"Per un 2026 que recordarem per sempre"
El Brindis de Nadal de las Fallas anuncia las fiestas que vienen con la voz de fallera mayor y corte 2026
Fallera mayor de València y corte de honor 2026 han elaborado el discurso con el que se dirigen a la comunidad fallera de falleras mayores y presidentes. Un acto ya tradicional de programa y con el que, propio del momento, desean que pase lo mejor en el futuro inmediato, sobre todo en los tres próximos meses. Tras las primeras palabras introductorias del concejal de Fallas, las trece falleras lanzaron su particular mensaje institucional.
CARMEN PRADES:
Molt bona nit a totes i tots.
Esta nit, 13 dones volem alçar les nostres copes amb vosaltres i, a través vostre, amb tota València.
Brindar per allò que som, per allò que estimem i, sobretot, per totes les persones que fan que les Falles siguen molt més que una festa.
Hui, totes i tots junts, volem muntar l’arbre de Nadal més faller.
PAULA CASTELL:
Brindem per les falleres majors.
Per la responsabilitat que assumiu, per l’amor a les vostres comissions i per totes les vegades que, amb un somriure, representareu a la vostra gent.
ANI TORREGROSA:
Brindem pels presidents i presidentes.
Per eixe lideratge que es fa amb el cor i no sols amb paraules. Per ser tantes voltes el motor de la vostra comissió i per treballar, sempre, en “pro” de la nostra festa.
ANABEL CALERO:
Brindem per totes les comissions que mantenen viva la nostra festa durant tot l’any.
Per l’altra manera de dir família amb taules llargues, gent que treballa, que riu,
i que no es cansa de tornar a començar.
VIRGINIA PULIDO:
Brindem per totes les nostres famílies, que són el nostre primer casal.
Per qui espera a casa, per qui acompanya a tots els actes, i per qui ens ha ensenyat a estimar la nostra festa.
MARTA CAPELLA:
Brindem pels nostres indumentaristes i orfebres.
Per eixes mans tan delicades que, amb artesania i elegància, fan que els nostres somnis prenguen forma i es facen realitat.
MAR VIVANCO:
Brindem pels nostres músics.
Per ser eixa banda sonora pròpia. Músics que fan que cada moment es convertisca en inoblidable. Per pasdobles com “València”, “El fallero” i per mil obres més.
MARTA SALVADOR:
Brindem pels costums i tradicions.
Per la cultura que abraça al nostre folklore i la nostra poesia, eixa que els poetes festius plasmen als llibrets de falla amb tant d’enginy i gràcia.
ZOE MOLINO:
Brindem pels pirotècnics.
Els que fan parlar al cel amb pólvora. Eixos que fan que t’aborrones amb un castell, i balles amb una mascletà. Eixos que porten el nom de la nostra terra per tot el món i fan de la pólvora, festa.
LAURA LLOBELL:
Brindem pels artistes fallers.
Per la seua creativitat, per eixes mans privilegiades que fan que València òmpliga les seues places i carrers de color, d’art, de sàtira i de falla. Per ser els escultors dels nostres somnis.
DANIELA ROIG:
Brindem pel cor de la nostra festa: la falla.
Per eixes falles que ens fan mirar cap amunt, emocionar-nos, riure’ns de nosaltres mateixos i entendre que, cremar-se, també és començar de nou.
PAULA MARÍ TURRIENTES:
Brindem per tots els fallers i falleres.
Eixos amics i amigues que són família i que formen un col·lectiu de qui ens sentim molt orgulloses. Incondicionals de la nostra festa i amants de la nostra ciutat.
VEGA ARCHER:
Brindem per l’any que està a punt de començar.
Per un 2026 ple de salut, de germanor i de Falles viscudes amb més cor que mai. Perquè cada dia d’este any tinga una bona raó per a parlar de falles.
CARMEN PRADES:
I per a acabar de plantar este arbre de Nadal tan faller, a mi m’agradaria fer l’últim brindis per ella, per la nostra ciutat.
Brindem per València: per la València que viu art, soroll, pólvora i música, la que sempre està disposta a dir que sí una vegada més.
I ara, en nom de les tretze, vull donar-vos les gràcies per tot el que esteu a punt de regalar-li a València.
Alcem les copes i brindem per València, per les Falles, per tots vosaltres i per un 2026 que recordarem per sempre.
Bon Nadal… i visquen les Falles!
