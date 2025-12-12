L'Antiga recupera el primer premio en la categoría reina del play back

L'Antiga de Campanar se ha coronado como la mejor comisión en la modalidad de "play back" grupal. Reivindicando no solo su papel en el concurso, sino los años de tradición que mantienen desde hace años, su número "Bajo Cero" les permite recuperar el primer premio, garantizar un puesto en la Champions del próximo verano y superar, a criterio del jurado, a una colección de grandes especialistas en la modalidad, siendo escoltados en el veredicto por Islas Canarias-Trafalgar y Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina.

Antiga y Trafalgar se repartieron los premios especiales, incluyeno la mejor interpretación masculina, que vuelve a ser para Álvaro Gil, dejando solo un hueco a Fray J con la interpretación femenina, que es para Nuria Gómez, ganadora de premios desde que era infantil.

Con la gran final de Grupos A se cierra una etapa en el ejercicio fallero. La última sesión del concurso supone tradicionalmente finalizar el tercer cuarto del ejercicio, para que la atención vire a nuevos acontecimientos.

Este es el veredicto del jurado

1. Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana con ‘Bajo cero’

2. Islas Canarias-Trafalgar con ‘La risa que rompió un corazón’

3. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina con ‘The wiz’

4. Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals con ‘Adamantis’

5. José Soto Micó-Síndico Mocholí con ‘The row’

6. Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad con ‘Arde el deseo’

Mejor decorado: Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana

Mejor vestuario: Islas Canarias-Trafalgar

Mejor coreografía: Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana

Mejor intérprete femenina: Nuria Gómez Parra (Fray J. Rodrígez)

Mejor intérprete masculino: Álvaro Gil Cerverra (Monestir de Poblet)