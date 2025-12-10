Compromís reclama en el Congreso reconocer el oficio de Artista Fallero

La diputada de Compromís Àgueda Micó ha registrado en el Congreso una Proposició No de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno del Estado que ejecute "de una vez" el reconocimiento profesional y fiscal de la profesión de artista fallero, un compromiso ya incorporado en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 pero que a día, continúa sin hacerse efectivo.

Àgueda Micó, responsable de la iniciativa, ha recordado que “los artistas falleros son parte esencial de nuestro patrimonio cultural y sitúan a las Fallas como una de las manifestaciones culturales protegidas por la UNESCO, y el gobierno central tiene la obligación de adoptar medidas de salvaguardia para la profesión”.

La formación valencianista lamenta que, a pesar de existir una titulación específica de Formación Profesional que reconoce la singularidad del oficio, el Gobierno todavía no ha creado el epígrafe propio dentro del Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales ni lo ha incorporado al Impuesto de actividades Económicas (IAE). Este vacío “genera inseguridad administrativa, dificulta el acceso a ayudas y perpetúa un agravio histórico con un colectivo clave para la cultura valenciana”. La determinación de la profesión como específica permitiría tener su propia regulación laboral y optar a subvenciones.

Micó ha lamentado que “dos años después de aprobarse en los Presupuestos, el Gobierno no haya cumplido con su palabra”, y ha defendido que dotar los artistas falleros de un reconocimiento profesional propio “no es solo una cuestión de justicia, sino una apuesta para proteger un sector que genera ocupación, dinamización económica y hace posible un Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Coincidiendo con esta iniciativa en el Congreso, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, presentará una moción para que el consistorio se sume institucionalmente a esta reivindicación.

Fuset ha recordado que “hace unas semanas, cuando todos los grupos excepto VOX aprobaron en el Congreso la PNL de Compromís para la rehabilitación de naves para los artistas falleros —y desde la formación ultra se tuvieron palabras de desprecio hacia el sector—, los mismos artistas recordaron esta reivindicación pendiente. Precisamente por eso, es fundamental que el Ayuntamiento dé también apoyo al reconocimiento profesional que reclama esta nueva PNL de Compromís, que esperemos que en esta ocasión cuente con el voto favorable de todos los grupos tanto en València como en Madrid”.