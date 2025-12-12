En Directo
Fallas en Diciembre | Quien lo podía imaginar hace doce meses...
El año termina con la actividad fallera en pleno vigor
Pincha aquí para conocer el Programa de Festejos de las Fallas 2026
¡Ya tenemos ganador de los Grupos A de "play back". Pincha aquí para conocer el resultado.
La final supone también el final de las "pasarelas de Canal" de falleras mayores y corte de honor. En versión "play back", por supuesto, que es diferente a cualquier otra. Porque esa pasarela la recorrerán aún no pocas veces, cuando acudan, que lo hacen, a otro tipo de actos falleros, especialmente presentaciones.
Pero, en lo tocante a concurso y de alguna forma, esta ceremonia de clausura supone también el final del primer capítulo del reinado. No está mal tirado porque precisamente mañana cumplen dos meses en el cargo, tan solo la sexta parte. Ahora viene el siguiente capítulo, que bien se puede señalar que es hasta la Exaltación. Pero para eso aún falta un mes y medio.
Las Hogueras de Alicante han establecido sus límites para acceder a las subvenciones municipales. Y resulta que los monumentos grandes... son más exigentes que las Fallas. Eso, a pesar de que es sabido y conocido que los censos en las comisiones alicantinas son sensiblemente menores que en las comisiones falleras. Allí, para recibir el 30 por ciento, hay que contratar, como mínimo, 4.000 euros (el Ayuntamiento de València ha subido el listón este año, ademas de forma notable, y solo es de 3.000 euros).
Con las hogueras infantiles, por contra, es es más condescendiente: solo 500 euros. Aquí hacen falta 2.000.
Bilbao-Maximiliano Thous ha presentado los proyectos de 2026, en el que dan un cambio en la titularidad de la falla grande. Tuvieron a José Vicente Zurita el año pasado, con un muy buen cuarto premio. Ahora cambian a Ximo Martí, que presenta el proyecto "Te comería a versos" para la sección Segunda B. La falla infantil estará en Quinta de la mano nuevamente de Adrián Ballesteros.
Si la selección española femenina tiene un éxito, lo normal es que Alba Redondo haya tenido presencia y que, por consiguiente, la falla Pío XI-Fontanars la felicite efusivamente. Y eso es lo que ha ocurrido tras la reciente victoria en la Liga de Naciones. La jugadora albaceteña "fichó" por la comisión hace unos años (aquí tenéis la historia) y sus éxitos son los de "La Pío".
Ya que nos ponemos, aquí tenéis la visita al balcón municipal en 2024, cuando estaba en las filas del Levante UDF
Esta tarde es el Brindis de Navidad de la Junta Central Fallera con las comisiones de falla. Estarán presentes la fallera mayor de València de 2026 y su corte de honor y... la fallera mayor de València de 2027 y su corte de honor. Gran parte de las representantes acuden a esta fiesta, que trece de ellas protagonizarán de forma muy diferente el próximo año.
Y un ejemplo de ello son las imágenes de hace doce meses. Aquí podéis ver a varias de las actuales embajadoras de la fiesta, que ahora pueden ver en perspectiva un brindis por un año nuevo que les tenía reservadas muchas sorpresas.
Agenda del Jueves, 11 de diciembre
20 h. Presentación de los bocetos de Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite
21 h. En la Sala Canal. Final del Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos A
- 1. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina con ‘The wiz’
- 2. José Soto Micó-Síndico Mocholí con ‘The row’
- 3. Islas Canarias-Trafalgar con ‘La risa que rompió un corazón’
- 4. Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad con ‘Arde el deseo’
- 5. Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals con ‘Adamantis’
- 6. Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana con ‘Bajo cero
Viernes, 12 de diciembre
Último día de inscripción en los concursos de Declamación de la JCF.
La firma Mavimar ha empezado la confección de los cancanes oficiales que llevarán fallera mayor y corte infantil. La firma de Benicalap lleva años participando en calidad de proveedor oficial y ha mostrado el proceso, que incluye el corte de las camisas de acuerdo con las medidas de cada niña.
Mañana, día 12, se acaba el plazo de inscripción para los concursos de Declamación de la JCF.
De nuestro archivo. Un recuerdo de la corte de honor de 2022
Siempre están ahí. Lo que supone ser una baza importante y un lugar para ir a ver. Además, en el centro, se llega pronto. Bolsería-Tros Alt vuelve a contar con Art En Foc (sobre todo, cuando Enrique Iborra haya estirado gemelos tras el maratón) y plantarán su octavo proyecto. En los anteriores suman dos victorias. "Carme", el barrio del que son puerta de entrada, será el hilo argumental.
La infantil vuelven a buscar una alternativa, aunque nunca dejan de conseguir premio, llevan siete artistas en los últimos siete años. En esta ocasión, Juan Carlos Banacloy con "Batalles de Comunitat, Batalles de Pau".
