Malvarrosa presenta su "tridente" para las Fallas 2026

Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite tiene ya casi institucionalizado en el calendario hacer una presentación de bocetos finalizando el año -y a la espera de la presentación conjunta de las fallas de Primera B, que este año volverá a realizarse-. Esta semana ha hecho su particular "descoberta" de la triada que componen una falla grande en la categoría de bronce, una falla infantil en Sección Especial y la adquisición más reciente, la portada de llibret que, junto a la iluminación artística, componen la propuesta para los días grandes en la demarcación.

Bocetos de Malvarrosa para 2026 / RLV

SacabutxArt sí que repite

La digestión de los últimos años en la Sección Especial les ha llevado a buscar cómo dar con la tecla y prueba de ello es que, además con diferentes circunstancias, han estado ocho ejercicios probando artistas diferentes, todos ellos acordes al nivel en el que han aterrizado. Fue el año pasado finalmente cuando llegó SacabutxArt y, con el octavo premio recibido, se ganaron la continuidad. Tan solo Mario Gual, en 2018, había conseguido un premio mejor desde el regreso a estos niveles.

José Enrique Giménez y Vicente Torres se alían nuevamente con Juan Ramón Vázquez y José Gisbert para presentar el proyecto "Migracions", reconocible en líneas y colores tanto de unos como de otros.

La "ley del ocho"

Para la infantil también hay renovación. Xavier Gurrea se estrenó en esta demarcación con buen tono el pasado ejercicio. Además de obsequiarles con un tercer premio de ingenio y gracia y, cómo no, el octavo premio de cada año. Es un caso para revisarlo: de los últimos seis ejercicios, y con tres artistas diferentes (Gurrea, José Luis Platero y Mario Pérez), les han dado el octavo premio en cinco ocasiones. "Nono" es una alegoría al descanso y a sus fantasías.

Raisa, con sus portadas de 2026 / Falla Malvarrosa

Y las portadas de Raisa

La presentación de los bocetos estuvo acompañada de la de las portadas de "llibret", una especialidad en la que la fallera Raisa Fino Castaño se ha revelado en los últimos años como una de las grandes de la especialidad, consiguiendo algunos de los dos premios de portadas del concurso de Lo Rat Penat de los últimos años.

Participantes en Primera B de las Fallas 2026

Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Art En Foc - 42.000 €

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - SacabutxART - 42.000 €

Joaquín Costa-Conde Altea - Manolo Martín - Marina Puche - 41.000 €

Obispo Amigó-Cuenca - Salva Bañuls y Néstor Ruiz - 40.000 €

Gayano Lluch-Marco Merenciano - Luis Espinosa Olmos - 39.000 €

Pintor Segrelles - José Ramón Devis Benet - 36.960 €

Fernando el Católico-Angel Guimerá - Noel Hervás García - 35.090 €

Lo Rat Penat - Joserra Lisarde - 34.500 €

Barón de S. Petrillo-Leonor Jovani - Arturo Vallés Bea - 34.100 €

Ramiro de Maeztu-Leones - Gotes de Foc C.B. - 34.000 €

Sta. María Micaela-Martín el Humano - SacabutxART - 33.500 €

Dr. Collado - Tedi Chichanova - 33.000 €

Archiduque Carlos-Músico Gomis - Ernesto Cimas Ribera - 32.500 €

Carrera Malilla-Isla Cabrera - Mario y Enrique Cardells - 31.000 €

Vicente Sancho Tello-Chile - J.Ramón Núñez- J de Juanes - 31.000 €

