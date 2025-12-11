Un baile fallero en recuerdo de Carmen
La comisión de Yecla-Cardenal Benlloch recuerda a su fallera mayor y presidenta con un "ball al carrer"
"En honor a nuestra compañera y su amor por el folclore valenciano". Con esta razón de ser, la comisión de falla de Yecla-Cardenal Benlloch anuncia para el próximo domingo día 14 una dansà en el colegio Amistat, en la calle Séneca.
es la I Mostra de Balls al Carrer Carmen Segura. Cuando un acontecimiento de una comisión de falla lleva el nombre de una persona no hace falta incrustar la palabra "Memorial". Está claro que es alguien a quien se recuerda, preferiblemente por la actividad en cuestión, sea un campeonato de truc, un concurso cultural o, como en este caso, poner en práctica los "balls valencians".
Carmen Segura faltó este verano después de una larga enfermedad. Conmocionó a toda la comisión porque Carmen era "una de las suyas", fallera toda la vida que pasó por los dos cargos, el honorífico y el ejecutivo: fue fallera mayor en 2002 y presidenta en 2023. El pasado mes de agosto, sin embargo, dejó a los falleros colectívamente huérfanos.
En el grupo de baile desde el primer día
Carmen pertenecía al grupo de baile de la comisión desde su fundación y ahora, sus compañeros de casal han querido rendirle el homenaje dejando para los futuros ejercicios esta exhibición. Está tan extendida la práctica de los bailes, que nunca le van a faltar comisiones amigas para participar en el sarao. Hay ya más de una docena de grupos confirmados para la fiesta, que empezará a las once de la mañana. La fiesta tendrá carácter solidario con la presencia de la Fundación San Juan Bautista y la Asociación Natania y habrá un punto de recogida de productos no perecederos y de aseo, propios de estas jornadas navideñas.
