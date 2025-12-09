En Directo
Fallas en Diciembre | Maratón Fallero... del de correr
El año termina con la actividad fallera en pleno vigor
Estamos ya en diciembre y algunas comisiones empiezan a cumpir otro ritual: "llevarse la falla". Por lo menos, el grueso de la misma, para dejar sitio en el taller del artista y aprovechando que ellos lo tienen. Hellin-Giménez y Costa se acercó a la nave de Tedi Chichanova. La artista búlgara les dio una masterclass sobre el montaje que llevará este año y ahora quedan a la espera de los ninots. La comisón de La Torre mantiene una estrecha relación con la artista, a quien dieron la oportunidad de debutar con fallas grandes, con un excelente resultado. Hay que recordar que Chichanova da este año el salto a la alta competición, plantando en Primera B para Doctor Collado. Pero sin olvidar a "su" falla.
Mira que he visto actos curiosos en los programas falleros. Pero éste os aseguro que no lo había isto nunca.
Semana Cultural de Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag.
Sábado 13. 10 h. Exhibición de Tiro con Arco.
Pues puede ser hasta divertido. Además, el casal es muy amplio y cabe una galería de tiro.
Lo mejor es ir a verlo en persona, pero aquí tienes una muestra de cómo es el mejor belén de Libre Diseño, episodio 2025-2026, el de Doctor Gil y Morte-Dr. Vila Barberá.
Esto fue hace unos días, pero, estéticamente, es de lo más peculiar: la Agrupación de Gran Vía organizó la sesión "Balls a Gran Vía", en el que los grupos de nueve comisiones sacaron su repertorio. Lo llamativo es que tuvo lugar en los jardines medianeros de la Gran Vía, donde hubo espacio para tarima y auditorio. Flanqueados por palmeras y bananos, hicieron honor, sin duda a lo que les da identidad.
Son muchos los falleros que tomaron parte en el maratón. Para ejemplificarlos a todos os dejamos a dos de ellos. Todo un clásico, Enrique Iborra, la mitad de taller Art En Foc. Enrolado en el equipo Trivolors de Alcàsser, finalizó con una buena marca: 2:57:43, mejorando "por los pelos" su "Personal Best". Eso sí, el artista fallero reconocía que había "sufrido más de lo esperado" después de acreditar un estratosférico 1:22:17 en el medio maratón.
Y el que ha sido mucho tiempo presidente de la Agrupación Poblats del Sud y miembro del infalible equipo Tot Falles, Salva Castelló, hacía su estreno en la distancia de Filípides, con el grupo Runners Ciutat de València, con una marca de 4:16:35. "Puedo decir ya bien orgulloso que he corrido una maratón, algo que hace poco más de un año era inimaginable para mi".
Y si no corrieron, animaron. Y ahora falta que la organización dé a conocer las dos clasificaciones: la de falleros y la de puntos de animación. No faltaron las comisiones poniendo lo mejor de su ingenio para ambientar los 42 kilómetros.
A su vez, fallera mayor de València y corte de honor pasaron la práctica totalidad de la mañana (se fueron a otros actos cerca de las dos de la tarde) animando en el último punto de animación, a 500 metros de meta.
Y Compañía Valenciana de la Seda hizo su particular contribución tejiendo las cintas de las medallas. Artesanía tradicional que se marcha a África y, sorprendentemente este año, a lugares como Alemania o Noruega.
Agenda del Miércoles, 10 de diciembre
21 h. En la Sala Canal. Final del Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B.
Orden de actuación
- 1º. Císcar-Burriana con ‘Level up’
- 2º. Pintor Salvador Abril-Peris y Valero con ‘Dreams of the nutcracker’
- 3º. Marqués de Montortal-José Esteve con ‘El origen del juego’
- 4º. Reino de Valencia-Císcar con ‘City of blood’
- 5º. Industria-Santos Justo y Pastor con ‘The musical comic’
- 6º. Islas Canarias-Dama de Elche con ‘Por la corona’
Último día para presentar trabajos al concurso de microrrelatos del Círculo de Opinión Bunyols de Brillants
Último día para presentar los datos, fotos y bocetos para el Libro Oficial Fallero
Agenda del Jueves, 11 de diciembre
20 h. Presentación de los bocetos de Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite
21 h. En la Sala Canal. Final del Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos A
- 1. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina con ‘The wiz’
- 2. José Soto Micó-Síndico Mocholí con ‘The row’
- 3. Islas Canarias-Trafalgar con ‘La risa que rompió un corazón’
- 4. Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad con ‘Arde el deseo’
- 5. Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals con ‘Adamantis’
- 6. Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana con ‘Bajo cero’
