Fallas en Diciembre | Quien lo podía imaginar hace doce meses...

¡Ya tenemos ganador de los Grupos A de "play back". Pincha aquí para conocer el resultado.

La final supone también el final de las "pasarelas de Canal" de falleras mayores y corte de honor. En versión "play back", por supuesto, que es diferente a cualquier otra. Porque esa pasarela la recorrerán aún no pocas veces, cuando acudan, que lo hacen, a otro tipo de actos falleros, especialmente presentaciones.

Pero, en lo tocante a concurso y de alguna forma, esta ceremonia de clausura supone también el final del primer capítulo del reinado. No está mal tirado porque precisamente mañana cumplen dos meses en el cargo, tan solo la sexta parte. Ahora viene el siguiente capítulo, que bien se puede señalar que es hasta la Exaltación. Pero para eso aún falta un mes y medio.

Fallera mayor y corte se despidieron de la "pasarela de Canal" de los play backs. / Fotofilmax

