paco Camallonga.

Más tiempo, porque ya va para siete años, será el proyecto infantil, que correrá a cargo de José Fuster, un artista que es imposible que no regrese con premio, y bueno, en el zurrón. Como que su índice de infalibilidad es del cien por cien. "Eugeni Mal Geni" será el proyecto con el que tratará de repetir los buenos resultados de los últimos años.