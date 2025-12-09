Estos son los premios a los mejores belenes de las Fallas 2026
"Els Doctors" se reencuentra con la victoria con un montaje inspirado en el París de los años veinte
Le ha costado años a Els Doctors reencontrarse con el primer premio, pero lo ha conseguido. Y lo más relevante, en tal caso, es que hayan continuado en el concurso de belenes de la Junta Central Fallera y hacerlo sin desfallecer. Ahora sí, el jurado les ha otorgado el primer premio del concurso en su modalidad más llamativa: el Libre Diseño A, los montajes creativos de gran tamaño. En este caso, "Doctor's Cinema" es el lema del montaje, inspirado en el París clásico años veinte.
"Els Doctors" se ha impuesto este año al "Juguetería Pasarela" de San Vicente-Marvá, ganadores el año pasado y que conforman un auténtico "hectómetro de oro" en materia de belenes creativos, puesto que esa es apenas la distancia que separa uno de otro. Justo Vilar-Mercat del Cabanyal, con el "Betlem Express", que regresaba este año a la competición, ha completado el podio.
En Tradicional A se ha producido una vuelta a una cierta "normalidad", puesto que Creu i Mislata ha recuperado el primer premio, algo que les servirá además para realzar su Centenario, sin que los ganadores del año pasado, Reino de Valencia-San Valero, hayan quedado muy lejos.
El Tradicional B también ha tenido un clásico como ganador, Náquera-Lauri Volpi, mientras que el Libre Diseño B se va para Santa María Micaela.
Libre Diseño A
1. Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá
2. San Vicente-Marvá
3. Justo Vilar-Mercat del Cabayal
4. Chiva-Francisco de Llano
5. Luis Lamarca-Velázquez
Tradicional A
1. Creu i Mislata
2. Reino de València-San Valero
3. Dr. García Brustenga-Vicente Barrera Cambra
4. Industria-Santos Justo y Pastor
Libre Diseño B
1. Santa María Micaela
2. Gayano Lluch
3. San Pedro-Virgen de Vallivana
4. Cádiz-Los Centelles
5. Lo Rat Penat
6. Bilbao-Maxiliano Thous
7. Guardacostas-Músico Jarque Cualladó
8. Alberic-Heroi Romeu
9. Felipe Bellver-Madre Rafols
10. Isabel de Villena-Gregorio Gea
11. Cádiz-Denia
12. Santiago Rusiñol-Conde Lumiares
14. Norte-Doctor Zamenhoff
15. Giorgeta-Roig de Corella
16. Camino de Moncada-Pintor Jacomart
17. Vicente Sancho Tello-Chile
18. Plaza de la Morería
19. Plaça del Poble-Sant Roc de Carpesa
20. Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno
21. Santos Justo y Pastor-Serrería
22. San Vicente-Amparo Iturbi
Tradicional B
1. Náquera-Lauri Volpi
2. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals
3. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
4. Sueca-Literato Azorín
5. Marqués de Lozoya-Poeta Cervera y Grífol
6. Avenida del oeste
7. Pintor Maella-Avenida de Francia
8. Grupos Virgen del Carmen
9. Virgen de la Cabeza-José María Mortes lerma
10. Pelayo-Matemático Marzal
11. Archiduque Carlos-Músico Gomis
12. San Ignacio de Loyola-Jesús y María
13. Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu
14. Vidal de Canelles-Sánchez Coello
15. Yecla-Cardenal Benlloch
16. Daroca-Padre Viñas
17. Marqués de Montortal-José Esteve
