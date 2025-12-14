Una falla que vale por toda una vida de artista

"Es un homenaje a mi trabajo, a mi taller, mis compañeros en estos 50 años creando ilusión, arte y crítica". Aunque también plantará en Segunda A, dos categorías más arriba, en Pie de la Cruz, la de Doctor Marañón-Mestre Palau es una falla muy especial para Ximo Esteve. Fundamentalmente, porque es "su" falla, a la que pertenece; porque es en la que más años ha estado: treinta en diferentes etapas.

Presentación de los proyectos con Ximo Esteve y Alejandro Cano / Falla Dr. Marañón

La última falla que plantará en esta demarcación de Mislata es, tal como ha asegurado, un homenaje a la profesión. Una forma de visibilizar hasta el último momento lo que, especialmente ya en el tramo final de su carrera, no ha parado de hacer. Desde que formó parte de la directiva gremial ha sido un incansable interlocutor, además de visibilizador, de los problemas del colectivo de artistas falleros, así como de la propia Ciudad del Artista Fallero, de la que es uno de los últimos profesionales que ha hecho arte efímero en sus paredes y sobre la que siempre ha lamentado la inacción de la clase política para evitar que caiga -ya ha caído- víctima de la ausencia de un proyecto integral.

Falla Doctor Marañón 2026 / RLV

La comisión presentó el boceto, junto con el infantil de Alejandro Cano, con la esperanza de que el veterano artista pueda despedirse con victoria -la que rondó, tres años seguidos, esta misma década, con otros tantos segundos premios-.

La Sección Tercera A de las Fallas 2026

Montortal-Torrefiel - Toni Fornes - 20.020 €

Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos - Ximo Martí Fernández - 20.000 €

Valencia-Teodoro Llorente - Sergio Lis Abril - 20.000 €

Pizarro-Cirilo Amorós - Carlos Carsi García - 20.000 €

Dr. Marañón-Maestro Palau - Ximo Esteve Mares - 20.000 €

Cádiz-Literato Azorín - SacabutxART - 19.900 €

S. Vicente-Marvá - José Ramón Lisarde Ferrer - 19.500 €

Tienda - Ximo Martí Fernández - 19.400 €

Archiduque Carlos-Xiva - Oscar García - 19.360 €

Cádiz-Los Centelles - José Vicente Zurita Abad - 19.250 €

Prolongación Alameda-Av. Francia - Falles i Fogueres Martínez Velló - 19.250 €

Poeta Llorente-Barón de Cárcer - Luis Espinosa Olmos - 19.000 €

Dr. Olóriz-Fabián y Fuero - Pere Baenas García - 19.000 €

Pío XI-Fontanares - Agustín Torralba Soto - 19.000 €

Maestro Rodrigo-General Avilés - Enrique Cardells Martínez - 18.700 €

