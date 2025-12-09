Fallas en Diciembre | Maratón Fallero... del de correr

Son muchos los falleros que tomaron parte en el maratón. Para ejemplificarlos a todos os dejamos a dos de ellos. Todo un clásico, Enrique Iborra, la mitad de taller Art En Foc. Enrolado en el equipo Trivolors de Alcàsser, finalizó con una buena marca: 2:57:43, mejorando "por los pelos" su "Personal Best". Eso sí, el artista fallero reconocía que había "sufrido más de lo esperado" después de acreditar un estratosférico 1:22:17 en el medio maratón.

Enrique Iborra, en el centro, tras el maraton / EF

Y el que ha sido mucho tiempo presidente de la Agrupación Poblats del Sud y miembro del infalible equipo Tot Falles, Salva Castelló, hacía su estreno en la distancia de Filípides, con el grupo Runners Ciutat de València, con una marca de 4:16:35. "Puedo decir ya bien orgulloso que he corrido una maratón, algo que hace poco más de un año era inimaginable para mi".

Salva Castelló, en meta / SCL

Y si no corrieron, animaron. Y ahora falta que la organización dé a conocer las dos clasificaciones: la de falleros y la de puntos de animación. No faltaron las comisiones poniendo lo mejor de su ingenio para ambientar los 42 kilómetros.

Animacion de Daroca Padre Viñas / DPV

Animacion de la falla Lo Rat Penat / LRP

Animacion del Parotet / FP

A su vez, fallera mayor de València y corte de honor pasaron la práctica totalidad de la mañana (se fueron a otros actos cerca de las dos de la tarde) animando en el último punto de animación, a 500 metros de meta.

Matinal fallera al servicio del Maraton /

Y Compañía Valenciana de la Seda hizo su particular contribución tejiendo las cintas de las medallas. Artesanía tradicional que se marcha a África y, sorprendentemente este año, a lugares como Alemania o Noruega.