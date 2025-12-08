El Play Back Infantil fallero echa el cierre con una victoria que se va a la Plaza de Segovia
Los concursos artísticos finalizan esta semana con las dos finales en la modalidad de adultos
La comisión de la Plaza de Segovia se ha alzado con la categría reina en el concurso de play back infantil de la Junta Central Fallera. La jornada festiva del lunes ha sido el escenario para que los ocho equipos apuntados a esta final directa dirimieran los puestos de honor.
Este ha sido el resultado final
1º. Plaza Segovia-Dr. Tomás Sala. "Howarts, un mundo de magia"
2º. Pedro Cabanes-Juan XXIII. "Este cuento no es el mío"
3º. Obispo Amigó-Cuenca. "Engrania, la máquina de los sueños"
5º. Islas Canarias-Dama de Elche. "Donde renacen los sueños"
6º. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. "Estrellita ¿Dónde estás?"
7º. Barrio Beteró. "La rebelión de los cuervos"
8º. Lepanto-Don Juan de Austria. "El día de las hadas"
Mejor Decorado: Plaza Segovia-Dr. Tomás Sala
Mejor Vestuario: Plaza Segovia-Dr. Tomás Sala
Mejor Coreografía: Padre Santonja-Cardenal Benlloch
Mejor Vocalización Femenina: Daniela Bartual Patiño, de la Plaza Segovia.
Mejor Vocalización Masculina: Oscar Vilaseca Rodrígo de Lepanto-Don Joan de Austria
Ahora quedan por celebrarse las dos finales de grupos para adultos, que serán en jornadas consecutivas tanto el miércoles como el jueves, para las categorías B y A, respectivamente.
