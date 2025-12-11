Reino de València-Ciscar gana el "play back" de Grupos B

La comisión de Reino de València-Císcar se ha alzado con la victoria en la final de Grupos B del concurso de "play back" de la Junta Central Fallera. En una última estación con numerosas comisiones que, históricamente, han estado en la élite, la particular "segunda división" se ha resuelto con la victoria de la comisión de la Gran Vía, que se ha ganado poder participar en la A el próximo año. Completaron el podio Industria-Santos Justo y Pastor y una de las históricas de la especialidad, Marqués de Montortal-José Esteve.

Como curiosidad, que el premio a la mejor vocalización femenina fue a parar a Claudia María Gorris, de Blocs Platja, una comisión que no logró colarse en la final, pero que tuvo en su fallera una actuación lo suficientemente sobresaliente como para darle el premio especial.

Premios de la final de Grupos B

1. Reino de València-Císcar, con “City of blood”

2. Industria-Santos Justo y Pastor, “The musical comic”

3. Marqués de Montortal - José Esteve, “El origen del juego”

4. Islas Canarias-Dama de Elche, “Por la corona”

5. Císcar-Burriana, “Level up”

6. Pintor Salvador Abril - Peris y Valero, “Dreams of the nutcracker”

Mejor decorado: Císcar-Burriana

Mejor vestuario: Industria-Santos Justo y Pastor

Mejor coreografía: Reino de València-Císcar

Mejor vocalización femenina: Claudia María Gorris Mateo de Blocs Platja

Mejor vocalización masculina: Alejandro Vargas Resta de Reino de València - Císcar

Este jueves concluye el concurso con la final A.