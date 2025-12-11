En Directo
Fallas en Diciembre | Catalá, en la final de play back
Las noticias de la fiesta
El año termina con la actividad fallera en pleno vigor
La firma Mavimar ha empezado la confección de los cancanes oficiales que llevarán fallera mayor y corte infantil. La firma de Benicalap lleva años participando en calidad de proveedor oficial y ha mostrado el proceso, que incluye el corte de las camisas de acuerdo con las medidas de cada niña.
Mañana, día 12, se acaba el plazo de inscripción para los concursos de Declamación de la JCF.
De nuestro archivo. Un recuerdo de la corte de honor de 2022
Siempre están ahí. Lo que supone ser una baza importante y un lugar para ir a ver. Además, en el centro, se llega pronto. Bolsería-Tros Alt vuelve a contar con Art En Foc (sobre todo, cuando Enrique Iborra haya estirado gemelos tras el maratón) y plantarán su octavo proyecto. En los anteriores suman dos victorias. "Carme", el barrio del que son puerta de entrada, será el hilo argumental.
La infantil vuelven a buscar una alternativa, aunque nunca dejan de conseguir premio, llevan siete artistas en los últimos siete años. En esta ocasión, Juan Carlos Banacloy con "Batalles de Comunitat, Batalles de Pau".
Sorpresa en la final de grupos B del concurso de play back: la alcaldesa María José Catalá acudió a presenciar los números. Incluyendo el de las comisiones cercanas a su casa: Reino de València-Císcar, los ganadores, y Císcar-Burriana, quintos.
Agenda del Miércoles, 10 de diciembre
21 h. En la Sala Canal. Final del Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B.
Orden de actuación
- 1º. Císcar-Burriana con ‘Level up’
- 2º. Pintor Salvador Abril-Peris y Valero con ‘Dreams of the nutcracker’
- 3º. Marqués de Montortal-José Esteve con ‘El origen del juego’
- 4º. Reino de Valencia-Císcar con ‘City of blood’
- 5º. Industria-Santos Justo y Pastor con ‘The musical comic’
- 6º. Islas Canarias-Dama de Elche con ‘Por la corona’
Último día para presentar trabajos al concurso de microrrelatos del Círculo de Opinión Bunyols de Brillants
Último día para presentar los datos, fotos y bocetos para el Libro Oficial Fallero
Agenda del Jueves, 11 de diciembre
20 h. Presentación de los bocetos de Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite
21 h. En la Sala Canal. Final del Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos A
- 1. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina con ‘The wiz’
- 2. José Soto Micó-Síndico Mocholí con ‘The row’
- 3. Islas Canarias-Trafalgar con ‘La risa que rompió un corazón’
- 4. Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad con ‘Arde el deseo’
- 5. Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals con ‘Adamantis’
- 6. Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana con ‘Bajo cero’
Estamos ya en diciembre y algunas comisiones empiezan a cumpir otro ritual: "llevarse la falla". Por lo menos, el grueso de la misma, para dejar sitio en el taller del artista y aprovechando que ellos lo tienen. Hellin-Giménez y Costa se acercó a la nave de Tedi Chichanova. La artista búlgara les dio una masterclass sobre el montaje que llevará este año y ahora quedan a la espera de los ninots. La comisón de La Torre mantiene una estrecha relación con la artista, a quien dieron la oportunidad de debutar con fallas grandes, con un excelente resultado. Hay que recordar que Chichanova da este año el salto a la alta competición, plantando en Primera B para Doctor Collado. Pero sin olvidar a "su" falla.
Mira que he visto actos curiosos en los programas falleros. Pero éste os aseguro que no lo había isto nunca.
Semana Cultural de Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag.
Sábado 13. 10 h. Exhibición de Tiro con Arco.
Pues puede ser hasta divertido. Además, el casal es muy amplio y cabe una galería de tiro.
Lo mejor es ir a verlo en persona, pero aquí tienes una muestra de cómo es el mejor belén de Libre Diseño, episodio 2025-2026, el de Doctor Gil y Morte-Dr. Vila Barberá.
Esto fue hace unos días, pero, estéticamente, es de lo más peculiar: la Agrupación de Gran Vía organizó la sesión "Balls a Gran Vía", en el que los grupos de nueve comisiones sacaron su repertorio. Lo llamativo es que tuvo lugar en los jardines medianeros de la Gran Vía, donde hubo espacio para tarima y auditorio. Flanqueados por palmeras y bananos, hicieron honor, sin duda a lo que les da identidad.
