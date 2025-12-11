Los niños dejarán de ser falleros infantiles un año antes

¿Cuándo deja un niño de ser un niño? En clave fallera, la última reunión del año en el Congreso dejó claro, para cuando se apruebe el nuevo Reglamento, un cambio que parece sutil, pero que es sustancial: los infantiles dejarán de serlo un año antes de lo que lo eran hasta ahora.

Para ello se quedó aprobado el nuevo texto base de la comisión redactora, a la que se intentaron sin éxito aplicar factores de corrección en forma de enmiendas, y que no solo rebaja esa edad, sino que consolida una categoría puente que ya existía en la práctica, pero no en el texto legal.

En esencia, los niños pasarán a una nueva comisión juvenil cuando, al iniciar el ejercicio fallero, hayan cumplido los 13 años y no los 14 como era hasta el momento.

Estarán en esa categoría intermedia hasta que, con la Constitución Española en la mano, pasen a la adulta, tras haber cumplido 18 años.

Se intentó modificar esta posibilidad. Por ejemplo, proponiendo el ascenso automático el día del cumpleaños o dejarlo como está, con los 14 años. Y en el debate se miró en otros estamentos qué se entiende por adolescente. Desde la Organización Mundial de la Salud como en los proyectos educativos. Se expusieron casos particulares: "si el ejercicio empieza hoy y un fallero cumple 14 años al día siguiente, tiene que estar todo el año en infantiles siendo mayor" o "yo no puedo hacer el cambio informáticamente si se cambia no con el ejercicio, sino el día de cumpleaños". Pero finalmente, una de las tesis para apoyar el cambio fueron las hormonas. "Las cosas han cambiado con el tiempo". En el sentido de que los niños no son tan niños, como diría el Doctor Rosado, que hace una generación. Y que "ahora mismo, un niño de 14 años ya no quiere estar en la comisión infantil. Y las niñas, no digamos".

La comisión juvenil, de esta forma, nace para convertirse en el grupo de edad puente, con otro tipo de perspectivas respecto a los más pequeños. De hecho, desde que se aprobó el Reglamento vigente, a primeros de siglo, se han ido multiplicando los concursos "juveniles" para adolescentes.

Y más adelante, la fallera mayor de València

Se cuestionó si, con la reducción un año, no habrá problemas en comisiones que tienen lista de espera para ser fallera mayor infantil -y que, en algunos casos, aún perdura agravada por el atasco de hasta dos años de parón por pandemia-. Y este cambio se deberá terminar de implementar con otro articulado: el de la elección de fallera mayor de València, que la comisión redactora ha incrustado en el Reglamento en lugar de establecer unas bases anuales, y que ya el pasado ejercicio hubo que realizar una modificación para que las niñas no tuvieran un limbo de un año en el que no pueden, no podían, participar en la elección.

El nuevo articulado quedaría de la siguiente forma:

Las comisiones de falla se dividirán en tres categorías a nivel interno: la adulta, la juvenil y la infantil.

La Sección Adulta estará formada por aquellos falleros y falleras que, en el momento en el que se inicie el ejercicio fallero, hayan cumplido los 18 años.

La Sección Juvenil estará formada por aquellos falleros y falleras que, en el momento en el que se inicie el ejercicio fallero, hayan cumplido los 13 años. Formarán parte de la misma hasta que, de conformidad con el apartado anterior, pasen a formar parte de la comisión adulta.

La Sección Infantil estará formada por aquellos falleros y falleras que, en el momento en el que se inicie el ejercicio fallero, no hayan cumplido los 13 años. Formarán parte de la misma hasta que, de conformidad con el apartado anterior, pasen a formar parte de la comisión juvenil.