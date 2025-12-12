El PSOE se apunta al revisionismo de San Vicente Mártir y pide que el 16 de marzo sea festivo

El calendario, tanto laboral como, sobre todo, escolar, es un quebradero de cabeza en el año 2026 en lo tocante a las Fallas. Especialmente, porque el Consejo Escolar aprobó, con el voto en contra del Ayuntamiento, que el 16 de marzo hay que ir a clase: seleccionaron como festivos escolares locales solo el 17 y el 18 de marzo, mientras que la tercera fecha disponible ya está gastada: el viernes 10 de octubre para hacer un "acueducto". La propuesta aprobada por mayoría de miembros presentes en el Consejo fue la apoyada por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià, Comisiones Obreras, la propia Fampa y la Federación de Asociaciones de Vecinos, el representante del profesorado, el de directores de centros públicos y el de centros privados y el propio ayuntamiento lo comunicó a las comisiones de falla, dejando bien claro que ellos habían votado en contra.

Ahora, el Partido Socialista ha reclamado al equipo de gobierno que "revise su decisión, asuma su responsabilidad y adapte los festivos locales a la realidad social, cultural y organizativa de la ciudad” para conseguir ese día extra y completar la semana de Fallas. Porque, ahora mismo, y según la concejala Nuria Llopis, "es una evidencia que València no puede funcionar un 16 de marzo como un día lectivo normal. Y quienes más lo van a sufrir son los niños y niñas falleras, que se verán obligados a elegir entre asistir a clase o participar en una fecha clave de la fiesta".

Un "día comodín"

Como quiera que el Calendario Escolar "ya es imposible de modificar", la única vía de escape es "trasladar el festivo local del 22 de enero a 16 de marzo". Es la reivindicación mil veces esgrimida por Compromís, que con Joan Ribó en la alcaldía, negoció el traslado permanente de esa fiesta patronal a fin de semana y disponer de esa jornada como "comodín" y que tendría aplicación en las aulas porque el calendario laboral arrastra al escolar en sus festivos. Las asociaciones de San Vicente Ferrer se han mostrado siempre contrarias a migrar, como la Virgen de los Desamparados o el Corpus, a fin de semana y María José Catalá siempre se ha mostrado contraria a ese cambio.

La disposición del calendario de 2026 invita a ello, pero el Ayuntamiento ya designo los dos festivos locales a lo que tiene derecho: los dos "San Vicentes". Sin embargo, a la hora de combinarlos con la fiesta principal de la ciudad, hay problemas: se necesita un día en Fallas y el San Vicente Mártir de 2026 es un "día tonto", porque cae en jueves, en mitad de la nada.

“No pedimos nada que el propio Ayuntamiento no haya defendido ya. El Ayuntamiento afirmó que el 16 de marzo debía ser no lectivo, no solo por los actos falleros, sino por las severas dificultades de movilidad que experimenta la ciudad durante esas fechas. Es incoherente decir una cosa y hacer la contraria”, ha asegurado Llopis. Hay que recordar que el Bando de Fallas especifica que a las 15:00 horas del día 16, se cierra por completo la ronda interior, afectando directamente al transporte escolar y a la circulación en toda la ciudad, además de que, a las doce, del mediodía, se cierra buena parte del centro por la "mascletà". Llopis emplaza, pues, al equipo de gobierno a tomar una decisión que afecta a una jornada, el 22 de enero, que llega dentro de cuarenta días.

Las claves del caso

¿Qué días son festivos por Calendario Laboral en la semana de Fallas?

El 19 de marzo, elegido por la Generalitat. Los Ayuntamientos tienen derecho a dos jornadas, pero en el caso de València se eligieron los habituales: San Vicente Mártir (día 22 de enero -que solo se descarta cuando cae en fin de semana-) y San Vicente Ferrer (13 de abril -que siempr se coge porque siempre cae en lunes-)

¿Qué días son festivos en los colegios por Fallas?

El Consejo Escolar Municipal puede elegir tres y se decidió que el 17 y 18 de marzo, junto con el 10 de octubre, ya celebrado

¿Qué alternativa se reivindica?

Que el 22 de enero acabe quitándose como Festivo Local (y, por extensión, Escolar) y que se traslade al 16 de marzo.

¿Por qué este año genera polémica los días escolares?

Porque Fallas se celebra en unos días fijos (como ocurre en Hogueras o en San Fermín), con cremà el 19 de marzo; y no en determinados días de la semana (como Semana Santa o Magdalena)

¿Y qué pasó cuando el calendario fue el mismo, años atrás?

Los niños no fueron al colegio el día 16. La última vez ocurrió en 2015 e iba a pasar en 2020. Aquí está explicado.