¿Qué espolines llevan los Reyes Magos en el cartel de Navidad del Ayuntamiento de València?
Ramón Pla viste a Melchor, Gaspar y Baltasar con cartonajes tradicionales, en un guiño a las Fallas y a la actividad artesanal, en la campaña de los comercios
La imagen gráfica de la concejalía de Mercados es, por extensión, el Cartel de Navidad en la ciudad de València para el curso 2026. La obra realizada por Ramón Pla se caracteriza precisamente por reunir muchos elementos relacionados no solo con la compraventa, que también, sino con elementos que recuerdan las jornadas festivas que ya se están viviendo. Así, aparecen alusiones a los castillos piromusicales que se disparan los sábados a las seis y media y hay un guiño a València Music City.
El elemento principal es, además, el remate a los festejos: la llegada de los Reyes Magos, que acuden a la ciudad acompañados de diferentes guiños al comercio autóctono, como la artesanía y los alimentos de kilómetro cero, representados por una caja de "espardenyes" y un saco de naranjas.
Este cartel tiene varias versiones, que dejan ver la imagen de los Reyes. Y estos también disponen de una particularidad, que también es, en este caso, una forma de poner en valor la tradición artesana: los tres no es que lleguen elegantemente vestidos, sino que lo hacen con ropajes realizados con espolines propios de la indumentaria tradicional. También ellos "se apuntan" a incorporar los tejidos más elegantes a la indumentaria masculina.
Pero no se trata de unas simples alegorías o una invención: se trata de espolines reconocibles, "reales". Ramón Pla se ha basado en diseños que forman parte del catálogo de los telares.
Melchor, de Rojo
Las espigas alargadas delatan que el rey Melchor llega a València luciendo un espolín San Juan. Un cartonaje que, según el telar, Catalá o Garín, tiene algunas diferencias entre sí, pero con las inconfundibles flores con hoja de pétalos abiertas en círculo. El San Juan es el diseño del manto que regaló el Gremio de Sastres y Modistas a la Virgen de los Desamparados con motivo de su 775 aniversario. Curiosamente, las dos falleras mayores de 2018, Rocío Gil y Daniela Gómez, lo llevaron en su ajuar.
Gaspar, en tonos azules
El rey Gaspar se distingue por el color azul de su espolín. En el que la forma de sus elementos distintivo lo delata: es un "Hortensia", que tiene precisamente figuraciones de esta flor como centro. Es un diseño propio del tránsito al Siglo XX y, tal como explica Garín en su catálogo, "tiene influencias del modernismo de principios del siglo XX, incluyendo por primera vez capullos cerrados, lirios y hortensias".
Marrón claro de Baltasar
Aunque se trata de apuntes, apenas detalles, la cantidad de "tela" que se ve en los dibujos de Ramón Pla, las hojas dobladas delatan que el espolín del rey Baltasar, en tonos marrones, es un "Primavera", en el que una rosa central es rodeada por ramos que tienen en esas hojas uno de sus elementos distintivos.
