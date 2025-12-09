La tragedia del niño Aylan se convertirá en falla

La imagen del cuerpo de Aylan Kurdi, un niño fallecido en una playa turca, a la que llegó tras naufragar el bote con el que huía de la guerra de Siria, se convirtió en el gran icono del sufrimiento de los refugiados durante la segunda década del presente siglo.

La fotografía fue el ejemplo más crudo de una crisis sin precedentes y puso cara al drama humanitario de la migración, en este caso del pueblo kurdo que huía de la guerra con el Estado Islámico. Arrastrado por el oleaje, yacía tumbado en la arena boca abajo, con un inconfundible pantalón azul y camiseta roja, como final de un viaje con el que su padre, el único superviviente de la familia, trataba de llevar a su familia a un destino seguro. Tanto la foto en la arena como el momento de ser retirado por un agente turco sacudió durante las conciencias. La imagen de la fotógrafa Nilüfer Demir se convirtió en una denuncia en si misma y muchas veces se ha comparado con el de la niña vietnamita Phan Thị Kim Phúc, huyendo con el cuerpo quemado por el napalm por una carretera de vietnam.

Como símbolo de denuncia, el niño Alan ha sido reproducido numerosas veces en artes aplicadas. Pero no lo había sido como protagonista principal de una falla. El próximo año sí que lo será, y está llamado a ser un motivo de referencia y visita.

Será en la plaza de Rojas Clemente, donde se han presentado los proyectos. Después de haber plantado recientemente fallas de alto contenido social, la comisión da un salto más hacia el modelo Experimental y será dentro de este escenario donde Vicente Julián García hará un doble juego destinado a visibilizar el drama, tanto éste en particular como el de la emigración causada por la guerra en general como ésta en particular, después de cumplirse diez años desde aquellos sucesos.

La falla infantil abordará el mismo tema, pero desde otra perspectiva / RLV

La falla no forma parte de la Federación de Experimentación e Innovación -en la que el maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros es el autor más prolífico en la ediciónde 2026- pero se adhiere a este concepto, teniendo en cuenta que estos proyectos alejados del convencionalismo suelen tener una carga social y reflexiva normalmente mucho mayor que el del modelo tradicional. Reconocen en la comisión que es un proyecto "sensible", para "visibilizar esa dura experiencia".

Los últimos acontecimientos globales han aumentado la audacia, en ese sentido, de los artistas falleros, que han combinado, en plástica fallera, la sátira por una crítica más dura y crítica. A pesar de la recurrente dulcificación de la crítica -especialmente en las fallas de alta competición-, los acontecimientos han multiplicado las temáticas de denuncia. Hace apenas dos años, por ejemplo, el árbol de Navidad con cabezas de niños llenas de heridas mortales fue la escena más comentada de la Exposición del Ninot -no exenta de polémica- y el pasado año, las críticas a Carlos Mazón por la gestión de la dana proliferaron incluyendo relatos muy duros, incluyendo manos emergiendo del barro con el móvil en la mano sonando el Es-Alert. La cuestión de Gaza también parece estar preparada para volver a emerger en la edición 2026 de las Fallas, teniendo en cuenta los bocetos que empiezan a presentarse.

Y también la infantil

El proyecto de Rojas Clemente es doble, pero la falla infantil "Ni illegals ni invisibles" será mucho menos cruda, destinada a explicar estas cuestiones "desde el punto de vista idílico e imaginario de un niño", más en clave pedagógica, aunque la visión cruda la tendrán a disposición simplemente con levantar la mirada.

Superados ya los 75 años de existencia, la comisión de "La Cordà" ha tenido algunos monumentos de alto contenido social, incluyendo algunas arquitecturas atrevidas, como la falla de pandemia, dedicada al "Low Battery Man", realizada por Víctor Navarro para visibilizar la encefalomielitis miálgica.

Vicente Julián García presentó los proyectos en el casal / Rojas Clemente

Así son las fallas Doctor Serrano-Carlos Cervera de 2026

Así son las fallas Avenida del Oeste 2026