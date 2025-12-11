Fallas en Diciembre | Catalá, en la final de play back

Siempre están ahí. Lo que supone ser una baza importante y un lugar para ir a ver. Además, en el centro, se llega pronto. Bolsería-Tros Alt vuelve a contar con Art En Foc (sobre todo, cuando Enrique Iborra haya estirado gemelos tras el maratón) y plantarán su octavo proyecto. En los anteriores suman dos victorias. "Carme", el barrio del que son puerta de entrada, será el hilo argumental.

La infantil vuelven a buscar una alternativa, aunque nunca dejan de conseguir premio, llevan siete artistas en los últimos siete años. En esta ocasión, Juan Carlos Banacloy con "Batalles de Comunitat, Batalles de Pau".